البرلمان الإسباني يقرّ قانون حظر تجارة السلاح مع إسرائيل

- أقر البرلمان الإسباني قانونًا يحظر تصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل، تماشيًا مع سياسة الحكومة الإسبانية لمكافحة الإبادة الجماعية في غزة، بدعم من حزب "بوديموس" اليساري المتطرف. - شملت العقوبات الإسبانية حظر استيراد منتجات المستوطنات غير القانونية وإلغاء صفقة أسلحة بقيمة 207 ملايين يورو مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية، ومنع مرور الأسلحة عبر الموانئ الإسبانية. - منعت إسبانيا مرور شحنات أسلحة أمريكية إلى إسرائيل عبر قواعدها العسكرية، مما دفع الولايات المتحدة لاستخدام قاعدة في جزر الأزور البرتغالية لتقديم الدعم اللوجستي.

أقر البرلمان الإسباني، الأربعاء، قانوناً يفرض حظراً على الأسلحة من إسرائيل وإليها، في إجراء يتماشى مع إجراءات الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز التي تفرض حظراً كاملاً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة. وصوّت على القانون 178 نائباً في مقابل 169، بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب "بوديموس" اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.

والشهر الماضي، أقرت حكومة إسبانيا مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، تحت إطار عقوبات تحمل اسم "مكافحة الإبادة الجماعية

في غزة دعماً للشعب الفلسطيني". وتشمل العقوبات على إسرائيل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات".

وألغت إسبانيا صفقة شراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية تشمل 45 حاوية تضم أجهزة متقدمة تستخدم في الملاحة الجوية. وقالت "هآرتس" التي أوردت الخبر، إنّ إلغاء الصفقة جاء بعد دخول قانون الحظر على تجارة السلاح مع إسرائيل حيّز التنفيذ في إسبانيا. وينص القانون الإسباني الجديد على منع تصدير أو استيراد أسلحة وتقنيات مزدوجة الاستخدام من وإلى إسرائيل، ويحظر مرورها عبر الموانئ الإسبانية.

وأفاد تقرير إعلامي في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، بأنّ حكومة إسبانيا لم تسمح بمرور شحنات أسلحة أميركية إلى تل أبيب عبر ميناء روتا العسكري بمدينة قادش وقاعدة "مورون دي لا فرونتيرا" الجوية العسكرية في إشبيلية. ونقلت صحيفة "إلباييس" الإسبانية عن مصادر في اللجنة الإسبانية - الأميركية المشتركة التي تدير قاعدتَي روتا ومورون دي لا فرونتيرا، حيث يتمركز جنود أميركيون أن الطائرات أو السفن الأميركية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل مُنعت من المرور عبر هذه القواعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن روتا ومورون دي لا فرونتيرا قاعدتان عسكريتان خاضعتان للسيادة الإسبانية، وأن أي نشاط فيهما يجب أن يحصل بموافقة السلطات الإسبانية. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة ونتيجة للممانعة الإسبانية، استخدمت قاعدة في جزر الأزور التابعة للبرتغال في المحيط الأطلسي لتقديم الدعم اللوجستي أثناء تسليمها 6 طائرات مقاتلة من طراز "F-35" لإسرائيل في شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيَين. وتعليقاً على ما أوردته صحيفة إلباييس، قال وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس في تصريح صحافي، إن "الحكومة الإسبانية على اتصال دائم بالسلطات الأميركية لمنع وصول الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين الأبرياء إلى إسرائيل".

(فرانس برس، العربي الجديد)