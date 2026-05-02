البنتاغون: إيران خسرت 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط بسبب الحصار

- فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على إيران في خليج عُمان، مما حرمها من 5 مليارات دولار من عائدات النفط، وأدى إلى ضغط كبير على الحكومة الإيرانية، حيث يُعتبر الحصار أداة ضغط رئيسية للرئيس ترامب في مفاوضات السلام. - منذ بدء الحصار، أعادت القوات الأميركية توجيه أكثر من 40 سفينة محملة بالنفط الإيراني، مما أدى إلى تراكم 53 مليون برميل من النفط في الخليج، واستولت الولايات المتحدة على سفينتين. - إيران تلجأ لاستخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة، وتسلك طرقًا أطول لتجنب الحظر، بينما تتوقع محاولات هروب جماعي للناقلات المحاصرة.

تقدّر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الجمعة، أن إيران حُرمت ما يقارب 5 مليارات دولار من عائدات النفط بسبب الحصار الأميركي في خليج عُمان، ما خلق ضغطاً غير مسبوق على الحكومة في طهران، مشيراً إلى أن الحصار يُعد أهم أداة ضغط يمتلكها الرئيس الأميركي دونالد ترامب

للتفاوض على إنهاء الحرب، ويريد البنتاغون تأكيد تأثيره مع بدء الهدنة ومحادثات السلام.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين في البنتاغون، أنه منذ بدء الحصار في 13 إبريل/ نيسان الماضي، أعادت القوات الأميركية توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت كسر الحصار، وهي تحمل النفط ومواد مهرّبة أخرى، لافتاً إلى أنه بالمجمل، هناك 31 ناقلة نفط محمّلة بـ53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة في الخليج، وتُقدَّر قيمتها بما لا يقل عن 4.8 مليارات دولار، كذلك استولت الولايات المتحدة على سفينتين.

وأوضح الموقع نفسه أنه نظراً لعدم قدرة إيران على ملء الناقلات الجديدة بالنفط، مع وصول مرافق التخزين البرية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، بدأت طهران باستخدام ناقلات النفط القديمة لتكون مخازن عائمة. وبحسب المسؤولين، فإن بعض ناقلات النفط تسلك "طريقاً أكثر تكلفة وأطول، لإيصال النفط إلى الصين، خوفاً من الحظر البحري الأميركي". وفي السياق، قال المؤسس المشارك لموقع "تانكر تراكرز دوت كوم" سمير مدني، إن ناقلة النفط الإيرانية الضخمة "هيوج" (HUGE) أظهرت كيفية تجنب الاعتراض الأميركي، لافتاً إلى أن الناقلة سارت بمحاذاة سواحل باكستان والهند في طريقها إلى ميناء مضيق ملقا الآمن نسبياً في ماليزيا، حيث يُنقل النفط الخام عادةً إلى سفن أخرى متجهة إلى الصين.

وأضاف مدني أنه في مرحلة ما، قد تُقدم ناقلات النفط الإيرانية المحاصرة على محاولة هروب جماعي. وقال: "أعتقد أن الإيرانيين سينتظرون فرصة سانحة لتنفيذ عملية هروب جماعي بعد أن يُعززوا مخزونهم بالقرب من الحدود مع باكستان". من جانبه، قال المحلل في مجموعة أوراسيا غريغوري برو، إن الإيرانيين "قد تفصلهم عدة أسابيع، أو ربما شهر، عن نفاد مخزونهم" من النفط. أمّا القائم بأعمال المتحدث باسم البنتاغون جويل فالديز، القائم بأعمال المتحدث باسم البنتاغون، فأكد أن الحصار "يُمارس بكامل قوته، ويُحقق الأثر الحاسم الذي كنا نهدف إليه". وأضاف: "إننا نوجه ضربة قاصمة لقدرة النظام الإيراني على تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وستواصل قواتنا المسلحة في المنطقة ممارسة هذا الضغط المتواصل".

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن البحرية الأميركية تتصرف "كالقراصنة" في أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه عن استيلاء القوات الأميركية على سفينة قبل أيام، إذ قال: "احتجزنا السفينة والحمولة والنفط. إنها تجارة مربحة جداً. نحن مثل القراصنة، نوعاً ما مثل القراصنة، لكننا لا نمزح".