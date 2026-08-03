البارزاني في دمشق... مباحثات حول "قسد" وسبل تعزيز التعاون

- ناقش الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، وتطورات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومصالح شعبي سورية وكردستان العراق. - أعرب البارزاني عن دعمه لسورية موحدة ومستقرة، مشيرًا إلى الفرصة التاريخية للتعافي وإعادة البناء، ومؤكدًا على أهمية دور سورية في تعزيز السلام والأمن الإقليمي. - تناولت المباحثات دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز التعاون التعليمي وتبادل الخبرات، مع دعوة الشرع لزيارة أربيل وبغداد.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع

رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني بقصر الشعب في دمشق اليوم الاثنين، في زيارة هي الأولى للزعيم الكردي إلى سورية منذ إسقاط نظام بشار الأسد في 2024. وبحث الطرفان ملف التنسيق بين الجانبين، لا سيما في المجالين الاقتصادي والأمني، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية، وفق بيان للرئاسة السورية.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان أن الرئيس السوري استقبل البارزاني والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الصيغة المقترحة لحل مسألة "قسد" ودمج قواتها في مؤسسات الدولة السورية؟ ما هي أبرز فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين سورية والعراق وإقليم كردستان؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأكد الشرع في منشور عبر منصة إكس أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبي سورية وكردستان العراق. وأضاف: "إنّنا نثمّن ما قدّمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بروح تعاون وأخوة تعزز حسن الجوار".

استقبلتُ اليوم في دمشق أخي العزيز السيد نيجيرفان بارزاني @IKRPresident، رئيس إقليم كردستان العراق، في لقاءٍ تناولنا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبينا.



إنّنا نثمّن ما قدّمه الإقليم في السنوات الماضية من رعاية واستضافة لأبناء شعبنا، ونتطلع… pic.twitter.com/X3VwU9QZUU — أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) August 3, 2026

من جانبه، أعرب البارزاني عن ثقته برؤية الشرع، وإيمانه بأن سورية قادرة، في ظل قيادته، على المضيّ نحو مزيد من الاستقرار والازدهار ومستقبل أكثر إشراقاً لجميع أبنائها، وفق ما كتبه عبر صفحته على منصة إكس. واعتبر البارزاني أن سورية تقف اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء والازدهار. وتابع: "أكدت دعمنا لسورية مستقرة وموحدة، تُصان فيها حقوق جميع المكونات القومية والدينية. كما ناقشنا أهمية دور سورية في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة". وأكد البارزاني أن مصالح مشتركة عدة تجمع بين سورية والعراق وإقليم كردستان، كما تتوافر فرص كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي، بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب هذه الأطراف.

سعدت اليوم بزيارة دمشق، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس احمد الشرع.



بعد سنوات طويلة من المعاناة، تقف سوريا اليوم أمام فرصة تاريخية للتعافي وإعادة البناء والازدهار. وقد أعربتُ عن ثقتي برؤية الرئيس الشرع، وإيماني بأن سوريا قادرة، في ظل قيادته، على المضيّ نحو مزيد من الاستقرار… — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 3, 2026

العلاقات بين دمشق وأربيل

وكان مصدر كردي مطلع في دمشق، قال لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم، إن مباحثات البارزاني في دمشق "قد تتناول التوافق على صيغة لحل قسد بصيغتها الحالية، واستكمال إجراءات دمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة السورية، في إطار التفاهمات التي يعمل عليها الطرفان منذ أشهر".

من جهتها، أوردت شبكة "رووداو" (في كردستان)، أن زيارة البارزاني تشمل بحث العلاقات بين أربيل ودمشق، وأوضاع الأكراد في شمال شرقي سورية. وأشارت الشبكة إلى أنها تأتي في سياق جهود ومبادرات قادها رئيس إقليم كردستان لدعم الحوار بين الحكومة السورية والقوى الكردية، ولا سيما في ظل استمرار المحادثات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). ويتعلق الاتفاق الذي أبرم في يناير/ كانون الثاني

الماضي بدمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سورية بمؤسسات الدولة.

دلشاد شهاب: تمت مناقشة مسألة الشراكة الاقتصادية والأمنية خلال الاجتماع

كذلك، قال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب إن رئيس الإقليم أعرب "عن سعادته بالتغييرات الحاصلة في سورية، ودعا الشرع إلى زيارة أربيل وبغداد". وأضاف شهاب في مؤتمر صحافي أن اللقاء "ناقش مسألة الشراكة الاقتصادية والأمنية".

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وتأتي زيارة البارزاني بعد أيام من مشاركة وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو في المنتدى التربوي الكردستاني الرابع بمدينة أربيل، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين في حكومة الإقليم حول تعزيز التعاون في المجال التعليمي وتبادل الخبرات. سبقت ذلك مباحثات أجراها وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية في أربيل، تناولت إعادة افتتاح القنصلية السورية في إقليم كردستان العراق.

وكان الشرع والبارزاني قد التقيا للمرة الأولى في 11 إبريل/نيسان 2025 على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، وبحثا آنذاك مستقبل العلاقات بين سورية والعراق وإقليم كردستان، إلى جانب التعاون في مواجهة تنظيم داعش. وعقد الجانبان لقاءً ثانياً في 17 إبريل/نيسان 2026 على هامش الدورة التالية من منتدى أنطاليا، تناول تطورات الأوضاع السورية والعلاقات مع إقليم كردستان، إضافة إلى الحوار بين دمشق والقوى الكردية.