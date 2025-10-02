البرلمان الإيراني بصدد الدعوة إلى طرد سفراء الترويكا الأوروبية

- البرلمان الإيراني يدرس طرد سفراء الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) كرد فعل على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، رغم أن الحكومة لا ترى ضرورة لذلك، والقرار النهائي يعود للمرشد الأعلى علي خامنئي. - الترويكا الأوروبية فعلت آلية إعادة العقوبات الشهر الماضي، مما يعيد الإجراءات العقابية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وإيران أدانت هذه الخطوة ووصفتها بغير القانونية. - روسيا تدعم إيران وتعتبر العقوبات غير قانونية، مؤكدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بعد دخول معاهدة الشراكة الشاملة حيز التنفيذ.

أكد المكتب الرئاسي الإيراني التقارير التي تفيد بأن البرلمان بصدد الدعوة إلى طرد سفراء الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة). وبرر النواب الخطوة بأنها رد ملائم على الاستياء من عقوبات الأمم المتحدة التي دعت إليها مجموعة الترويكا الأوروبية، غير أن الحكومة الحالية ترى أنه لا يوجد حاجة لمثل هذا التحرك.

ونقلت وسائل الإعلام عن نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، القول: "أعضاء البرلمان لديهم الحق بشكل طبيعي للإعراب عن آرائهم ولكن الطرد ليس حالياً على أجندة الحكومة". ويرجع القرار النهائي، على أي حال، إلى المرشد الأعلى علي خامنئي. وبحسب الدستور الإيراني، لخامنئي الكلمة الأخيرة في المسائل الاستراتيجية.

وقامت ما يطلق عليها الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الشهر الماضي. وسوف تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ يوم الاثنين. هذا يعني أن الإجراءات العقابية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 سوف يعاد تفعيلها. وأدانت إيران هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها غير قانونية، وقدمت احتجاجاً إلى الأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، جرى استدعاء سفراء إيران لدى الدول الثلاث إلى طهران لإجراء مشاورات.

وفي الصدد، قالت روسيا اليوم إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إجراء غير قانوني تقف وراءه القوى الأوروبية وهو يعمق الأزمة المرتبطة ببرنامج البلاد النووي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إعادة فرض العقوبات كانت نتيجة "تلاعب" من جانب الترويكا الأوروبية.

وذكرت في مؤتمر صحافي "بناء على ذلك، فإن النتائج... باطلة ولاغية من الناحية القانونية، ولا يمكن أن تفرض أي التزامات قانونية على الدول الأخرى". وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران دخلت حيز التنفيذ رسمياً.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن "المعاهدة تعكس الاختيار الاستراتيجي للقيادة السياسية العليا في روسيا وإيران لصالح مواصلة تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار الشاملة، والتي تلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقعا المعاهدة في العاصمة الروسية موسكو، في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، ووقع الرئيس بوتين، قانون التصديق عليها، في 21 إبريل/ نيسان الماضي. وأضافت الوزارة أن هذا الحدث يشكّل علامة فارقة مهمة في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستوى جديد نوعياً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران، وتدعم حقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية، وأدانت القصف الأميركي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)