البحرين تقر "حظراً باتاً" لاستخدام الطائرات المسيّرة

- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية حظرًا تامًا على استخدام الطائرات المسيّرة بسبب الاعتداءات الإيرانية، مع التهديد بتدمير أي طائرة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. - تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، حيث تسببت في إصابات وأضرار بمرافق حيوية، مثل ميناء صلالة وميناء خليفة، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإصابات. - أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات الإيرانية، مطالبًا بتعويض الضحايا ووقف الهجمات غير المبررة، مع تأكيد دول الخليج على التهديد الوجودي الذي تواجهه من إيران.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، أنها قررت حظر استخدام الطائرات المسيّرة "حظراً باتاً"، بصرف النظر عن أغراض ذلك الاستخدام في ضوء التعامل مع تداعيات العدوان الإيراني على مملكة البحرين، حسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيجرى اعتراض أي طائرة مسيّرة مخالفة وتدميرها، مع اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك الحظر الذي يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويأتي الحظر في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج مع تواصل الحرب في المنطقة، مخلّفةً إصابات وأضراراً في دول عدة، حيث أعلنت وكالة الأنباء العُمانية صباح اليوم السبت إصابة عامل، بعد استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيّرتين، في وقت أفادت السلطات في أبوظبي باندلاع حريقين في منطقة صناعية في ميناء خليفة بسبب تساقط حطام بعد اعتراض صاروخ باليستي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية انطلاق صفارات الإنذار في البلاد للمرة السادسة اليوم، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أماكن آمنة. وقالت وزارة الداخلية إن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على حريق اندلع في إحدى المنشآت "التي استهدفها العدوان الإيراني الآثم"، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان، باعتراض وتدمير 174 صاروخاً و385 طائرة مسيّرة استهدفت مملكة البحرين "منذ بدء الاعتداء الغاشم". ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشنّ طهران اعتداءات على دول الخليج عقب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران. وتقول إيران إنها لا تستهدف دولاً بعينها، بل قواعد ومصالح أميركية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات سبّبت سقوط قتلى وجرحى وأضراراً بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، وطالبت بوقفه.

والأربعاء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هجمات إيران "الشنيعة" على جيرانها في الخليج، داعياً إياها إلى المسارعة في تقديم "تعويضات" لجميع ضحاياها. وأيّد المجلس الذي يضم 47 عضواً قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن يدين تحرّكات إيران الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز، ويطالب طهران بـ"وقف جميع الهجمات غير المبررة" فوراً". وأبلغت دول الخليج المجلس أنها تواجه تهديداً وجودياً من إيران، معبّرة عن إدانتها الاعتداءات الإيرانية على بنيتها التحتية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)