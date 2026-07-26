البرازيل تستدعي سفيرها لدى الأرجنتين بعد تصريحات ميلي

- استدعت البرازيل سفيرها لدى الأرجنتين بعد تصريحات مهينة من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ضد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا والسلطة القضائية، واصفًا لولا بـ"المدان" والحكومة بـ"الاشتراكيين اللصوص". - جاءت تصريحات ميلي خلال زيارته للبرازيل لدعم فلافيو بولسونارو في الانتخابات الرئاسية، بعد وضع والده جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، وهاجم أيضًا قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس. - استدعاء السفير يعكس توترًا دبلوماسيًا غير مسبوق بين البلدين، وسط فتور العلاقات وغياب اللقاءات الرسمية بين ميلي ولولا.

استدعت الحكومة البرازيلية، اليوم الأحد، سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور، في خطوة دبلوماسية نادرة، عقب انتقادات حادة وجهها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسلطة القضائية في البرازيل، خلال زيارته إلى مدينة ساو باولو للمشاركة في إطلاق الحملة الانتخابية لمرشح اليمين فلافيو بولسونارو.

وقال مصدران مطلعان إن قرار استدعاء السفير جوليو بيتيلي اتخذ بعد مشاورات بين وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا والرئيس لولا، معتبرين أن الحكومة البرازيلية رأت في تصريحات ميلي "إهانة مباشرة". ووفقاً للمصدرين، فإن ميلي وصف لولا بأنه "مدان"، كما هاجم الحكومة البرازيلية بوصفها "اشتراكيين لصوص"، ودافع عن فلافيو بولسونارو باعتباره "الوحيد القادر على إيقاف لولا".

وجاءت زيارة ميلي، وهي الثانية له إلى البرازيل، لدعم ترشح فلافيو بولسونارو للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بعد وضع والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو، قيد الإقامة الجبرية إثر إدانته بمحاولة انقلاب. كما هاجم ميلي قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي أشرف على محاكمة بولسونارو.

أخبار الرئيس الأرجنتيني يجدد دعمه إسرائيل من مدريد وينتقد اليسار

ويعد استدعاء السفير للتشاور مؤشراً دبلوماسياً قوياً على الاستياء، ولم يسبق أن شهدته العلاقات بين البرازيل والأرجنتين حتى خلال فترات الحكم العسكري، بحسب تقارير إعلامية. وتأتي الخطوة في ظل فتور العلاقات بين البلدين، إذ لم يعقد ميلي أي لقاء رسمي مع لولا خلال زيارتيه للبرازيل، كما لم يبدِ الرئيس البرازيلي اهتماماً باستقباله.

(رويترز، أسوشييتد برس)