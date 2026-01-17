البرهان يعيد تشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي مع السعودية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، قراراً يقضي بـ"إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية"، في وقت تستمر فيه المواجهات بين الجيش السوداني ومليشيات الدعم السريع على أكثر من جبهة، مع تعثر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة.

وبحسب وكالة السودان للأنباء "سونا"، فإن هذا القرار يأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، و"ذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية تشمل المجالات كافة".

مع العلم أنه في أواخر مارس/آذار الماضي، اتفق السودان والمملكة العربية السعودية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا" يومها، على إنشاء مجلس تنسيق مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفع علاقات التعاون المشترك، وذلك خلال زيارة البرهان لجدة واجتماعه مع بن سلمان. كما أن البرهان زار السعودية مرة ثانية في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال سفير السودان لدى السعودية دفع الله الحاج، في تصريح صحافي في مارس/آذار الماضي، إن المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية سيسهم في تقوية وترقية علاقات البلدين، ويدفع بآفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

ولا تتوافر أي تفاصيل بشأن وجود مجلس سابقاً بالاسم نفسه يمكن أن تفسّر الإعلان عن قرار البرهان "إعادة تشكيل المجلس".

وتأتي زيادة التنسيق بين السعودية والسودان في وقت تقترب فيه باكستان من إبرام صفقة عسكرية كبيرة مع الجيش السوداني، قد تؤدي إلى تغيير كبير في مجرى الحرب مع مليشيات الدعم السريع، وسط أحاديث عن دور سعودي في الصفقة، بحسب ما كشفت وكالة "رويترز" أخيراً.

وقال مسؤول سابق كبير في القوات الجوية الباكستانية وثلاثة مصادر للوكالة إن باكستان في المراحل النهائية لإبرام صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتزويد السودان بأسلحة وطائرات.

وفيما لم تذكر المصادر كيفية تمويل الصفقة، فإن أمير مسعود، المارشال المتقاعد الذي خدم سابقاً في القوات الجوية الباكستانية ولديه اطّلاع على شؤون القوات الجوية، والذي أكد للوكالة أن "الصفقة في حكم المبرمة"، قال إن من الممكن أن يأتي التمويل من الرياض، وأضاف: "السعودية ربما تفضّل وتدعم حصول كل الأنظمة المقرّبة من الخليج على عتاد عسكري وتدريب باكستاني".

وذكر أحد المصادر أن السعوديين توسطوا في الصفقة، لكنه أضاف أنه لا يملك مؤشرات إلى أنهم سيدفعون مقابل تلك الأسلحة. وقال مصدر آخر إن السعودية لن توفّر التمويل للصفقة.

وكانت "رويترز" قد ذكرت أخيراً أن إسلام أباد تجري محادثات مع الرياض بشأن صفقة تسليح دفاعية ربما تراوح قيمتها بين مليارين وأربعة مليارات دولار. وقال مسعود إن تزويد السودان بأسلحة ربما يكون من ضمن مثل تلك الصفقة دون تأكيد إجراء المناقشات مع السعودية. وأشارت مصادر سودانية ومصرية إلى أن البرهان طلب مساعدة السعودية في الحرب خلال زيارة قام بها إلى الرياض الشهر الماضي.