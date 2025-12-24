البرلمان العراقي على بعد أيام من جلسته الأولى بلا اتفاق حول رئيسه

- تعثرت القوى السياسية السنية في العراق في التوصل إلى اتفاق حول مرشح لرئاسة البرلمان، رغم مرور شهر ونصف على الانتخابات التشريعية، وذلك بسبب نظام المحاصصة الذي يخصص رئاسة البرلمان للعرب السنة. - الاجتماعات الأخيرة لم تسفر عن مرشح توافقي، بل طرحت آليات لتسهيل الاختيار، مع استمرار المشاورات المكثفة بين القوى السياسية للوصول إلى اتفاق قبل الجلسة البرلمانية. - الخلافات تتعمق مع اقتراب موعد الجلسة، رغم تشكيل "المجلس السياسي الوطني"، مع بروز مرشحين مثل محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي، الذي يحظى بدعم قوى الإطار التنسيقي.

على غرار ملف اختيار رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، تعثر اجتماع القوى العربية السنية في العراق، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، في إعلان أي اتفاق بشأن اسم مرشحه لرئاسة البرلمان العراقي. يأتي ذلك قبل انطلاق الجلسة الأولى للبرلمان المقرر عقدها بعد خمسة أيام، يوم الاثنين 29 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، والتي من المفترض أن يتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

ووفق نظام المحاصصة المعمول به في العراق منذ الغزو الأميركي للبلاد 2003، فقد جرى العرف السياسي أن يكون منصب رئاسة البرلمان للعرب السنة، ورئاسة الجمهورية وهو منصب فخري للقوى الكردية، ورئاسة الحكومة للقوى العربية الشيعية. لكن أياً من تلك الاستحقاقات لم يتم حسم مرشحيه، رغم مرور شهر ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية العامة، وإعلان النتائج الرسمية لها.

وكان آخر الاجتماعات حول المرشح المناسب للمنصب قد انعقد، مساء أمس الثلاثاء، من دون أن يخرج بأي مرشح توافقي بين القوى السياسية السنية، لتقديمه في جلسة البرلمان العراقي الأولى المقررة الأسبوع المقبل. واكتفى الاجتماع بإصدار بيان قال خلاله إنه اتفق على طرح عدد من الآليات المناسبة التي من شأنها تسهيل حسم اختيار رئيس مجلس النواب، حيث جرى الاتفاق على دراسة هذه الآليات ومناقشتها خلال الأيام المقبلة، واتخاذ القرار بشأنها في الاجتماع القادم، بحسب بيان رسمي للمجلس.

ويقول عضو تحالف "السيادة" عمار العزاوي لـ"العربي الجديد"، إنّ "حسم اختيار رئيس البرلمان العراقي سيكون خلال اليومين المقبلين كحد أقصى، والحوارات بين القوى السياسية ستظل مستمرة دون أي انقطاع حتى يوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان". وبيّن العزاوي أنّ "النتائج النهائية ستتضح فور انتهاء المشاورات والاتفاقات بين الأطراف السياسية، واليومان المقبلان سيكونان حاسمين، وسيشهدان اجتماعات سياسية مكثفة بين كل الأطراف السياسية وليس السنية فقط".

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الخلافات بين القوى السياسية السنية تتعمق بشكل ملحوظ في ظل اقتراب موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان، والتي ينص القانون على انتخاب رئيس المجلس خلالها، وهذه الخلافات قد تؤخر الوصول إلى اتفاق سريع". وبيّن الجبوري أنّ "القوى السياسية عادة ما تدفع عملية التوافق إلى اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً في التجارب البرلمانية السابقة، وهذا التأخير في الاتفاقات ليس جديداً، فقد شهدت السنوات السابقة عدة حالات مماثلة؛ سواء عند تشكيل الحكومة أو تمرير القوانين المهمة والخلافية، حيث يتم غالباً التوصل إلى التوافق خلال موعد انعقاد الجلسة نفسها وليس قبلها".

وأضاف أنّ "المشهد الحالي يعكس صعوبة بناء توافق سريع بين القوى السنية، نظراً إلى تعدد الأطراف والمصالح، لكن التاريخ السياسي يشير إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة كما جرت العادة". وتنعقد الجلسة المرتقبة الاثنين المقبل لاختيار رئيس للبرلمان، في ظل انقسام واضح وخلافات متصاعدة بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار مرشح توافقي، على الرغم من إعلان هذه القوى تشكيل "المجلس السياسي الوطني" في محاولة لتوحيد المواقف والرؤى، واستنساخ تجربة "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية ويوفر لها مظلة تنسيقية في إدارة الخلافات واتخاذ القرار بشأن مرشح رئاسة الحكومة.

غير أن هذه الخطوة، ورغم أهميتها، لم تنجح حتى الآن في تجاوز التباينات الداخلية أو بلورة توافق حاسم حول اسم المرشح، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تنعكس على سير الجلسة الأولى واستقرار عمل البرلمان العراقي. ومن أبرز المرشحين المطروحة أسماؤهم حالياً لرئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، ومحمود القيسي، وهيبت الحلبوسي، وثابت العباسي. لكن التنافس الأشد، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، "محصور حالياً ما بين زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، والأخير أقرب للمشهد كونه يحظى بدعم كبير من أطرف في قوى الإطار التنسيقي".