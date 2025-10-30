البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون بخصوص اتفاقية 1968 مع الجزائر

- صوت البرلمان الفرنسي بفارق ضئيل لصالح مشروع قانون لإدانة اتفاقية الهجرة مع الجزائر، مما يفتح الباب لإمكانية إلغائها ويعقد الجهود لحل الأزمة السياسية بين البلدين. - النائب الجزائري عبد الوهاب يعقوبي وصف التصويت بأنه سابقة خطيرة تمس العلاقات التاريخية، ودعا الحكومة الفرنسية لعدم الانسياق وراء التطرف، مؤكدًا أن الجالية الجزائرية في فرنسا لا يجب أن تقلق. - لم يصدر رد فوري من الجزائر، لكنها حذرت من المساس بالاتفاقية، واصفة إياها بأنها "قوقعة فارغة" بعد التعديلات التي أفرغتها من محتواها.

صوت البرلمان الفرنسي اليوم الخميس لصالح مشروع قانون قدمه اليمين المتطرف يهدف إلى "إدانة" اتفاقية الهجرة الموقعة في ديسمبر/ كانون الأول 1968، بين الجزائر وفرنسا، ما يفتح الباب واسعاً للتكهنات أمام إمكانية تفعيل هذه الخطوة وصولاً إلى الإلغاء الكامل للاتفاقية، ما قد يعقد جهود أية تسوية للأزمة السياسية المتفاقمة بين الجزائر وباريس. وتم تمرير مشروع القانون بفارق صوت واحد بعدما صوت لصالحه 185 مقابل 184، وهو أول مقترح يتمكن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف من تمريره على الإطلاق داخل البرلمان الفرنسي.

وقال النائب في البرلمان الجزائري عن الجالية الجزائرية في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "التصويت على هذه اللائحة الرامية إلى إلغاء اتفاقيات ديسمبر 1968 التي تنظّم حركة الأشخاص والإقامة والعمل بين الجزائر وفرنسا، يفتح الباب أمام إجراءات تشريعية وإدارية تهدف إلى إخضاع الجزائريين المقيمين أو القادمين إلى فرنسا للقانون العام المنظّم لبقية الأجانب".

واعتبر "ما قام به البرلمان الفرنسي أمر مرفوض، حتى من قبل كتلة واسعة من الفرنسيين، بدليل أن اعتماد هذه اللائحة تمت بفارق صوتٍ واحد"، مضيفاً "أعتبر أن هذا التصويت، مهما كان هامش التفوق فيه ضئيلاً، يشكّل سابقة خطيرة ورسالة مقلقة تمسّ جوهر العلاقات التاريخية بين بلدينا، وتبعث إشارة سلبية إلى ملايين المواطنين الذين يؤمنون بضرورة استمرار الحوار والتفاهم بين الجزائر وفرنسا". ودعا يعقوبي الحكومة الفرنسية ومجلس الشيوخ، الى "عدم الانسياق وراء موجات التطرف والعداء التي لا تخدم مصالح فرنسا".

وفي رأيه أن "إلغاء هذه الاتفاقيات تحت ضغط اعتبارات انتخابية ضيقة يُعدّ انزلاقًا نحو منطق الإقصاء والعقاب الجماعي ويهدّد بإضعاف الثقة المتبادلة بين الشعبين وبتقويض المسار الطويل من التقارب والشراكة الذي بُني بصعوبة منذ الاستقلال". وبشأن تمدد اليمين المتطرف في تبني أطراف فرنسية لغة عدائية تجاه الجالية الجزائرية، قلل النائب يعقوبي من هذه المخاوف، مؤكداً أنه "لا مجال للقلق أو الخوف بالنسبة للجالية الجزائرية في فرنسا، لكون أن وجودها في فرنسا قائمٌ على العمل والالتزام والقانون، وعلى إسهاماتٍ حقيقية في المجتمع الفرنسي".

وكان من المقرر أن يبحث البرلمان الفرنسي هذه اللائحة في يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يقرر بشكل مفاجئ سحب المسودة، بسبب ما وصفته الحكومة حينها بتجنب التصعيد السياسي بين البلدين، ومنح القنوات الدبلوماسية فرصة لمحاولة معالجة بعض الملفات بما فيها قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال المدان من قبل القضاء الجزائري. ويأتي التصويت على مشروع القانون في ظل أزمة سياسية ودبلوماسية حادة بين البلدين، بدأت في يناير/كانون الثاني 2023، بعد رفض الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، زيارة باريس، وتفاقمت في يوليو/تموز 2024، بعد إعلان باريس دعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، ما دفع الجزائر الى سحب سفيرها من باريس وخفض التمثيل الدبلوماسي، قبل أن تطرأ قضية صنصال الموقوف منذ منتصف ديسمبر الماضي في الجزائر، بسبب تصريحات اعتبرتها مساسا بالوحدة الوطنية، ثم رفضها استقبال رعاياها المبعدين من التراب الفرنسي.

من جهته، قال المحلل السياسي عبد القادر سعيدي لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الفرنسي هو غاية بحد ذاته بالنسبة لليمين الفرنسي، من حيث التوقيت هناك رغبة في الإبكار في منع الحكومة الجديدة من اتخاذ أي خطوة لإعادة معالجة الأزمة مع الجزائر، وبالتالي وضعها أمام الأمر واقع، خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي الجديد الذي أعلن رغبته في بعث التعاون الأمني بين الجزائر وباريس، ومن حيث المضمون السياسي فإن القرار يعطي تأكيدات باستمرار نفس التوجه الفرنسي المعلن في السنوات الأخيرة إزاء العلاقة مع الجزائر".

ولم يصدر على الفور أي رد من الحكومة الجزائرية إزاء قرار البرلمان الفرنسي، لكنها كانت قد حذرت الحكومة الفرنسية بشدة في فبراير/شباط الماضي من أي مساس باتفاقية 1968 وأكدت حينها أن المساس بهذه الاتفاقية "سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة"، ودعت إلى ضرورة "احترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه القوانين".

ووقعت الاتفاقية في 27 ديسمبر/كانون الأول 1968 بين البلدين، وكانت ترسي نظاماً قانونياً منفصلاً يخضع له الجزائريون المقيمون والعاملون في فرنسا وعائلاتهم، بخلاف مواطني دول أخرى، على صعيد حقوق التنقل والتوظيف والإقامة على التراب الفرنسي. وفي وقت سابق، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاتفاقية بأنها "قوقعة فارغة"، بسبب التعديلات التي أدخلت عليها في ثلاث مناسبات حيث أفرغت من محتواها وسحبت الامتيازات التي كان يتمتع بها الجزائريون في فرنسا، فمنذ عام 1986، أصبح الجزائريون في حاجة إلى تأشيرات للدخول إلى فرنسا.