- يعمل البرلمان الجزائري على تحسين مقترح قانون لسحب الجنسية من الجزائريين في الخارج الذين يرتكبون أفعالاً تضر بالدولة، مع استهداف خاص للناشطين المعارضين. - ينص المقترح على سحب الجنسية لمن يضر بمصالح الدولة أو يظهر ولاءً لدولة أخرى، مع إمكانية استردادها بعد 24 شهراً، ويُظهر إعادة تدوير لمسودة 2021. - أثار المقترح جدلاً واسعاً لتعارضه مع التشريعات الدولية، ويعكس تعقيدات قانونية وسياسية في التعامل مع المعارضين في الخارج.

يجري نواب من كتل الموالاة، بطلب من البرلمان الجزائري، أخيراً، تحسينات على صياغة مقترح قانون يتيح سحب الجنسية الأصلية من الجزائريين المقيمين في الخارج الذين يرتكبون أفعالاً تمس بالدولة، قبل إحالته على الحكومة في غضون أيام لإبداء رأيها بشأنه، بعد أن وافق مكتب البرلمان على تمريره بسرعة غير معتادة (أربعة أيام)، ما أعطى انطباعاً بوجود دفع سياسي من السلطة. ويُتوقع أن يثير المشروع جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية بسبب محاذيره القانونية والدستورية.

وأعاد نواب من كتل نيابية موالية تدوير مسودة سابقة كانت الحكومة قد طرحتها في ربيع عام 2021، تتيح سحب الجنسية الأصلية من جزائريين في حال ارتكابهم أفعالاً معينة. وقد أحال البرلمان المسودة الجديدة التي تقدم بها النائب عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر، الأسبوع الماضي، وتنص على أنه: "يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يقوم خارج الجزائر بأفعال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة الجزائرية، أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى بأي شكل من أشكال التعبير، مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية، أو تقديم خدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الجزائر، مع الاستمرار في ذلك رغم إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية".

ويشمل السحب، بحسب المقترح، حالات العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو تقديم مساعدات لها رغم الإنذار الرسمي، أو التعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، إضافة إلى النشاط أو الانخراط في الخارج ضمن جماعة إرهابية أو تخريبية، أو تمويلها أو ترويجها بأي شكل من الأشكال. ويؤكد المقترح أن "التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة" ممكن في حال ارتكاب هذه الأفعال داخل البلاد، على أن تتم إجراءات السحب بعد إنذار المعني بالتوقف عن الأفعال خلال أجل لا يتجاوز 60 يوماً، مع منحه حق تقديم ملاحظاته قبل صدور قرار السحب بمرسوم رئاسي. كما ينص المقترح على إمكانية استرداد الجنسية الأصلية بعد مرور 24 شهراً على الأقل من تاريخ التجريد منها.

ويقدَّم هذا النص على أساس أنه جاء لـ"معالجة ظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري تستهدف المصالح الحيوية للدولة، والاعتداء الصارخ على رموزها ومقوماتها من قبل أشخاص يحملون الجنسية الجزائرية، يعتقدون أنهم بعيدون عن سلطة القانون لما يتمتعون به من حماية في دول معروفة بعدائها للجزائر". ويشير هذا التبرير بوضوح إلى أن القانون يستهدف ناشطين معارضين في الخارج، باتت أنشطتهم تثير قلق السلطات منذ فترة، لا سيما أولئك المنتمين إلى حركات صنفتها الحكومة "تنظيمات إرهابية"، مثل حركة رشاد ذات التوجه الإسلامي، المتمركزة في فرنسا وسويسرا، وحركة الماك المطالبة بانفصال منطقة القبائل والتي تنشط قياداتها في فرنسا وكندا.

وأوحت السرعة غير المسبوقة التي تعامل بها مكتب البرلمان مع مقترح القانون — إذ تمت الموافقة عليه في أقل من أربعة أيام وإحالته مباشرة على الحكومة — بوجود توجه رسمي لإقراره قبل نهاية العهدة البرلمانية الحالية في ربيع العام المقبل. وتمتلك كتل الموالاة الأغلبية الكافية لتمريره من دون عراقيل. ويُظهر النص المقترح إعادة تدويرٍ شبه كاملة لمسودة 2021، التي كانت الحكومة قد سحبتها آنذاك بسبب الضغط الشعبي وانتقادات الحراك الشعبي، حين برر الرئيس عبد المجيد تبون القرار بوجود "سوء فهم لخلفيات المشروع والتأويلات التي أثيرت حوله".

في المقابل، بدأت مبكراً مواقف سياسية وحقوقية تطلق تحذيرات من هذا المقترح الجديد. وقال المحامي البارز عبد الرحمن صالح في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "التشريعات الدولية تنص على أن الجنسية تُسحب بالطريقة التي تُمنح بها، أي إن الجنسية المكتسبة فقط يمكن سحبها إذا تنافى سلوك صاحبها مع سبب منحها، أما الجنسية الأصلية فمكتسبة بالدم، ولا يمكن قانوناً التجريد منها". وأضاف أن "صياغة القوانين لا ينبغي أن تخضع للأهواء السياسية أو المزايدات الظرفية".

وإلى جانب هذه الملاحظات القانونية، ترى تقديرات سياسية أن إعادة طرح القانون ترتبط أيضاً بالصعوبات التي تواجهها الجزائر في تسلّم بعض النشطاء المطلوبين قضائياً، مثل رئيس حركة الماك فرحات مهني الذي يعلن أنه لا يعتبر نفسه جزائرياً، وعدد من النشطاء المقيمين في الخارج المتهمين بـ"المساس بالوحدة الوطنية والتعاون مع جهات معادية".