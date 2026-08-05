- عقدت لجنة 4+4 اجتماعًا في تونس برعاية الأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على آلية تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع استمرار المشاورات حول البنود المتبقية في مسودة الاتفاق النهائي. - حققت اللجنة تقدمًا في الملف الانتخابي منذ تشكيلها في مايو، حيث توصلت إلى توافق حول قوانين الانتخابات وتشكيل مجلس المفوضية العليا، مع تكليف مكتب النائب العام باختيار رئيس المجلس. - تشكلت اللجنة من ممثلين عن الحكومة في طرابلس و"القيادة العامة" في بنغازي، وتهدف إلى إعادة تهيئة مفوضية الانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية ضمن خريطة الطريق الأممية.

قالت البعثة الأممية في ليبيا إن اللجنة المصغرة (لجنة 4+4) عقدت، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من اجتماعاتها بمقر البعثة في العاصمة التونسية، مؤكدة أن أعضاء اللجنة اتفقوا "على آلية تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات". وأوضحت البعثة أن الأعضاء واصلوا "مشاوراتهم بشأن البنود المتبقية في مسودة الاتفاق النهائي"، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم الرامية إلى إحراز توافق بشأن القضايا المطروحة ضمن خريطة الطريق الأممية.

يسرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء في تونس، اللقاء السابع من سلسلة اللقاءات التي يعقدها الاجتماع المصغر المعني بمعالجة الخطوتين الأوليين في خارطة الطريق الأممية.



اتفق المشاركون خلال الاجتماع الذي ترأسته الممثلة الخاصة للأمين العام السيدة هانا تيتيه، على آلية… pic.twitter.com/qfQVNmbQ6R — UNSMIL (@UNSMILibya) August 5, 2026

وفيما ذكرت البعثة أن أعضاء اللجنة اتفقوا على استكمال المشاورات خلال الأسبوع المقبل في تونس، فإنها لم تحدد موعدا لتوقيع الاتفاق النهائي للجنة، بعدما سبق أن أرجأت توقيعه من دون بيان أسباب التأجيل. وكانت البعثة قد أعلنت، في السادس من يوليو/ تموز، اتفاق أعضاء اللجنة على البدء في "صياغة الاتفاق النهائي، على أن يتم توقيعه خلال اللقاء المرتقب خلال الأسبوع المقبل"، لكنها أرجأت توقيع الاتفاق خلال الاجتماع اللاحق، الذي انعقد يوم 14 يوليو، وكان مقررا أن يجري خلاله التوقيع، من دون بيان أسباب الإرجاء.

واكتفت البعثة، في بيانها عقب ذلك الاجتماع، بالقول إن أعضاء اللجنة حددوا "الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل للقاء مجددا من أجل استكمال المتبقي" من أعمالهم، بعد أن اتفقوا على "اعتماد آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات"، في إشارة إلى العودة لملف إعادة تهيئة مجلس المفوضية للعمل، الذي طُرح في أولى جلسات اللجنة، وتم الاتفاق فيه على تعيين أعضاء المجلس وتكليف مكتب النائب العام باختيار شخصية قضائية لرئاسته.

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وقبل ذلك، توصلت اللجنة، في اجتماعها المنعقد يوم 24 يونيو/حزيران الماضي، إلى توافق بشأن "قانون الانتخابات الرئاسية"، بعدما كانت قد استكملت "خلال الاجتماعات السابقة بشأن قانون الانتخابات البرلمانية"، بحسب بيان البعثة، التي اعتبرت أن اللجنة "قد أنجزت معظم القضايا المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي ضمن المحطتين الأوليين من خريطة الطريق، واقتربت من استكمال التفاهمات اللازمة بشأن المسار الانتخابي".

ومنذ تشكيلها في مايو/ أيار الماضي، حققت اللجنة، خلال اجتماعها الأول في روما يوم الرابع من مايو أول اختراق في الملف الانتخابي، بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وتكليف مكتب النائب العام باختيار رئيس المجلس من بين رجال القضاء، فيما خُصصت اجتماعاتها التالية في تونس، يومي 12 مايو والسادس من يوليو/تموز، لمناقشة ملف الخلافات في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أنتجتها لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.

وكانت البعثة الأممية قد شكلت لجنة 4+4 من طاولة مصغرة تضم ممثلين عن الحكومة في طرابلس و"القيادة العامة" في بنغازي، إلى جانب عضوين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأوكلت إليها إنجاز ملفي إعادة تهيئة مفوضية الانتخابات للعمل وتعديل القوانين الانتخابية، وهما الملفان اللذان يمثلان الركن الأول من خريطة الطريق التي أعلنتها البعثة في 21 أغسطس/آب، وأسندت تنفيذها إلى مجلسي النواب والدولة، إلا أنهما أخفقا في إنجازها.

وتنص خريطة الطريق الأممية، في ركنها الأول، على ضرورة إنجاز ملفي إعادة تهيئة مجلس المفوضية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية، قبل الانتقال إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات. أما الركن الثاني من الخريطة، والمتمثل في "الحوار المهيكل"، فيضم نحو 120 شخصية ليبية، ويهدف إلى صياغة توصيات تمهد لإجراء الانتخابات وتوسيع قاعدة التوافق السياسي بين مختلف الأطراف الليبية.