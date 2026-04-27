- إسقاط الجنسية البحرينية: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إسقاط جنسية 69 شخصاً وعائلاتهم بسبب تعاطفهم مع الأعمال العدائية الإيرانية، تنفيذًا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استنادًا للمادة (10/3) من قانون الجنسية. - معالجة تداعيات الاعتداءات الإيرانية: أكد ملك البحرين على مواصلة الدولة في معالجة تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، مكلفًا ولي العهد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يهدد أمن واستقرار الوطن. - التخابر مع الحرس الثوري الإيراني: قبضت السلطات البحرينية على أربعة بحرينيين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، حيث قاموا بتصوير مواقع حيوية وإرسالها عبر برامج مشفرة.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، إسقاط جنسية 69 شخصاً وعائلاتهم ممن "أبدوا تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة". وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن القرار جاء "تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها"، مشيرة إلى أن إسقاط الجنسية جاء استناداً لنص المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، والتي تنص على إسقاط الجنسية، "في حال التسبب في الإضرار بمصالح المملكة، أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها"، وبناءً على عرض وزير الداخلية على مجلس الوزراء.

والأسبوع الماضي، قال ملك البحرين، إن الدولة "ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب الأخيرة التي تعرّضت فيها البحرين إلى جانب دول خليجية وفي المنطقة لاعتداءات إيرانية". وأعلن تكليفه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، المباشرة بالقيام "بما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحقّ المواطنة البحرينية ومن لا يستحقّها"، في خطوة تحمل استنساخاً لسيناريو السلطات الكويتية في سحب الجنسية من مواطنين عديدين.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، في بيان، 26 مارس/ آذار الماضي، أن "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قبضت على أربعة أشخاص بحرينيين، في حين حدّدت شخصاً خامساً هارباً بالخارج، إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران". وذكرت وقتها أن "التحريات أظهرت أنهم قاموا بالتقاط صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والمهمة في مملكة البحرين باستخدام معدات تصوير عالية الدقة وإرسالها عن طريق برامج مشفرة للحرس الثوري الإيراني الإرهابي". وكانت البحرين من بين دول الخليج التي تعرّضت لهجمات إيرانية رداً على الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط.