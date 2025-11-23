البرهان يرفض وساطة الرباعية بسبب الإمارات

- يشهد السودان صراعًا عسكريًا منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث يتهم البرهان الإمارات بدعم المتمردين ويرفض اللجنة الرباعية كوسيط. - طرحت اللجنة الرباعية خريطة طريق لتسوية الأزمة، بينما يسعى مستشار الرئيس الأميركي السابق لإقرار هدنة إنسانية، لكن الجهود لم تثمر حتى الآن. - يعبر البرهان عن تقديره لجهود ولي العهد السعودي في تحقيق السلام، مشددًا على ضرورة انسحاب المليشيا من المناطق التي دخلتها بعد اتفاقية جدة.

قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه إذا كانت دولة الإمارات جزءاً من اللجنة الرباعية التي تضم أيضا الولايات المتحدة والسعودية ومصر فإن السودان يرى أن هذه اللجنة ليست مبرأة للذمة، لافتا إلى أن كل العالم شهد أن الإمارات هي التي تدعم المتمردين (قوات الدعم السريع) ضد الدولة السودانية.

ويشهد السودان منذ 15 إبريل/نيسان 2023 صراعاً عسكرياً بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ويخضعان كلاهما لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وطرحت اللجنة الرباعية في 12 سبتمبر/أيلول الماضي خريطة طريق لتسوية الأزمة في السودان، كما شددت على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق لهذا الصراع، محذرة من أن الوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلام والأمن. وعلى ضوء ذلك انخرط مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، في سلسلة من التحركات لإقرار هدنة إنسانية وإقناع طرفي الحرب بها، لكن الجهود لم تثمر حتى اليوم عن إقناعهما بتنفيذ الهدنة المقترحة.

وأضاف البرهان خلال اجتماع بكبار ضباط القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة من رتبة لواء فما فوق، اليوم الاحد، أنه لا يمكن القبول بالرباعية كوسيط في الأزمة، مبينا أن السردية التي يرددها بولس بشأن وجود سيطرة لتنظيم الإخوان المسلمين داخل الجيش هي سردية ظلت تطلقها دولة الإمارات، وأن ذلك لا يعدو أن يكون فزاعة يتم استخدامها للأميركيين والسعوديين والمصريين.

واعتبر البرهان أن هذا الحديث غير صحيح وكذب بواح، مؤكدا قدرة المؤسسة العسكرية على إصلاح وهيكلة بنيتها بنفسها، مضيفا أن قوات الدعم السريع مليشيا متمردة قتلت السودانيين ونهبتهم وارتكبت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في حقهم، وأن هناك عددا من الدول التي تساعد هذه المليشيا وهم "غير مقبولين بالنسبة لنا"، فضلا عن مساندة جماعات سياسية لهذه المليشيا وهي أيضا غير مقبولة.

وتابع البرهان: "نحن لسنا دعاة حرب ولا نرفض السلام ولكن لا أحد يستطيع تهديدنا أو يملي علينا شروطا". ولفت إلى أن الشعب السوداني ليس ضعيفا وكذلك جيشه، مشددا على أن القوات المسلحة عازمة على إستعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كردفان ودارفور. وأضاف قائلا: "سنطردهم من هذا السودان والنصر سيكون حليفنا طالما نحن على حق.. نحن مصممون على خوض هذه المعركة بشرف وعزة ودون تدخل من أي جهة خارجية".

إلى ذلك، عبر البرهان عن تقديره لجهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ومبادرته ومساعيه نحو تحقيق السلام في السودان، مبينا أن حديثه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا للتدخل في أزمة السودان أوضح الصورة الحقيقية لما يدور في السودان. وأضاف أن السودانيين الذين اكتووا بنيران هذه الحرب ينظرون بعين الرضا والتقدير لجهود ولي العهد السعودي.

واعتبر أن "هذه المبادرة فرصة لتجنيب بلادنا الدمار والتمزق.. ونحن نعول على هذه المبادرة ونعتبرها صوت الحق وصوت المنطقة باعتبار أن أمن البحر الأحمر يهم الجميع". وأعلن البرهان أنهم سيتعاطون مع هذه المبادرة بما يمكن من إنهاء الحرب بالطريقة المثالية الني تريح كل السودانيين.

ولفت البرهان إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن تصاحبه بعض الإجراءات ومنها انسحاب هذه المليشيا من كل منطقة دخلتها بعد اتفاقية جدة، "وهذا يعني انسحابهم من زالنجي والجنينة والفاشر ونيالا ومن كل المدن التي دخلوها، ومن ثم تجميعهم في مناطق محددة. حتى يتسنى للسودانيين العودة لمناطقهم ومن ثم الدخول في حوار سوداني لتحديد مستقبل السودان".

وفي الأثناء، تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هذه الأيام، خصوصا في إقليم كردفان الذي تسعى الأخيرة لزيادة رقعة سيطرتها فيه، وسط حشود عسكرية وتقدم ميداني للجيش والقوات المساندة له مع غارات جوية استهدفت خلال الأيام الماضية معاقل "الدعم السريع" في ولايات شمال وغرب كردفان، وولايات شمال وجنوب دارفور.