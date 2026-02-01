البرلمان العراقي يخفق للمرة الثانية بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

- أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب غياب النصاب القانوني، مما يعكس الخلافات الحادة بين الكتل السياسية حول المرشحين. - استمرار خرق المدد الدستورية يفاقم الفراغ الدستوري ويؤثر سلباً على الاستقرار السياسي، مع تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية وغياب حلول قريبة. - يواجه العراق تحديات كبيرة بسبب الانقسام السياسي الحاد، مما يهدد بتعطيل استحقاقات دستورية مهمة، ويستدعي التوصل إلى حلول توافقية عاجلة.

أخفق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، للمرة الثانية، في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، نتيجة غياب عدد كبير من النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني، على خلفية استمرار الخلافات الحادة بين الكتل السياسية حول المرشحين للمنصب. ويأتي هذا الإخفاق الجديد بعد فشل أول شهدته جلسة يوم الثلاثاء الماضي، ما يؤكّد تعثر المسار السياسي وعجز القوى المتنافسة عن التوصل إلى توافق يكمل الاستحقاقات الدستورية نحو تشكيل حكومة جديدة.

ويكرس هذا الإخفاق المتكرّر استمرار خرق المدد الدستورية المنصوص عليها لانتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يفاقم حالة الفراغ الدستوري ويلقي بظلاله على مجمل العملية السياسية، في ظل غياب أي مؤشرات جدية على حلول سياسية قريبة أو تفاهمات قادرة على كسر حالة الجمود، وبينما تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بشأن تعطيل الاستحقاق، تتزايد المخاوف من تداعيات هذا الفراغ على الاستقرار السياسي.

وقالت مصادر نيابية لـ"العربي الجديد"، إنّ "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديدة فشلت للمرة الثانية، بسبب غياب عدد كبير من النواب، إذ حضر الجلسة اليوم عدد لا يتجاوز 60 نائباً فقط من أصل 329 نائباً".

وأضافت المصادر أنّ "السبب الرئيسي وراء تكرار إخفاق الجلسة هو استمرار الخلافات السياسية حول المرشحين، بالإضافة إلى سعي بعض الأطراف السياسية للدفع نحو مرشح توافقي يحظى بدعم الحزبَين الكرديَّين الرئيسيَّين في إقليم كردستان، والهدف من ذلك هو تجنّب أي أزمة سياسية قد تعرقل مسار تشكيل الحكومة الجديدة".

وأكدت المصادر ذاتها، أنّ "هذا الإخفاق يعكس حالة الجمود السياسي المستمرة في المشهد العراقي في ما يخصّ الاتفاق على اختيار رئيس الجمهورية، وسط ضغوط داخلية وحتى خارجية لتجاوز هذه الخلافات، وتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ومنع أي استمرار في خرق المدة الدستورية خاصة وأن هناك تشديداً على ذلك من مجلس القضاء الأعلى في العراق".

صعوبات كبيرة وسط انقسام حاد

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي مفيد السعيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية انتخاب رئيس جمهورية جديد في العراق تواجه صعوبات كبيرة في ظل الانقسام السياسي الحاد القائم بين الكتل المختلفة داخل البرلمان"، وبين السعيدي أنّ "استمرار تجاوز المدد الدستورية المقررة لانتخاب الرئيس يمثل تهديداً واضحاً لاستقرار العملية السياسية، خاصة وأن البرلمان العراقي قد أخفق مرتَين في عقد جلسة انتخاب الرئيس".

وأضاف أن "أي محاولة لعقد جلسة جديدة دون وجود اتفاق سياسي مسبق بين الأطراف الفاعلة ستكون محكومة بالفشل، وهذا الانقسام يعكس عمق الأزمة السياسية التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما أن عدم التوصل إلى تفاهمات سياسية قد يفاقم الأزمة الدستورية ويؤدي إلى تعطيل استحقاقات دستورية مهمة، بما في ذلك تشكيل الحكومة".

وحذر الباحث في الشأن السياسي من أن "استمرار هذا الوضع قد يضع العراق أمام تحديات جديدة على صعيد الاستقرار السياسي والمؤسّساتي، ولهذا من الضروري التوصل إلى حلول توافقية عاجلة بين القوى السياسية لضمان احترام الدستور وإتمام الانتخابات الرئاسية في الوقت المحدّد، بما يحفظ مسار العملية الديمقراطية ويجنّب البلاد أزمات إضافية".

ودخل العراق، مساء أمس الأول الخميس، في فراغ دستوري بعد إخفاق مجلس النواب في التصويت السابق. ورغم وضع الموعد الجديد، تظلّ المؤشرات قوية على إخفاق البرلمان العراقي مجدداً في انتخاب رئيس جديد، نتيجة عدم توصل القوى السياسية إلى اتفاق جامع حول دعم مرشح واحد قادر على تأمين النصاب القانوني والأغلبية المطلوبة. وتزداد هذه الترجيحات في ظل استمرار الانقسام داخل البيت الكردي على وجه الخصوص، إذ ما تزال الخلافات قائمة بين الأحزاب الكردية الرئيسية بشأن المرشح الأوفر حظاً، الأمر الذي ينعكس سلباً على فرص الحسم داخل قبة البرلمان.

ويتنافس 13 اسماً على منصب رئيس جمهورية العراق، بينهم شخصيات عربية ضمن ما قال بعضهم إنها مساعٍ لكسر معادلة المحاصصة في المناصب. وتضمنت قائمة الأسماء الأخرى كلاً من: شوان نامق، وأحمد عبد الله توفيق، وحسين سنجاري، ونجم الدين عبد الكريم، وآسو فريدون، وسامان علي إسماعيل، وصباح صالح سعيد، وعبد الله محمد علي ظاهر، وإقبال عبد الله، وسردار عبد الله، ومثنى أمين نادر، ونوزاد هادي مولود. لكن المنافسة المحتدمة والقوية تنحصر بين مرشَّحَي حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" نزار آميدي، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" فؤاد حسين.