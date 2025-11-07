- بدأت الأزمة عندما لاحظ مسؤولو الأمن في ولاية تورينغن تكرار الأسئلة البرلمانية من حزب البديل لأجل ألمانيا حول مواضيع حساسة، مما أثار الشكوك حول نوايا الحزب وجمع معلومات لصالح روسيا. - تحولت الاتهامات إلى مواجهة علنية في جلسة البوندستاغ، حيث طالبت أحزاب الائتلاف الحاكم حزب البديل بتوضيحات، بينما دافع الحزب عن نفسه مؤكدًا أن ما يقوم به هو ممارسة ديمقراطية مشروعة. - تأتي الاتهامات في سياق توترات سياسية متزايدة في ألمانيا، حيث يُنظر إلى حزب البديل كقوة مناهضة للمؤسسة التقليدية، مما يثير نقاشًا حول حماية الديمقراطية من الاختراقات الخارجية.

تشهد ألمانيا منذ أسابيع نقاشاً سياسياً وأمنياً محتدماً بعد اتهاماتٍ غير مسبوقة وُجّهت إلى حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) بالتجسس لصالح روسيا واستغلال صلاحياته البرلمانية للحصول على معلومات حساسة عن البنية التحتية والجيش الألماني. وفجرّت الادعاءات، التي أطلقها وزير داخلية ولاية تورينغن جورج ماير (من الحزب الاجتماعي الديمقراطي)، عاصفة سياسية داخل البوندستاغ، وأعادت إلى الواجهة الجدل حول علاقة الحزب اليميني المتطرف بالكرملين وتأثير هذه العلاقة على أمن ألمانيا واستقرارها الديمقراطي.

جذور الأزمة: أسئلة برلمانية "غير بريئة"

بدأت القضية مع ملاحظات متكرّرة من مسؤولي الأمن في تورينغن، وهي إحدى ولايات ألمانيا الشرقية السابقة، بشأن طبيعة الأسئلة البرلمانية التي يوجّهها نواب حزب البديل لأجل ألمانيا للحكومة المحلية والفيدرالية. فخلال العام الماضي وحده، قدّم الحزب ما لا يقل عن 47 استفساراً تناولت تفاصيل دقيقة عن محطات الطاقة، والطائرات المسيّرة، ووسائل النقل العسكري، والبنية التحتية الحيوية، وهي ملفات تُصنَّف في العادة ضمن المعلومات الحساسة ذات الطابع الأمني.

وقال الوزير جورج ماير إن نمط الأسئلة وتكرارها يوحيان بأنها "ليست جزءاً من عمل برلماني اعتيادي"، بل أقرب إلى جمع معلومات ممنهج يمكن أن يخدم مصالح أطراف أجنبية. وأضاف في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات المالية: "يبدو أنّ حزب البديل يعمل وفق قائمة أوامر من الكرملين. الأسئلة ليست عشوائية، بل دقيقة ومتزايدة في التفاصيل".

تأكيدات ماير أثارت قلقاً متنامياً داخل وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات، التي رأت في هذه الاستفسارات "تنسيقاً غير مبرر" قد يؤدي إلى كشف ثغرات في بنية الجيش الألماني الدفاعية. وهو ما دفع المستشار فريدريش ميرز إلى إطلاق تحذيرات لموسكو من مواصلة محاولات التجسس على بلاده.

جلسة برلمانية "ساخنة"

تحوّل الجدل إلى مواجهة مفتوحة في جلسة البوندستاغ، أول أمس الأربعاء، حين طالبت أحزاب الائتلاف الحاكم حزب "البديل من أجل ألمانيا" بتقديم توضيحات علنية حول دوافع تلك الأسئلة المثيرة للريبة. وقال رئيس لجنة الرقابة على الاستخبارات في البرلمان مارك هنريخمان إنه من المشروع أن تطرح الأحزاب أسئلة على الحكومة "لكن ما يفعله حزب البديل ليس رقابة ديمقراطية، بل أشبه بمحاولة للحصول على معلومات يمكن أن تفيد موسكو".

وأضاف ساخراً: "يا لحسن حظ فلاديمير بوتين أن حزب البديل من أجل ألمانيا موجود". أما وزير العمل السابق هوبرتوس هايل، فقد صعّد لهجته أثناء الجلسة قائلاً: "هذه الأسئلة لا علاقة لها بمصالح المواطنين، بل تخدم مصالح روسيا وحدها. لن نسمح باستخدام الديمقراطية الألمانية أداةً ضد أمننا القومي". وأشار نواب آخرون إلى أن الحكومة يمكنها قانونياً الامتناع عن الرد على أسئلة الحزب إذا رأت فيها خطراً على الأمن الوطني، وهو ما تم فعلاً في بعض الحالات.

