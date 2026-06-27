البحرين تعلن تعرضها لهجمات إيرانية وتؤكد "احتفاظها بحق الرد"

- البحرين تتهم إيران بشن هجمات بطائرات مسيرة على أراضيها، معتبرة ذلك انتهاكًا لسيادتها وتهديدًا لأمن مواطنيها، وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي. - وزارة الخارجية البحرينية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية، محملة طهران مسؤولية تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، وتصف الهجمات بأنها زعزعة للأمن والاستقرار. - البحرين تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في تنفيذ قراره بشأن الاعتداءات الإيرانية، في ظل تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة بعد خرق اتفاقات وقف إطلاق النار.

قالت البحرين إنها تعرضت لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيرة، اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من إعلان طهران استهدافها مواقع أميركية في المنطقة، ردا على الهجوم الأميركي على مواقع ساحلية إيرانية ليل الجمعة- السبت.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن أراضي البلاد تعرضت فجر اليوم لهجوم بعددٍ من الطائرات المسيرة الإيرانية، "في انتهاكٍ صارخ لسيادتها، وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين، وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية"، مؤكدة "احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي".

وأضافت الوزارة أن "استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يُلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجًا قائمًا على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي".

وتابعت أن "العدوان الغادر" يكشف "استخفاف" إيران بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقّعة في 17 يونيو/حزيران، داعية مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته" في ضمان تنفيذ قراره رقم 2817، والذي تقدّمت به المنامة نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، بخصوص الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول المنطقة خلال الحرب الأخيرة.

وتعرّضت مواقع إيرانية في منطقة سيريك في محافظة هرمزجان جنوبي إيران لهجمات أميركية، ليل الجمعة ــ السبت، أعقبها إعلان الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم شنّ هجمات على "مواقع تمركز القوات الأميركية في المنطقة"، وذلك في أول تبادل للهجمات بين الطرفين منذ توقيع مذكرة التفاهم. وقال الحرس الإيراني إنّ هجماته جاءت في أعقاب خرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وكذلك إقدام الولايات المتحدة على شنّ هجوم جوي على سواحل إيران بذريعة عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرّح به في مضيق هرمز.