- أُجّلت جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد بناءً على طلب القوى السياسية الكردية لإتاحة الوقت للحوار بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني للتوصل إلى مرشح مشترك. - النائب مختار الموسوي أشار إلى أن الصراع السياسي بين الحزبين وغياب التوافق كان السبب الرئيسي للتأجيل، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة وتحقيق مصلحة الشعب العراقي. - البرلمان يهدف إلى عقد الجلسة مجددًا بعد التوصل إلى تفاهم، مع وجود 13 مرشحًا للمنصب، والدستور يتطلب حضور ثلثي الأعضاء لانتخاب الرئيس.

أجّل البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة مقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بناءً على طلب تقدمت به القوى السياسية الكردية في البرلمان، بتأجيل الجلسة بهدف إفساح المجال لمزيد من الحوارات للتوصل إلى مرشّح واحد مشترك تقدّمه للمنصب. وذكر بيان مقتضب للبرلمان أنه تم تأجيل الجلسة المقررة هذا اليوم، من دون أن يحدّد موعداً جديداً لها، في وقت تنتهي المهلة الدستورية يوم الخميس المقبل، الموافق 29 من هذا الشهر.

وذكر رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه "تم استلام طلبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني (يناير)، والمخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية؛ لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين"، وبعد البيان بساعتين، أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان عن تأجيل عقد الجلسة بشكل رسمي، من دون أن تحدّد موعد عقد الجلسة الجديدة.

وبشأن ذلك، قال عضو ائتلاف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في العراق، النائب مختار الموسوي، لـ"العربي الجديد"، إن "إخفاق جلسة البرلمان العراقي المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية سببه الرئيسي الصراع السياسي القائم بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وغياب أي توافق على دعم أحد مرشحي الحزبين". وبيّن الموسوي أن "البرلمان قرر تأجيل الجلسة تجنّباً لتصاعد الخلاف بين الحزبين، والهدف من هذا التأجيل هو منح مزيد من الوقت للحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية، للوصول إلى اتفاق يضمن استقرار العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية وفق توافق وطني".

وأضاف أن "رغم التحديات، يبقى الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمة الراهنة، ونحن نأمل أن يسود التفاهم قريباً بما يحقق مصلحة الشعب العراقي ويجنب البلاد المزيد من الانقسام السياسي". وأكد النائب عن "الإطار التنسيقي" أن "البرلمان سيعمل على عقد الجلسة مجدداً بمجرد التوصل إلى تفاهم بين الأطراف الكردية، والهدف الأسمى هو ضمان استقرار المؤسسات الدستورية وحماية العملية السياسية من الانهيار، وربما يكون موعد الجلسة الخميس أو الأحد المقبلين كحد أقصى، وهذا يعتمد على حوارات الساعات المقبلة ما بين كل الأطراف السياسية".

وكان من المقرر أن يختار البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، الرئيس العراقي الجديد، الذي سيكون السادس منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين، بعد غازي الياور (2004 ــ 2005)، وجلال طالباني (2005 ــ 2014)، وفؤاد معصوم (2014 ــ 2018)، وبرهم صالح (2018 ــ 2022)، وعبد اللطيف رشيد (2022 ــ 2026).

ووفقاً لبيان صدر عن رئاسة البرلمان، فإن جدول أعمال الجلسة المقررة قبل ظهر اليوم الثلاثاء سيقتصر على انتخاب الرئيس العراقي الجديد، من بين عدة مرشحين قدّموا أوراقهم لرئاسة البرلمان للتنافس على المنصب الفخري الذي يُعتبر الاستحقاق الدستوري الثاني بعد حسم رئاسة البرلمان لمصلحة هيبت الحلبوسي، والعتبة الأهم لبدء عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يوجب الدستور أن يتم في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وقد جرى اختيار نوري المالكي لهذه المهمة.

وبشأن موعد الانعقاد الجديد لجلسة اختيار رئيس جديد للجمهورية، قال نائب رئيس البرلمان، فرهاد أتروشي، في تصريحات داخل البرلمان، إنه "جرى تأجيل الجلسة البرلمانية بناءً على طلب من الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ولعدم اكتمال النصاب القانوني". وأشار أتروشي إلى أن "الدستور اشترط حضور ثلثي مجلس النواب لعقد جلسة برلمانية، أي 220 نائباً، وهذا الشرط لم يُلبّ اليوم"، وختم بالقول: "سنتباحث، ونحدّد موعداً جديداً لعقد الجلسة". وبحسب القانون، فإن مهلة اختيار الرئيس العراقي الجديد تنتهي بعد غدٍ الخميس، من دون أي تمديد لهذا التوقيت القانوني، ما يدفع بالضرورة إلى حسم الاستحقاق الخميس في أقصى حد دستوري.

وسيكون هناك إلى جانب المرشحين الرئيسيين للمنصب، 13 اسماً قدّموا أوراق ترشيحهم، بينهم شخصيات عربية ضمن ما قال بعضهم إنها مساعٍ لكسر معادلة المحاصصة في المناصب. وتضمنت قائمة الأسماء الأخرى كلاً من: شوان نامق، أحمد عبد الله توفيق، حسين سنجاري، نجم الدين عبد الكريم، آسو فريدون، سامان علي إسماعيل، صباح صالح سعيد، عبد الله محمد علي ظاهر، إقبال عبد الله، سردار عبد الله، مثنى أمين نادر، نوزاد هادي مولود.

كما جاء اسم الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد، الذي أصرّ على تقديم نفسه لولاية ثانية رغم رفض حزبه (الاتحاد الوطني) ترشيحه، إلى جانب وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، ووزير البيئة الأسبق القيادي بحزب الاتحاد الكردستاني نزار آميدي. ويفرض الدستور انتخاب الرئيس العراقي بأغلبية الثلثين من عدد أصوات أعضاء البرلمان البالغة 329 عضواً، وفي حال فشل المتنافسين في حسم ذلك في الجولة الأولى، يُصار إلى جولة ثانية، يكون فيها الحسم للأعلى أصواتاً.