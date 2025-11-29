البابا يعتزم زيارة الجامع الأزرق في إسطنبول

يزور البابا لاوون الرابع عشر الجامع الأزرق الشهير في إسطنبول صباح السبت، في اليوم الثالث من زيارته لتركيا. وهذه الزيارة ستكون الأولى للبابا الأميركي لمكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في مايو/ أيار رئيساً للكنيسة الكاثوليكية التي تضم نحو 1.4 مليار شخص، بعد وفاة سلفه فرنسيس الذي كان من أشد دعاة الحوار مع الإسلام.

وبهذه اللفتة الرمزية، يسير لاوون الرابع عشر على خطى بنديكتوس السادس عشر الذي زار الجامع عام 2006، وفرنسيس الذي زاره عام 2014 برفقة مفتي إسطنبول. لكن على عكسهما، لن يزور البابا آيا صوفيا القريبة، الكنيسة التي تعود للقرن السادس والتي بنيت في عهد الإمبراطورية البيزنطية وحُولت إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية عام 1453. وتم تحويل آيا صوفيا إلى متحف عام 1935 في إطار إصلاحات قامت بها السلطات التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. وبعد 50 عاماً أُدرجت ضمن قائمة "يونسكو" للتراث العالمي.

لكن في عام 2020، أُعيد تحويلها إلى مسجد في خطوة أثارت تنديداً دولياً، بما في ذلك من قبل البابا الراحل فرنسيس الذي أعرب حينها عن "حزنه الشديد" إزاء قرار الرئيس رجب طيب أردوغان. ويُعد الجامع الأزرق الذي اشتق اسمه من البلاط الأزرق على جدرانه المصنوع في إزنيق، من أهم معالم إسطنبول السياحية.

وبني الجامع بمآذنه الست الشاهقة في أوائل القرن الـ17 في عهد السلطان أحمد الأول على جزء من ميدان ضخم كان يستخدم لسباق العربات في القسطنطينية عندما كانت عاصمة الدولة البيزنطية. وبعد ظهر السبت، سيلتقي البابا لاوون مسوؤلي كنائس محلية، ويحضر قداساً قصيراً في كنيسة القديس جاورجيوس البطريركية قبل أن يزور البطريرك المسكوني بارثولوميو الأول في قصره في منطقة القرن الذهبي. وهناك، سيوقع الزعيمان الروحيان إعلاناً مشتركاً لم يُكشف عن محتواه. في وقت لاحق من اليوم نفسه، سيقيم البابا لاوون قداساً في قاعة فولكسفاغن أرينا بالمدينة، حيث من المتوقع أن يشارك نحو أربعة آلاف مصلٍّ.

وكان البابا قد زار الجمعة إزنيق (نيقية القديمة) في جنوب إسطنبول وشارك في صلاة مسكونية على ضفاف البحيرة التي تضمّ بقايا بازيليك مغمورة تعود إلى القرن الرابع، بحضور شخصيات دينية من الطوائف الأرثوذكسية والبروتستانتية. والأحد بعد قداس في الكاتدرائية الأرمنية وقيادة قداس إلهي في كنيسة القديس جاورجيوس، سيتوجه البابا إلى لبنان، المحطة الثانية في جولته الخارجية الأولى منذ انتخابه.

