البرازيل: اعتقال الرئيس السابق جايير بولسونارو

- أوقفت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، المحكوم بالسجن 27 عاماً لمحاولته تدبير انقلاب، بعد استنفاده جميع الاستئنافات ضد الحكم. - المحكمة العليا رفضت استئناف بولسونارو، مما قلّص فرصه في تفادي السجن، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ عقوبته قريباً، رغم محاولات فريق الدفاع تقديم التماس أخير. - القضية أثرت على العلاقات بين البرازيل والولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن عقوبات على القاضي دي مورايس، وسط اتهامات من ترامب بملاحقة بولسونارو بشكل غير عادل.

أوقفت السلطات في البرازيل الرئيس السابق، جايير بولسونارو، الموضوع قيد الإقامة الجبرية والصادر بحقه حكم بالسجن 27 عاماً لإدانته بمحاولة تدبير انقلاب، وقالت وسائل إعلام محلية إنه كان من المنتظر أن يبدأ بولسونارو تنفيذ عقوبته في وقت ما الأسبوع المقبل، بعد أن استنفد الزعيم اليميني المتطرف جميع الاستئنافات ضد الحكم الصادر بحقه في تهمة قيادة محاولة انقلاب.

وقال المحامي سيلسو فيلاردي لفرانس برس إن بولسونارو "تمّ توقيفه، لكن لا أعرف ما السبب". من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان بأنها نفذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن المحكمة العليا دون الإشارة إلى بولسونارو، الذي حكم البرازيل في الفترة من 2019 إلى 2022، لكن مصدر مقرب من الملف أفاد بأن الشخص الموقوف هو جايير بولسونارو.

وكانت المحكمة العليا في البرازيل ردت، السبت الماضي، رسمياً استئنافاً تقدم به بولسونارو للحكم بسجنه 27 عاماً، ما قلّص كثيراً احتمالات تفاديه دخول الحبس. وكان مصدر في المحكمة أفاد فرانس برس أنه سيكون أمام فريق الدفاع عن بولسونارو مهلة خمسة أيام لتقديم التماس أخير، لكن المصدر رجّح أن يقابل ذلك برفض "سريع" من القاضي دي مورايس، ما يضع حداً للإجراءات القضائية في هذا الملف. ويمكن عندها أن يودع بولسونارو، وهو قيد الإقامة الجبرية منذ أغسطس/آب، السجن خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي 11 سبتمبر/أيلول، أُدين الزعيم اليميني المتطرّف ( 70 عاماً) بعد محاكمة جرت أمام المحكمة العليا. وخلص القضاة إلى أن بولسونارو كان على رأس "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه استبدادياً في السلطة" بغضّ النظر عن نتيجة انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2022 التي فاز بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وبحسب النيابة العامة، تضمن المخطط اغتيال لولا والقاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، لكن لم يؤيده المسؤولون العسكريون الكبار.

وتسببت هذه القضية بتوتر في العلاقات الثنائية، لا سيّما التجارية، بين البرازيل والولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب حليف بولسونارو. ويضغط ترامب وإدارته على القضاء البرازيلي، ويتهمانه بملاحقة الرئيس السابق بطريقة غير عادلة. وفرضت واشنطن عقوبات على القاضي دي مورايس أواخر يوليو/تموز، جرى توسيعها في سبتمبر/أيلول لتشمل أيضاً زوجته.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)