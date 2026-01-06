- أعربت البعثة الأممية عن قلقها من تصاعد الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدة تعاملها مع المجلس الحالي وداعية لوقف الإجراءات الأحادية. - رفض مجلس الدولة قرار مجلس النواب بشأن المفوضية، معتبرًا إياه إجراءً أحاديًا، وانتخب رئيسًا جديدًا استنادًا إلى اتفاق بوزنيقة، مما يعكس تعثر تنفيذ اتفاق الصخيرات 2015. - جددت البعثة الأممية استعدادها لدعم التوافق، محذرة من الانقسام المؤسسي، ومؤكدة على أهمية إعادة تشكيل المفوضية وتعديل القوانين الانتخابية.

أعربت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حدّة الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، معلنة أنها ستتعامل مع مجلس المفوضية "الحالي".

وفيما ذكرت البعثة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية هو إحدى الركائز الأساسية في خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها البعثة في 23 أغسطس/آب الماضي، عبّرت عن أسفها إزاء "استمرار عجز" المجلسين عن التوصل إلى اتفاق بشأن المفوضية منذ إطلاق خريطة الطريق، لافتة إلى أنهما، بدلاً من بناء التوافق حول ملف المفوضية الذي "ظل معلقاً لأكثر من عقد"، انخرطا في "دوامة من التصعيد المتبادل". وحذرت من أن هذا المسار قد يؤدي إلى "فتح فصل جديد من الخلاف والانقسام المؤسسي".

وجدّدت دعوتها للمجلسين إلى "وقف جميع الإجراءات الأحادية"، وحملتهما مسؤولية "أي انقسام قد يؤثر على عمليات المفوضية في المستقبل"، مؤكدة أن المفوضية ما زالت "إحدى المؤسسات الوطنية القليلة التي حافظت على وحدتها"، وأثبتت "قدرتها الفنية وكفاءتها في إجراء الانتخابات".

وفي وقت جدّدت فيه البعثة استعدادها "لدعم المجلسين في التوصل إلى حل توافقي لهذا الخلاف"، أكدت أنها ستواصل، في الأثناء، العمل مع مجلس إدارة المفوضية "الحالي للمضي قدماً في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس إطار انتخابي سليم وقابل للتنفيذ".

وجاء بيان البعثة الأممية في سياق تصعيد جديد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أعاد الخلاف حول مفوضية الانتخابات إلى واجهة المشهد السياسي، حين أقدم مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على إصدار قرار بشأن "استكمال" مجلس إدارة المفوضية، وهو ما رفضه مجلس الدولة الذي اعتبر أنه "إجراء أحادي" يتعارض مع التوافقات السياسية المعلنة بين المجلسين، والتي تنص على "تغيير" مجلس المفوضية بالكامل "لا استكماله"، وفق الاتفاق الموقع بين الطرفين في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأمس الاثنين، عقد مجلس الدولة جلسة انتخب خلالها رئيساً جديداً للمفوضية خلفاً لرئيسها السابق عماد السائح، الذي قاد المفوضية منذ عام 2012، مستنداً في ذلك إلى اتفاق بوزنيقة، المنبثق عن حوارات عامي 2020 و2021 برعاية أممية، والذي أقر مبدأ المحاصصة في شغل المناصب السيادية بين أقاليم ليبيا الثلاثة: الغرب والشرق والجنوب، وأدرج منصب رئاسة المفوضية ضمن حصة مجلس الدولة.

ويأتي هذا الخلاف في ظل تعثّر تنفيذ الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015، والذي أقر الشراكة بين مجلسي النواب والدولة في تعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أن الخلافات المتكررة حالت دون تنفيذ هذه الترتيبات، ما دفع البعثة الأممية لاحقاً إلى رعاية حوار بوزنيقة دون أن يُترجم الاتفاق إلى خطوات عملية مستقرة.

وقد أعادت خريطة الطريق الأممية، التي أعلنتها البعثة في 23 أغسطس/آب الماضي، ملف المفوضية إلى صدارة الأولويات، إذ نصّت مرحلتها الأولى على "إعادة تشكيل" مجلس المفوضية بالتوافق بين المجلسين، إلى جانب تعديل القوانين الانتخابية. وعلى إثر ذلك، اتفق مجلسا النواب والدولة على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في شغل المناصب السيادية، ووقعا اتفاقاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يقضي بالشروع في تسميتها، مع إعطاء أولوية للمفوضية وضبط آلية اختيار رئيسها، إلا أن شيئاً لم يُنجز من اتفاقهما.

في كلمته في افتتاح جلسة مجلس الدولة، يوم أمس، حمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مجلس النواب مسؤولية عرقلة تغيير إدارة المفوضية، متهماً إياه بمخالفة ما تم الاتفاق عليه بشأن "تغيير" المجلس بالكامل. في المقابل، رفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطوة مجلس الدولة، معتبراً أن تغيير رئيس المفوضية "لا مبرر له"، ومشيراً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس المفوضية اكتسبوا خبرة كافية في إدارة العمليات الانتخابية. ورأى صالح أن اتفاق بوزنيقة تعرض للتعطيل، رغم ما وصفه بـ"التنازلات" التي قدّمها مجلس النواب، مطالباً إما بتنفيذ الاتفاق "كاملاً كما هو"، أو "الإبقاء على المؤسسات الموحدة الحالية إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة".

وتساءل صالح عن دوافع توجه مجلس الدولة، في هذا التوقيت، إلى تغيير مجلس المفوضية ورئيسه، "خاصة بعد أن أكدت المفوضية أن لديها القدرة على إجراء الانتخابات في شهر إبريل/نيسان المقبل"، محذّراً من أن هذه الخطوات قد تعرقل مساراً انتخابياً بات، وفق تقديره، قابلاً للتنفيذ.

ومع تصاعد حدّة الخلاف، جدّدت البعثة الأممية التذكير بما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أكدت فيها أنها قد تقترح "آلية بديلة" في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خارطة الطريق السياسية. واعتبرت أن هذا التعثّر يعكس "غياب الثقة والانقسامات الداخلية"، في ظل غياب أفق واضح لتعديل الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، مؤكدة أن "إعادة تشكيل المفوضية وتعديل القوانين الانتخابية" تمثلان أولوية قصوى للوصول إلى انتخابات ذات مصداقية.

وفي سياق متصل، بثت قناة "المسار"، المقربة من رئيس مجلس النواب، لقاء جدد فيه صالح رفضه تعيين رئيس جديد للمفوضية، وذهب إلى اتهام تكالة بـ"تعطيل" إجراء الانتخابات، موضحاً أنه اقترح تشكيل لجنة عليا لـ"تنفيذ العملية الانتخابية" تضم كبار مسؤولي الدولة، مع الإبقاء على الحكومتين القائمتين، معتبراً أن تشكيل حكومة موحدة جديدة للإشراف على الانتخابات "صار مستحيلاً" في ظل تمسك الحكومتين بالبقاء. وحذّر من أن عدم إجراء الانتخابات "في غضون ستة أشهر" قد يجر البلاد نحو "الانقسام".

وأكد أن مقترحه يهدف إلى "سرعة إنجاز الانتخابات" وتجاوز اشتراط وجود حكومة موحدة، معتبراً أن حل الأزمة الليبية بات "منحصراً في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، أو رئاسية فقط"، معلناً دعمه الشخصي لإجراء انتخابات رئاسية كمدخل لمعالجة حالة الانسداد السياسي القائمة.