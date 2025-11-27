البابا لاوون الرابع عشر يستهلّ أول زيارة خارجية له من تركيا

- وصل بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر إلى أنقرة في زيارة تستمر ثلاثة أيام، حيث يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويزور ضريح مصطفى كمال أتاتورك. - تشمل الزيارة لقاءات دينية في إسطنبول، حيث يزور كنيسة الروح القدس الكاثوليكية ودار الفقراء الفرنسية، ويحيي ذكرى مرور 1700 عام على انعقاد أول مجمع مسكوني في إزنيق. - يختتم البابا زيارته بلقاءات دينية في إسطنبول، ويوقع إعلاناً مشتركاً مع البطريرك برثلماوس، ويقيم قداساً عاماً قبل مغادرته إلى لبنان.

وصل بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة تمتد ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

، ويجري زيارات وقداسات ولقاءات مختلفة. وحطّت الطائرة التي تقلّ البابا في مطار أسن بوغا في أنقرة، رافعة علم الفاتيكان وعلم تركيا، واستقبله وزير السياحة والثقافة محمد نوري أرصوي، ومسؤولون في الرئاسة التركية، حيث من المقرر أن يتضمن برنامج اليوم الأول زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك والمتحف الخاص بضريحه، على أن يجري استقباله رسمياً في القصر الرئاسي بأنقرة.

وأفاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أمس، بأن بابا الفاتيكان سيزور تركيا في الفترة من 27–30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بناء على دعوة من أردوغان، في وقت استعدت فيه السلطات التركية بإجراء الترتيبات اللازمة في دور العبادة بإسطنبول المشمولة في برنامج الزيارة. وبحسب البرنامج، يصل البابا لاوون الرابع عشر إلى أنقرة في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي، حيث يلتقي الرئيس أردوغان، ويلقي كل من البابا والرئيس التركي كلمة عقب لقائهما.

وفيما يتعلق ببرنامج زيارته لإسطنبول يوم الجمعة، يلتقي البابا رجال الدين في كنيسة الروح القدس الكاثوليكية (كاتدرائية الروح القدس)، ثم سيزور دار الفقراء الفرنسية. ومن المقرر بعد ذلك أن يسافر بطائرة مروحية إلى مدينة إزنيق بولاية بورصة، حيث ذكرى مرور 1700 عام على انعقاد أول مجمع مسكوني، قبل أن يعود إلى إسطنبول في اليوم نفسه للقاء الأساقفة في بعثة الفاتيكان.

ويعتزم البابا زيارة مسجد السلطان أحمد وكنيسة مور أفرام السريانية الأرثوذكسية القديمة صباح السبت، ويعقد اجتماعات مع أعضاء الكنيسة وقادة المجتمعات المسيحية. وبعد ذلك سيزور كنيسة القديس جورج وبطريركية فنر للروم الأرثوذكس، ويلتقي البطريرك برثلماوس، حيث سيوقعان إعلاناً مشتركاً، كما يقيم قداساً عاماً في مركز "فولكس واغن" بإسطنبول قبيل مغادرته إلى لبنان الأحد.

ويعقد أردوغان والبابا لاوون في ختام لقائهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً هو الأول في قاعة "جيهان نُما" بالمكتبة الوطنية الرئاسية، التي تُعد ثالث أكبر مكتبة في العالم. ويتكون اسم "جيهان نُما" من كلمتي "جيهان" بمعنى الكون أو العالم، و"نُما" بمعنى الرؤية أو الإظهار، ويُترجم إلى العربية بـ"رؤية العالم"، في إشارة إلى أن المكتبة نافذة تطل على العالم. وتضم القاعة كتباً من أكثر من 100 دولة، مكتوبة بـ134 لغة مختلفة، ونُقشت على قبتها الترجمة التركية للآيتين الرابعة والخامسة من سورة العلق التي تدعو إلى العلم.

وتعد مدينة نيقية أو إزنيق، التي تبعد ساعتين عن إسطنبول، مركزاً رمزياً مهماً للمسيحيين، إذ كانت عاصمة للإمبراطوريات البيزنطية والسلجوقية والعثمانية، ويبلغ عدد سكانها حالياً 45 ألف نسمة. كما أنها شهدت انعقاد المجمع المسكوني الأول عام 325م بدعوة من الإمبراطور قسطنطين، الذي اعتمد "إعلان الإيمان النيقاوي" وهو أساس العقيدة المسيحية. واختتم فيها المجمع المسكوني السابع عام 787 النقاش حول تحطيم الأيقونات، وأعيد التأكيد على تبجيلها.