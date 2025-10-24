البرلمان الجزائري يرفض قرار الاتحاد الدولي بخصوص نائب سابق

- رفض البرلمان الجزائري قرار لجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي بقبول شكوى عبد القادر جديع، الذي أُدين بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر الكراهية، معتبرًا أن الادعاءات واهية وغير صحيحة. - أكد عبد الرحمان قنشوبة، ممثل مجلس الأمة الجزائري، أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر، وأن الادعاءات حول تهميش مناطق الجنوب غير صحيحة، مشيرًا إلى عدالة توزيع الثروات. - يُعد قرار اللجنة سابقة في سجل الجزائر لدى الاتحاد البرلماني الدولي، وقد يؤدي إلى إدراج الجزائر في القائمة الصفراء، مما يعقد إمكانية تسليم جديع من إسبانيا.

رفض البرلمان الجزائري قرار لجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي بقبول شكوى قدمها عضو سابق في مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر جديع، ضد المجلس. وجاءت شكوى جديع بعد صدور قرار رفع الحصانة عنه نهاية عام 2023 وملاحقته قضائياً وإدانته بالسجن لثلاث سنوات من قبل محكمة جزائرية بتهمة نشر الكراهية في سابقة سياسية، إذ إنها المرة الأولى التي يشكو فيها نائب جزائري برلمان بلاده أمام هيئة دولية.

وقال ممثل مجلس الأمة الجزائري والعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، عبد الرحمان قنشوبة، في مرافعته أمام اللجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد الدولي، جرت وقائعها أمس الخميس، إن "الجزائر تعترض على قرار اللجنة، باعتباره قراراً غير مؤسس بما أن حرية التعبير مضمونة في الجزائر وفقاً للدستور"، مضيفاً أن "قضية الادعاءات المقدمة واهية ولا أساس لها من الصحة"، واعتبر أن الادعاءات بأن "مناطق الجنوب لا تستفيد من مشاريع التنمية الشاملة، هو أمر غير صحيح ويمكن للملاحظ أن يستنتج أن كل ميادين التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية مست كل مناطق الوطن بما فيها الجنوب، هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروات وبالتالي كل المزاعم التي تقدم بها (العضو الشاكي) غير صحيحة".

وكان قنشوبة يعلق على قرار أعلنته لجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي، يقضي بقبول شكوى العضو السابق في مجلس الأمة عبد القادر جديع (ضمن تسع شكاوى قدمها برلمانيون من دول أخرى)، حيث عبرت اللجنة عن قلقها من الملاحقة التي طاولته من قبل القضاء الجزائري، ووصفت القرارات المتخذة ضده بالتعسفية، كون تصريحاته التي تمت ملاحقته بشأنها تمت في اطار ممارسته لمهامه النيابية، وطالبت اللجنة الحكومة الجزائرية بوقف الملاحقة والقرارات التي اتُّخذت بحق النائب، وتعزيز حماية حرية التعبير لأعضاء مجلس الأمة.

ويعد هذا القرار سابقة أولى من نوعها في سجل الجزائر لدى الاتحاد البرلماني الدولي، واعتبرت منظمة شعاع، العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر (ومقرها في بريطانيا)، أن هذا الأمر يترتب عليه إدراج الجزائر لأول مرة في القائمة الصفراء للاتحاد البرلماني الدولي، وهو تصنيف يضم الدول التي سُجلت بحقها أقل من ثلاث شكاوى من قبل النواب.

وتعود القضية الملاحق بشأنها العضو البرلماني جديع في الجزائر إلى ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة لقائه مع وزير الطاقة والمناجم والمدير العام لمجمع المحروقات سوناطراك، حول تهميش شباب منطقة الجنوب والتمييز المناطقي، لكن السلطات اتهمته بـ" نشر الكراهية والتمييز، وإهانة هيئة نظامية، وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام".

ولاحقاً رُفعت عنه الحصانة النيابية وأصدر القضاء بحقه حكماً غيابياً بالسجن لثلاث سنوات، ما اضطره إلى مغادرة البلاد إلى إسبانيا. وطلبت السلطات الجزائرية من نظيرتها الإسبانية تسليمها جديع، وتدرس محكمة إسبانية طلب التسليم في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويصعّب قرار الاتحاد البرلماني الدولي من إمكانية تسليمه إلى الجزائر.