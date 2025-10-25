البلتاجي على كرسي متحرك نتيجة الإهمال الطبي في السجون المصرية

- تدهور الحالة الصحية للسجناء السياسيين في مصر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني محمد البلتاجي وعبد الناصر مسعود من مشاكل صحية خطيرة، مما دفع المنظمات الحقوقية للمطالبة بالإفراج الصحي الفوري عنهما. - استمرار حبس المحامية هدى عبد المنعم والمترجمة مروة عرفة يثير قلق حركة الاشتراكيين الثوريين، حيث تعانيان من مشاكل صحية خطيرة نتيجة الإهمال الطبي، مما يدفع الحركة للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما. - يواجه نظام الاحتجاز في مصر انتقادات دولية بسبب الإهمال الطبي، الذي يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، مع تزايد المطالبات بإنهاء هذه الظاهرة.

رصدت منظمات حقوقية في مصر إهمالاً طبياً بالغاً بحق معارضين بارزين في السجون المصرية، وأفادت تقارير متزامنة بتدهور خطير ومقلق في حالتهم الصحية يُعزى بشكل مباشر إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد في السجون. وكشفت معلومات حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تدهور خطير في صحة محمد البلتاجي، السياسي والبرلماني البارز، المحبوس في الحبس الانفرادي بقطاع (2) في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3) منذ أغسطس/آب 2013.

وتفيد المعلومات بأن الدكتور البلتاجي أصبح يتحرك على كرسي متحرك بعد أن فقد قدرته على المشي بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية، خاصة أنه يعاني من قصور في وظائف الكلى وارتفاع في ضغط الدم، وازدادت حالته سوءاً بشكل ملحوظ عقب إضرابه الأخير عن الطعام. وأكدت الشبكة المصرية أن البلتاجي، المحبوس منذ أكثر من اثني عشر عاماً، محروم بشكل مطلق من حقه الطبيعي في التريض والتعرض لأشعة الشمس، وهو منقطع عن العالم الخارجي تماماً، إذ كانت آخر زيارة أسرية له في أوائل عام 2015.

وفي هذا الصدد، حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للبلتاجي، مشدداً على أن هذا التدهور يأتي في سياق ممارسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على المعارضين عبر استخدام الإهمال الطبي المتعمد أداةً. وطالب المركز النائب العام بالتدخل العاجل وتكليف مرؤوسيه بالانتقال إلى سجن بدر 3 للوقوف على الإجراءات التعسفية الممارسة من قِبل ضباط السجن.

كما حمّلت منظمة هيومن رايتس إيجيبت النظام المصري المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تلحق بالبلتاجي من جراء التأخر في تقديم الرعاية الصحية المطلوبة، وطالبت بالحرية الفورية له ولرفاقه بقطاع (2) في سجن بدر 3، مشيرة إلى أن البلتاجي يواجه الموت في زنزانته الانفرادية وقد أصيب عدة مرات بنوبات فقدان للوعي، معتبرة أن ما يحدث هو تعمُّد من السلطات للانتقام منه. وللتدليل على حجم التنكيل، أشارت المنظمة إلى أن البلتاجي أحد أبرز وجوه ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 الذي اشتهر بدفاعه عن استقلال القضاء وحرية الصحافة ورفضه قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين وشارك دولياً في "أسطول الحرية" لكسر حصار غزة عام 2010، لم يقتصر التنكيل به شخصياً بل امتد لقتل ابنته أسماء خلال فض اعتصام رابعة وحبس نجله أنس منذ 12 عاماً، ما اضطر باقي أفراد أسرته للخروج خارج البلاد.

في سياق متصل، رُصدت حالة تدهور خطيرة أخرى للأكاديمي عبد الناصر مسعود سالم يوسف (65 عاماً)، أستاذ كلية العلوم بجامعة طنطا، والمحتجز بسجن المنيا شديد الحراسة منذ عام 2015. وقد سقط عبد الناصر مغشياً عليه إثر نوبة صرع حادة داخل قاعة محكمة جنايات دمياط يوم الأربعاء الماضي. وتعود هذه الأزمة، وفقاً للمعلومات، إلى مضاعفات مستمرة للتعذيب والإهمال الطبي اللذين تعرض لهما على مدار سنوات احتجازه، حيث يعاني من أمراض مزمنة تشمل ضموراً في خلايا المخ، وتكيساً في الغشاء العنكبوتي، وقصوراً في الشرايين التاجية.

