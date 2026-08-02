البرازيل: لولا يواجه نجل بولسونارو من أجل ولاية رئاسية رابعة

- أعلن حزب العمال اليساري ترشيح لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لولاية رابعة، حيث أكد لولا جاهزيته الصحية والبدنية لخوض الانتخابات، مع جيرالدو ألكمين كنائب للرئيس، ومنافسة قوية من السيناتور فلافيو بولسونارو. - تسيطر الأجواء الدبلوماسية على الانتخابات البرازيلية، مع تأثير الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفرض رسوم جمركية أمريكية، وتركز حملة لولا على الدفاع عن السيادة البرازيلية. - يواجه لولا تحديات اقتصادية وأمنية واتهامات بالفساد، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه بنسبة 48% مقابل 43% لبولسونارو، وسط قلق من غلاء المعيشة والعجز العام.

أعلن حزب العمال اليساري، رسميا أن الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، هو مرشحه لولاية رابعة في منصبه. وقال لولا (80 عاما) لأنصاره في مؤتمر الحزب في ساو باولو اليوم الأحد: "أنا أكثر لياقة مما كنت عليه عندما كان عمري 57 عاما وتسلمت منصبي للمرة الأولى. أنا في أفضل حالاتي".

وبموجب الدستور البرازيلي، تجوز إعادة انتخاب الرئيس مباشرة لفترة ولاية ثانية على التوالي. وبعد أن خدم سابقا في الفترة من 2003 إلى 2010، عاد لولا إلى منصبه في عام 2023. وفوزه مجددا في الانتخابات سيمنحه ولاية رابعة بشكل عام. ومن المقرر أن يشغل جيرالدو ألكمين منصب نائب الرئيس مرة أخرى. وأهم منافس للولا هو السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر للرئيس السابق جاير بولسونارو، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من 27 عاما بتهمة محاولة الانقلاب. تم ترشيح فلافيو من جانب حزبه الليبرالي الأسبوع الماضي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القضايا التي تشغل البرازيليين في ظل الاستقطاب الحاد؟ كيف يفسر أستاذ العلوم السياسية خطاب السيادة الذي يتبناه لولا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ظلّ ترامب

ويخيم ظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حليف عائلة بولسونارو على هذه الانتخابات. وفيما كان قد دعم العديد من المرشحين اليمينيين الذين حققوا انتصارات في أميركا اللاتينية، فقد حذّر لولا من أنّه "في البرازيل، لا نقبل أن يتدخّل أحد في شؤون الآخرين من دون دعوة".

وكانت الولايات المتحدة فرضت في يوليو/تموز رسوماً جمركية على المنتجات البرازيلية، مبرّرة الإجراء بممارسات تجارية غير عادلة. والعام الماضي، فرضت واشنطن رسوماً أولية بتشجيع من إدواردو أحد أبناء جايير بولسونارو، رداً على محاكمة الرئيس السابق، قبل أن ترفعها إلى حد كبير بعد تحسّن العلاقات لفترة وجيزة بين لولا وترامب.

وفي مواجهة استئناف الحرب التجارية، ركّز الرئيس البرازيلي استراتيجيته على الدفاع عن "السيادة". فبالنسبة إليه، يعتبر فلافيو، بولسونارو (45 عاماً) "خائنا للوطن" حرّض الولايات المتحدة على مهاجمة الاقتصاد البرازيلي، الأمر الذي ينفيه الأخير.

وقال ليوناردو باز أستاذ العلوم السياسية في مؤسسة جيتولو فارغاس لوكالة فرانس برس: "يأتي الخطاب المتعلّق بالسيادة في الوقت المناسب تماما بالنسبة إلى لولا الذي كان يشهد تراجعاً في شعبيته، وقد تمكّن من تحديد عدو خارجي لتحميله مسؤولية بعض المشاكل التي نعاني منها".

أستاذ جامعي: تمكّن لولا من تحديد عدو خارجي لتحميله مسؤولية بعض المشاكل التي نعاني منها

انطلاقاً من هذا الواقع، يكتسب الصراع على السلطة طابعاً دبلوماسياً، تمثل أخيراً في رفض البرازيل الأسبوع الماضي منح تأشيرات دخول لاثنَين من السياسيين الأميركيين الذين أرادوا التطرّق إلى "نزاهة الانتخابات"، وذلك "خوفاً من التلاعب السياسي" قبل الاستحقاق الرئاسي.

رصد فلافيو بولسونارو يعلن ترشحه لرئاسة البرازيل بدعم من ميلي ونتنياهو

جريمة وفساد

وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجراه معهد داتافولها، فقد حصل لولا على 48% من نيّات التصويت في الجولة الثانية مقارنة بـ43% لمنافسه. غير أنّ لولا يرأس بلداً يشهد استقطاباً حاداً، إذ يمكن أن يفتخر بالنمو القوي الذي حققته البرازيل وبمستويات توظيف قياسية، لكنّ ذلك لا يلغي واقع أنّ العائلات تشكو من غلاء المعيشة وتفاقُم العجز العام. إضافة إلى ذلك، يجد الرئيس المنتهية ولايته نفسه في موقف دفاعي في ما يتعلق بالأمن الذي يعدّ من أبرز القضايا التي تشغل البرازيليين، خصوصاً أنّ عشرات الملايين من السكان يعيشون تحت وطأة الجريمة المنظّمة في الأحياء الشعبية.

كذلك، يحتل الفساد حيّزاً كبيراً، في وقت يطاول تحقيقان قضائيان الخصمان بولسونارو ولولا. ويتعلّق التحقيق الأول بسعي فلافيو للحصول على أموال من مصرفي متهم باحتيال مالي كبير لتمويل فيلم عن والده جايير بولسونارو. أما التحقيق الثاني الذي فُتح هذا الأسبوع، فيطاول ابن لولا الملقب بـ"لولينها"، للاشتباه به في قضايا فساد واستغلال نفوذ. وكان لولا أمضى 580 يوماً في السجن خلال عامَي 2018-2019 بتهمة تتعلق بالفساد، إلّا أنّ إدانته أُلغيت لاحقاً بسبب مشاكل إجرائية، ولأنّ القاضي اعتُبر متحيّزاً.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)