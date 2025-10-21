- ساناي تاكايتشي تُنتخب كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان بعد تحالف حزبها الليبرالي الديمقراطي مع حزب الابتكار الياباني اليميني، مما يعزز توجه الحكومة نحو اليمين. - التحالف الجديد يفتقر إلى الأغلبية في البرلمان، مما يضطر تاكايتشي لاستمالة مجموعات معارضة لتمرير التشريعات، مما يهدد استقرار حكومتها. - تاكايتشي، التي شغلت مناصب وزارية عديدة، تؤكد على أهمية الاستقرار السياسي لتنفيذ سياسات اقتصادية ودبلوماسية فعالة، وتبرز مواقفها المتشددة والقومية.

من المقرر أن ينتخب البرلمان الياباني، اليوم الثلاثاء، اليمينية المتشددة ساناي تاكايتشي كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، وذلك بعد يوم من إبرام حزبها المتعثر اتفاق تحالف مع شريك جديد من شأنه أن يدفع تكتلها الحاكم نحو مزيد من اليمين.

وستحل تاكايتشي محل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، منهية فراغا سياسيا استمر ثلاثة أشهر منذ الهزيمة الكارثية التي مُني بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات يوليو/تموز. وكان إيشيبا، الذي لم يمكث في منصبه سوى عام واحد، قد استقال مع حكومته في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ممهدا الطريق أمام خلفه.

ويضمن التحالف المفاجئ بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني اليميني، الذي يتخذ من أوساكا مقرا له، تولي تاكايتشي رئاسة الوزراء في التصويت المقرر في وقت لاحق من اليوم، نظرا إلى انقسام المعارضة.

ومع ذلك، فإن التحالف الجديد الذي تقوده تاكايئتشي ما زال يفتقر إلى الأغلبية في مجلسي البرلمان، ما سيضطرها إلى استمالة مجموعات معارضة أخرى لتمرير أي تشريعات، وهو ما يشكل خطرا قد يجعل حكومتها غير مستقرة وقصيرة العمر.

وقالت تاكايتشي، خلال مراسم توقيع التحالف مع زعيم حزب الابتكار ومحافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا يوم الاثنين: "الاستقرار السياسي ضروري للغاية في هذه المرحلة. فبدونه، لا يمكننا تنفيذ إجراءات من أجل اقتصاد قوي أو دبلوماسية فعالة". ووقع الحزبان اتفاقا ائتلافيا حول سياسات تؤكد مواقف تاكايتشي المتشددة والقومية.

وتشغل ساناي تاكايتشي (مواليد 7 مارس/آذار 1961) الآن منصب رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، وهي عضو في مجلس النواب منذ العام 1993، وشغلت مناصب وزارية عدّة في عهد رئيسَي الوزراء شينزو آبي، وفوميو كيشيدا.

انتُخبت عضواً مستقلاً في مجلس النواب عام 1993، وانضمت إلى الحزب الديمقراطي عام 1996. وشغلت ساناي تاكايتشي مناصب مختلفة خلال فترة رئاسته للوزراء، أبرزها وزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات. وكانت مرشحة في انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي في العام 2021، لكنها أُقصيت في النهاية قبل جولة الإعادة، وحصلت على المركز الثالث.

وخلال فترة رئاسة فوميو كيشيدا للوزراء، شغلت منصب وزيرة الدولة للأمن الاقتصادي من عام 2022 إلى عام 2024. خاضت ساناي تاكايتشي ترشحها الثاني لقيادة الحزب في العام 2024، إذ حلّت في المركز الأول في الجولة الأولى، لكنها خسرت بفارق ضئيل في جولة الإعادة أمام شيجيرو إيشيبا. ترشحت مرة أخرى في 2025 وحصلت على المركز الأول في جولتَي التصويت، وأصبحت زعيمةً للحزب وهزمت شينجيرو كويزومي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)