حزب البديل من أجل ألمانيا يردّ

في المقابل، رفض حزب البديل من أجل ألمانيا جميع الاتهامات ووصفها بأنها "ادعاءات مدبرة" من خصومه السياسيين لتشويه سمعته قبيل الانتخابات الإقليمية المقبلة. وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب ماركوس فرونماير: "هذه الاتهامات مضحكة، وهي محاولة من الأحزاب الحاكمة لتحويل الأنظار عن فشلها السياسي وتراجع شعبيتها". أما النائب بيرند باومان فأوضح أنّ الحزب يستخدم حقه البرلماني المشروع في الرقابة، مشيراً إلى أن ّ"كشف مواطن الخلل في البنية التحتية مسؤولية المعارضة". وأضاف: "ما نقوم به هو ممارسة ديمقراطية طبيعية، وليس تجسساً. تصويره كعمل عدائي يعكس حالة يأس لدى خصومنا".

خلفية سياسية

تأتي هذه الاتهامات في وقتٍ يمرّ فيه المشهد السياسي الألماني بتوترات متزايدة، إذ إنّ حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تأسس عام 2013، استطاع في السنوات الأخيرة أن يتحول من حركة احتجاجية هامشية إلى قوة سياسية كبرى، خاصة في ولايات ألمانيا الشرقية السابقة، حيث يحظى بتأييد يتجاوز أحياناً 30%. وفي استطلاعات رأي أخيرة، أصبح الحزب الثاني وطنياً بعد التحالف المسيحي الديمقراطي، متقدّماً على أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار المحافظ ميرز.

ويُنظر إلى حزب البديل باعتباره قوة مناهضة للمؤسسة التقليدية، لكنه يُتهم بالتقارب مع موسكو وبكين، وتبني مواقف تضعف الإجماع الغربي ضد روسيا. فقد عارض العقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا، ويدعو لإنهاء الدعم العسكري لكييف واستئناف الحوار مع موسكو. هذا التقارب يثير القلق داخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إذ تتم مراقبة صعود النفوذ السياسي لحركات يمينية شعبوية "متسامحة" مع روسيا.

الأمن القومي في قلب النقاش

ويرى محللون أن ما يجري في برلين يتجاوز مجرد اتهام حزبي؛ فالقضية تمسّ جوهر العلاقة بين الديمقراطية والأمن القومي، إذ إن نظام الحكم الألماني يمنح الأحزاب والنواب صلاحيات واسعة في طرح الأسئلة البرلمانية والحصول على المعلومات، وهي إحدى ركائز الشفافية الديمقراطية، لكن هذا الحق يصبح موضع إشكال عندما يُستخدم، كما يقول بعض الخبراء، "بأسلوب يخدم أجندات خارجية".

ويحذّر أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين الحرة توماس ياكوبسن من أن "المعضلة تكمن في كيفية حماية النظام الديمقراطي دون تقويض مبادئه". ويضيف في تصريحات نقلتها صحيفة بيرلنغسكا الدنماركية: "إذا ثبت أن حزباً يستخدم صلاحياته البرلمانية للتجسس أو نقل معلومات، فذلك سيكون أخطر اختراق داخلي للدولة الألمانية منذ نهاية الحرب الباردة".

قضية تتجاوز حزباً واحداً

تُعيد هذه الأزمة فتح النقاش الأوسع حول الاختراق الروسي للمجتمعات الأوروبية، ليس فقط عبر الجواسيس التقليديين، بل من خلال التأثير السياسي والإعلامي وتمويل الأحزاب الشعبوية. وتكشف الاتهامات ضد "البديل من أجل ألمانيا" عن مدى حساسية الموقف الألماني بين الحفاظ على الانفتاح الديمقراطي من جهة، وحماية الأمن القومي ومصداقية المؤسسات من جهة أخرى.

وفي ختام الجلسة البرلمانية، قال أحد النواب من الحزب الاجتماعي الديمقراطي: "لن نسمح بأن تتحول الديمقراطية الألمانية إلى حصان طروادة لروسيا. من يختار خدمة مصالح بوتين عليه أن يعلم أنه يقف ضد مصالح وطنه". ورغم نفي حزب البديل المتكرر، إلا أن القضية ما زالت قيد المتابعة من أجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية، وسط توقعات بأن تتحول إلى أحد أكبر الملفات السياسية والأمنية في ألمانيا خلال العام المقبل.