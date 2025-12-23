- تسلط مسودة تقرير البنتاغون الضوء على الطموحات العسكرية المتزايدة للصين، حيث تقوم بتحديث ترسانتها النووية بسرعة، مع توقعات بامتلاك أكثر من 1000 رأس نووي بحلول 2030، رغم عدم اهتمامها بمحادثات الحد من التسلح. - تتناول المسودة التوترات بين الصين وتايوان، مع توقعات بقدرة الصين على خوض حرب والانتصار فيها بحلول 2027، مما يثير مخاوف من سباق تسلح نووي ثلاثي الأطراف بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت". - أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية عن حظر الطائرات المسيّرة الجديدة المصنعة في الخارج، بما في ذلك الصينية، لتعزيز الأمن القومي وتقليل الاعتماد على المسيّرات الصينية.

ذكرت مسودة تقرير لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، سلّطت الضوء على طموحات الصين العسكرية المتزايدة، أنّ بكين حمّلت على الأرجح ما يربو على 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث ثلاثة مواقع إطلاق أنشأتها، وأنها لا ترغب في إجراء محادثات للحدّ من التسلح. وتجري الصين تحديثات لترسانتها من الأسلحة، وتوسع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى. ووصفت بكين التقارير التي تتحدث عن تعزيز قدراتها العسكرية، بأنها مساعٍ "لتشويه سمعتها والتضليل المتعمد للمجتمع الدولي".

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

إنه ربما يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا. لكن مسودة تقرير البنتاغون، التي اطلعت عليها "رويترز"، أشارت إلى أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا الأمر. وجاء في التقرير "ما زلنا لا نرى أي رغبة من بكين بشأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدخول في مناقشات شاملة بشأن الحد من التسلح". وذكر التقرير أن الصين قد تكون نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "دي.إف-31" يعمل بالوقود الصلب في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهي أحدث مواقع ضمن سلسلة من منشآت تخزين الصواريخ التي تشيدها.

وسبق أن أشار البنتاغون إلى هذه المواقع، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المحمّلة بها. وأحجم البنتاغون عن التعليق على مسودة التقرير، ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على طلب للحصول على تعقيب. ولم تحدد مسودة تقرير البنتاغون أي هدف محتمل لهذه الصواريخ. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن التقرير ربما يخضع للتنقيح قبل إحالته إلى المشرعين. وجاء في التقرير أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية ظل في حدود 600 رأس عام 2024، مما يعكس "بطء معدل الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة". لكن التقرير أكد أن التوسع النووي للصين مستمر، وأنها في طريقها لامتلاك ما يزيد على 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.

وتقول الصين إنها تلتزم "باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وتنتهج سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية". وأعلن ترامب رغبته في أن تستأنف الولايات المتحدة تجارب الأسلحة النووية، لكن لم يتضح بعد الشكل الذي سيسير عليه الأمر. وسعى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وترامب، خلال فترة ولايته الأولى، إلى إشراك الصين وروسيا في مفاوضات بشأن استبدال معاهدة "نيو ستارت" بمعاهدة ثلاثية الأطراف للحدّ من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وتناول تقرير البنتاغون بشكل مفصل تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، وقال إن "بكين تتوقع أن تكون قادرة على خوض حرب في تايوان والانتصار فيها بحلول نهاية عام 2027". والصين، التي تعتبر تايوان، الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي، جزءاً من أراضيها، لم تتخلَّ مطلقاً عن فكرة استخدام القوة من أجل "إعادة توحيد" الجزيرة معها. ويأتي تقرير البنتاغون قبل أقل من شهرين من انتهاء العمل بمعاهدة "نيو ستارت" لعام 2010، وهي آخر اتفاقية للحدّ من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تلزم الجانبين بعدم نشر ما يزيد على 1550 رأساً نووياً موزعة على 700 منصة إطلاق.

ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبايدن الاتفاق لمدة خمس سنوات في فبراير/ شباط 2021، لكن الاتفاق يتضمن بنوداً لا تسمح بتمديد رسمي آخر. ويخشى كثير من الخبراء من أن يؤدي انتهاء العمل بهذه الاتفاقية إلى إشعال سباق تسلح نووي ثلاثي الأطراف. وفي السياق، قال المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح داريل كيمبال، "المزيد من الأسلحة النووية وغياب الدبلوماسية لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة".

واشنطن تحظر مسيّرات الصين الجديدة

إلى ذلك، أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية، يوم الاثنين، أنها ستفرض حظراً على الطائرات المسيّرة الجديدة المصنّعة في الخارج، في خطوة ستمنع دخول المسيّرات الصينية الجديدة، مثل تلك التي تنتجها شركتا "دي جيه آي" و"أوتيل"، إلى السوق الأميركية. وجاء الإعلان بعد عام من تمرير الكونغرس لقانون الدفاع الذي أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن المسيّرات الصينية، والتي أصبحت لاعباً مهيمناً في الولايات المتحدة، وتُستخدم على نطاق واسع في الزراعة والمسح الجغرافي وإنفاذ القانون وصناعة الأفلام.

وينص القانون على منع الشركتين الصينيتين من بيع المسيّرات الجديدة في الولايات المتحدة إذا أظهر التقييم أنها تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وكان الموعد النهائي لإجراء هذا التقييم هو 23 ديسمبر/ كانون الأول. وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية، يوم الاثنين، إن التقييم كشف أن جميع الطائرات المسيّرة والمكونات الحيوية المنتجة في دول أجنبية، وليس فقط من قبل الشركتين الصينيتين، تشكل "مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي للولايات المتحدة وعلى سلامة الأشخاص في الولايات المتحدة وأمنهم". وأضافت أن بعض المسيّرات أو المكونات قد تُعفى من الحظر، إذا قرر البنتاغون أو وزارة الأمن الداخلي أنها لا تشكل مثل هذه المخاطر.

وقال مايكل روبينز، المدير التنفيذي لجمعية أنظمة المركبات غير المأهولة الدولية، في بيان، إنّ المجموعة الصناعية ترحب بالقرار، مشيراً إلى أنه حان الوقت للولايات المتحدة ليس فقط لتقليل اعتمادها على الصين، بل لبناء طائراتها المسيّرة الخاصة.

(رويترز، أسوشييتد برس)