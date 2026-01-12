- دعا مسعود البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى وقف الحملات غير المشروعة ضد العرب السوريين في إقليم كردستان، واصفاً إياها بأنها غير لائقة ولا تتماشى مع قيم الإقليم. - أكد البارزاني على ضرورة احترام اللاجئين السوريين وعدم تحميلهم مسؤولية جرائم لا علاقة لهم بها، مشدداً على أهمية منع تكرار هذه السلوكيات. - جاء بيان البارزاني بعد تفاعل وسائل إعلام كردية مع أحداث حلب بخطاب عنصري، ورفضه يُعتبر رفضاً ضمنياً لإجراءات حكومية مثل إلغاء معرض تجاري سوري.

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، اليوم الاثنين، إلى "وضع حدّ لحملات غير مشروعة ضد المواطنين العرب السوريين المقيمين في إقليم كردستان"، واصفاً إياها بأنها "تصرفات غير لائقة".

وقال البارزاني، في بيان نشرته وسائل إعلام كردية، إنه "في ردّة فعل على الأحداث التي شهدتها مدينة حلب خلال الأيام القليلة الماضية، للأسف أطلقت بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها حملةً ضد المواطنين العرب السوريين المقيمين في إقليم كردستان".

واعتبر أن "مثل هذه الحملات والتصرفات تُعد غير لائقة وفي غير موضعها المناسب، كما أنها لا تنسجم بأي شكل من الأشكال مع مبادئ وقيم شعب إقليم كردستان، إلى جانب تعارضها مع السياسة والرؤية العامة لمؤسسات الإقليم".

وأكد أنه "لا يجوز إلقاء اللوم في ارتكاب جريمة من قبل فئة ما على عاتق آخرين لا علاقة لهم بتلك الجريمة؛ بل يجب احترام اللاجئين والمواطنين العرب السوريين الذين لجأوا إلى إقليم كردستان ويعيشون فيه، ولا بد من وضع حدّ لهذه الحملات غير المشروعة، وأن تعمل الجهات المعنية على منع تكرار مثل هذه السلوكيات".

ويأتي بيان البارزاني بعد يومين من تفاعل منصات ووسائل إعلام كردية مع الأحداث الجارية في مدينة حلب، وتبنيها خطاباً وُصف بالعنصري والتحريضي.

لكن الإعلان عن رفض البارزاني تبني الخطاب العنصري ضد السوريين المقيمين في الإقليم، اعتُبر بمثابة رفض ضمني لإجراءات أجهزة ومؤسسات حكومية اتُّخذت اليوم الاثنين، تضمنت إلغاء معرض تجاري سوري "بسبب الأحداث في حلب"، وفقاً لمحافظ أربيل أوميد خوشناو.

وأمس الأحد، نظم مئات من أهالي محافظة السليمانية تظاهرة جابت شوارع مركز المدينة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"اعتداءات طاولت مواطنين كرداً وأجبرتهم على مغادرة مناطقهم" في الشيخ مقصود والأشرفية، شرقي حلب. كما شهدت مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان، يوم الجمعة، مسيرة مشابهة استمرت عدة ساعات.