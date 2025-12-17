البرلمان الجزائري يناقش مسودة لتجريد مناوئين في الخارج من الجنسية

- يناقش البرلمان الجزائري مسودة قانون لسحب الجنسية من المناوئين في الخارج، خاصة المرتبطين بحركتي "ماك" و"رشاد"، بتهمة الإضرار بمصالح الدولة أو الولاء لدولة أخرى، مع إمكانية استرداد الجنسية لاحقًا. - يشمل القانون بنودًا لتجريد المسلحين المنتمين لجماعات إرهابية في الخارج من الجنسية، ويتم التنفيذ بمرسوم رئاسي بعد إنذار الشخص المعني. - يُعتبر هذا القانون ثاني تشريع يُقدمه البرلمان منذ 1997، ويهدف لتعزيز المصداقية والشرعية، رغم التوقعات بإثارة جدل دولي.

يبدأ البرلمان الجزائري، السبت المقبل، مناقشة مسودة قانون تتيح للحكومة تجريد بعض المناوئين المقيمين في الخارج ومرتكبي أفعال مضرة بالمصالح العليا للبلاد من الجنسية الجزائرية. وتبدو المسودة موجهة، في سياقها العام، إلى نشطاء في حركات انفصالية وراديكالية تصنفها السلطات الجزائرية على لائحة الإرهاب، من بينها حركتا "ماك" و"رشاد".

وتنصّ مسودة القانون الجديد، المقرّر التصويت عليها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على إمكانية تجريد الجنسية الجزائرية، سواء الأصلية أو المكتسبة، من "كل جزائري يقوم خارج الجزائر بأفعال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية، أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير، أو إظهار إصرار واضح على نبذ الولاء للدولة". وتشمل الحالات الواردة في النص القيام بخدمات لصالح دولة أخرى مقابل أموال أو مزايا بنية الإضرار بمصالح الجزائر، مع الاستمرار في ذلك رغم إنذار الحكومة الجزائرية.

كما تتضمن المسودة بنودا تتعلق بالاستمرار في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو تقديم مساعدات لها رغم توجيه إنذار رسمي، إضافة إلى التعامل مع دولة أو كيان معاد للدولة الجزائرية أو الإضرار بمصالحها. ويتيح النصّ أيضاً تجريد المسلحين الذين ينشطون ضمن جماعات أو منظمات إرهابية أو تخريبية في الخارج من الجنسية، مهما كان شكل هذه الجماعات أو تسميتها، سواء عبر الانخراط فيها أو تمويلها أو الدعاية لها، بما يضر بمصالح الدولة الجزائرية.

وبحسب مواد القانون، يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي، بعد توجيه إنذار للشخص المعني للتوقف عن القيام بالفعل أو الأفعال المشار إليها، خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً. وفي المقابل، يتيح النص إمكانية استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية بعد مرور أربعة وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد منها. ويُعتقد أن تنفيذ بنود هذا القانون، في حال إقراره، قد يجري بشكل سريع بحق نشطاء مناوئين للسلطة مقيمين في الخارج ممن ترد أسماؤهم في اللائحة الوطنية للإرهاب، إلى جانب أعضاء في حركتين راديكاليتيْن في الخارج هما "رشاد" وحركة انفصال منطقة القبائل.

ويعدّ هذا القانون، الذي اقترحه النائب هشام صفر بالاشتراك مع كتلة من النواب، ثاني تشريع يقوم البرلمان بصياغته وتقديمه ذاتيا منذ أول برلمان تعددي عام 1997، بالتزامن مع مشروع قانون آخر يتعلق بتجريم الاستعمار. وغالبا ما كانت الحكومة هي الجهة التي تتولى تقديم مسودات القوانين إلى البرلمان، في ظل هيمنة السلطة السياسية على المؤسسة التشريعية، التي كانت تكتفي عادة بإدخال تعديلات طفيفة لا تمس جوهر النصوص المعروضة.

ويُدخل المشروع تعديلات مهمة على قانون الجنسية الصادر في ديسمبر/كانون الأول 1970، وذلك بعد أكثر من عشرين عاما على آخر تعديل له. وتبرر ديباجة القانون الجديد طرحه في هذا التوقيت بـ"وضع أحكام صارمة وفعالة لمعالجة ظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري، تستهدف إلحاق أذى خطير بالمصالح الأساسية والحيوية للبلاد، والاعتداء الصارخ والمفضوح على رموز الدولة ومقوماتها"، من قبل أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية، ويُعتقد أنهم بعيدون عن سلطة القانون والقضاء "لما يتوفرون عليه من حماية لدى دول معروفة بسياساتها العدائية تجاه الجزائر"، إضافة إلى "مواجهة المخاطر الناتجة من هذه الانحرافات".

وكان لافتاً أن يُطرح هذا القانون من قبل البرلمان بدلا من تقديمه من الحكومة كما جرت العادة، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها تهدف إلى إضفاء صدقية أكبر وشرعية تمثيلية على المشروع، بوصفه صادرا عن المؤسسة التشريعية. ومن شأن ذلك أن يمنحه قدرا من المصداقية أمام المنتظم الحقوقي الدولي، لا سيما في ظل التوقعات بأن يثير القانون جدلاً وردات فعل ومواقف من قبل هيئات حقوقية دولية، غالبا ما تبدي قلقها حيال هذا النوع من التشريعات.