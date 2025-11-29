"البديل من أجل ألمانيا" يؤسس منظمة شبابية جديدة وسط احتجاجات كبيرة

- أسس حزب "البديل من أجل ألمانيا" منظمة "جيل ألمانيا" لتكون مرتبطة بشكل وثيق بالحزب، بعد حل "البديل الشاب" بسبب عدم ارتباطها وخطر الحظر. - تهدف المنظمة إلى إعداد كوادر شابة للحزب مع اقتراب الانتخابات في سكسونيا-آنهالت ومكلنبورج-فوربومرن، ويشترط للانضمام أن يكون الأعضاء منتسبين للحزب. - انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرز الاشتباكات حول المؤتمر، داعياً للحوار والنقاش، وحذر من الانبهار بالأنظمة الاستبدادية وانتقد الشعبوية.

أسس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف منظمة شبابية جديدة تحمل اسم "جيل ألمانيا"، وذلك خلال مؤتمر تأسيسي رافقته احتجاجات حاشدة في مدينة جيسن، جاء ذلك فيما انتقد المستشار الألماني فريدريش مير

ز الاشتباكات التي وقعت على هامش المؤتمر.

وخلال المؤتمر التأسيسي، أقر أكثر من 800 مشارك النظام الأساسي الخاص بالشباب، والذي يتضمن قواعد لدور وعمل المنظمة الجديدة. ومن المقرر أن تكون هذه المنظمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحزب البديل، على عكس سابقتها "البديل الشاب". وجرت مناقشة إعادة استخدام الاسم القديم "البديل الشاب"، وجرى اقتراح اسم "يوجند جيرمانيا" /شباب جيرمانيا/ لكن لم يحظَ أي منهما سوى بتأييد أقلية من الأصوات.

وكانت منظمة "البديل الشاب" حلّت نفسها في الربيع الماضي، بعد أن انفصل عنها حزب البديل، ويرجع السبب في ذلك إلى أن منظمة "البديل الشاب" بصفتها جمعية مستقلة لم تكن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحزب، إذ لم يكن يُشْتَرَط أن يكون أعضاء المنظمة من أعضاء الحزب، باستثناء مجلس الإدارة، وكان أعضاء المنظمة يعملون مستقلين إلى حد كبير عن الحزب.

وبالتالي، لم يكن لحزب البديل سوى تأثير محدود على المنظمة، وهو ما كان ينعكس بانتظام على صورة الحزب عند وقوع أحداث متطرفة، وبعد تصنيفها من جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) كحالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة، كانت جمعية "البديل الشاب" معرضة لخطر الحظر.

وعموماً، يُشْتَرَط للانضمام إلى المنظمة الشبابية الجديدة أن يكون الأعضاء منتسبين بالفعل إلى الحزب. وبذلك يمكن فرض عقوبات على أعضاء المنظمة في حال مخالفة القواعد أو السلوك غير السليم، وقد تصل هذه العقوبات إلى حدّ الفصل من الحزب، وسيجري فتح باب العضوية في هذه المنظمة بالنسبة لأعضاء الحزب الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.

وقالت أليس فايدل رئيسة حزب البديل إنّ منظمة "جيل ألمانيا" تهدف بشكل أساسي إلى تخريج كوادر شابة وذات كفاءة للحزب الأم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي مع إجراء انتخابات برلمانية في العام المقبل في ولايتي سكسونيا-آنهالت ومكلنبورج-فوربومرن، إذ تكشف استطلاعات الرأي هناك أن من المحتمل دخول الحزب في الحكومة في الولايتين الواقعتين شرق ألمانيا. وقالت فايدل إنه في هذه الحالة سيتعين شغل العديد من المناصب، وأردفت: "إذن هذه ورشة إعداد كوادر للمسؤولية الحكومية".

من جهته، انتقد المستشار الألماني الاشتباكات التي وقعت على هامش المؤتمر التأسيسي لمنظمة الشباب الجديدة. يذكر أن ميرز يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يُشَكِّل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يُعْرَف بالاتحاد المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وخلال المؤتمر الإقليمي لفرع الحزب المسيحي في ولاية ساكسونيا-آنهالت، قال ميرز في مدينة ماجدبورج (عاصمة الولاية) اليوم السبت: "سترون الليلة صوراً تلفزيونية من مدينة جيسن هي أبعد ما تكون عن كونها سارة، إنها مواجهة بين أقصى اليسار وأقصى اليمين".

وأضاف ميرز: "أريد أن نثبت أننا نحن المنتمين إلى تيار الوسط في بلادنا، قادرون على حل المشكلات"، مشيراً إلى أن الحرية والسلام هما الأهم.

وحذّر المستشار الاتحادي من الانبهار بما وصفه بـ الأنظمة الاستبدادية، وقال إنّ الديمقراطية لا تعمل بمجرد الضرب على الطاولة، بل يجب على المرء أن يناقش جيداً ويتحمل الخلاف الضروري. وفي هذا السياق، انتقد ميرز "الشعبوية اليسارية وفي المقام الأول الشعبوية اليمينية في بلدنا".

وكان المؤتمر التأسيسي لمنظمة الشباب الجديدة التابعة لحزب البديل، صاحب ثاني أكبر كتلة في البرلمان الاتحادي بعد الاتحاد المسيحي، بدأ في مدينة جيسن متأخراً بما يزيد عن ساعتين عن موعده المقرر، إذ لم يتمكّن العديد من المشاركين في المؤتمر والبالغ عددهم حوالى ألف شخص من الوصول إلى مكان المؤتمر في الموعد المحدد بسبب وجود حواجز تمنع حركة الطرق وبسبب الاحتجاجات.

(أسوشييتد برس)