في هذا الصدد، أكدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) أن تقارير طبية رسمية كانت قد أوصت بعرض الدكتور عبد الناصر بشكل عاجل على أطباء متخصصين، وهو ما تجاهلته إدارة السجن تماماً. وحملت المنظمة النائب العام ووزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبةً بالإفراج الصحي الفوري عنه ونقله إلى مستشفى مجهز، ومؤكدة أن استمرار احتجازه في هذه الظروف غير الإنسانية يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والرعاية الصحية. كما طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق فوري في واقعة الإهمال الطبي المتعمد بحق عبد الناصر ومحاسبة المتسبب فيها، مؤكداً وجوب الإفراج الصحي عنه وتحميل النائب العام المسؤولية عن تدهور حالته.

مناشدات لعفو صحي عن سجينات

تابعت حركة الاشتراكيين الثوريين بقلق وغضب استمرار حبس المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم (في الستينيات من عمرها ومحبوسة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018) والمترجمة مروة عرفة (المحبوسة منذ إبريل/نيسان 2020 وتجاوزت المدة القانونية للحبس الاحتياطي)، وذلك رغم تدهور حالتهما الصحية وإصرار ممنهج على التنكيل بهما. فبالنسبة للمحامية هدى عبد المنعم، فقد تعرضت للتدوير ثلاث مرات، وتعاني من جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وأكثر من أزمة قلبية في العام الأخير نتيجة التنكيل والإهمال الطبي المتعمد، فيما لم يصل رد بعد على التماس الإفراج الصحي الذي تقدمت به أسرتها في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

أما المترجمة مروة عرفة، فقد ظهرت في جلسة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في حالة إعياء شديد بعد الاشتباه في جلطة رئوية، وسط تجاهل تام لمطالب نقلها إلى مستشفى، حيث تعاني من أمراض قلبية مزمنة وتُحرم من التريض والعلاج. وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت مروة لسلسلة طويلة من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليها التي شهدت عنفاً غير مبرر حتى في حضور طفلتها الرضيعة، التي حُرمت من التواصل الطبيعي مع والدتها على مدار أكثر من خمس سنوات من الغياب القسري. وأكدت حركة الاشتراكيين الثوريين أن ما يحدث لهدى ومروة ليس استثناءً، بل جزء من سياسة إهمال طبي مُمنهج أودت بحياة العشرات في السجون منذ عام 2013، مشددة على أن الإهمال الطبي هو جزء من "هيكل سلطوي شامل يقوم على قمع كل من يعارضه"، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنهما ومؤكدة أن "أجساد المعتقلين ليست ساحة للانتقام السياسي".

وفي السنوات الأخيرة، شهد ملف حقوق الإنسان في السجون المصرية اهتماماً دولياً متزايداً، حيث تتكرر المطالبات بإنهاء ظاهرة الإهمال الطبي التي أدت إلى وفاة مئات السجناء السياسيين. وتواجه مصر انتقادات مستمرة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوضاع السجناء، لا سيما المعتقلين السياسيين، وحقهم في الرعاية الصحية المناسبة والزيارات العائلية، وتُعد هذه التقارير الأخيرة دليلاً إضافياً على استمرار نمط الانتهاكات الجسيمة لحقوق السجناء السياسيين.

ويشكل الإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز المصرية أحد أخطر الانتهاكات الموثقة، حيث تصفه المنظمات الحقوقية بأنه "قتل بالبطيء" و"سياسة عقابية ممنهجة" ضد السجناء السياسيين، رغم أن نظام الاحتجاز في مصر مُلزم دستورياً وقانونياً بتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين. حيث يكفل الدستور المصري (المواد 18، 55، 56) الحقّ في الصحة والرعاية المتكاملة، ويمنع تعريض المحتجزين لحالة تُنتهك فيها كرامتهم. كما أنّ لائحة تنظيم السجون تنص على أن يجرى الكشف الطبي على كل محبوس فوراً بعد الإيداع.

ومن خلال ما رصدته التقارير الحقوقية المصرية خلال السنوات الماضية، فإن أبرز الآليات التي تسهم في الإهمال الطبي: "الاكتظاظ الشديد في السجون ما يجعل توفير الرعاية الطبية وصعوبة النقل إلى المستشفيات الخارجية أكثر تعقيداً، ونقص الكوادر أو التخصصات الطبية داخل السجون، أو تأخر تحويل المرضى إلى خارج السجن لإجراء عمليات ضرورية، والإجراءات الأمنية الإدارية التي تمنع الوصول إلى العلاج أو تؤخره، مثل رفض الإفراج الصحي أو تأجيل النقل أو تأخير النُقل إلى المستشفيات، فضلًا عن غياب المساءلة أو الشفافية بشأن حالات الوفاة داخل السجون، ما يُتيح استمرار النمط من دون تحقيق حقيقي أو تبعات قانونية.