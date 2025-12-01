البابا لاوون الرابع عشر يستكمل جولته في لبنان

- زار البابا لاوون الرابع عشر دير مار مارون في عنايا، حيث استقبله الرئيس جوزاف عون وشخصيات دينية وسياسية، وصلى عند ضريح القديس شربل داعيًا للسلام والوحدة. - توافد اللبنانيون إلى الدير رغم الطقس الماطر، معبرين عن سعادتهم بزيارة البابا، ومتأملين أن تجلب الخير للبنان في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية. - غادر البابا إلى مزار سيدة لبنان في حريصا، والتقى بالأساقفة والكهنة، وشارك في لقاءات دينية وحوارية، مختتمًا نهاره بلقاء مع الشباب في بكركي.

بدأ البابا لاوون الرابع عشر محطات يومه الثاني في لبنان بزيارة دير مار مارون، في عنايا، حيث كان في استقباله الرئيس جوزاف عون والسيدة الأولى نعمة عون وشخصيات سياسية ودينية، إلى جانب حشود كبيرة من اللبنانيين الذين رفعوا الأعلام اللبنانية والفاتيكانية، وعمدوا إلى نثر الأرز والورود لحظة مرور موكبه ووصوله إلى المكان.

وصلّى البابا لاوون الرابع عشر عند ضريح القديس شربل، كما جال في الدير، حيث كان في انتظاره أيضاً عدداً من المصلّين والمؤمنين، وألقى كلمة طلب فيها السلام للعالم، مؤكداً "أننا نوكل اليوم احتياجات الكنيسة ولبنان والعالم إلى شفاعة القديس شربل، وللكنيسة نطلب الوحدة، وللعالم نطلب السلام، لا سيما من أجل لبنان ومن أجل المشرق، إذ لا سلام من دون ارتداد القلوب"، مضيفاً "ليساعدنا القديس شربل على التوجّه إلى الله طالبين منه هبة الارتداد".

وأضاف البابا لاوون الرابع عشر "يذكّرنا القديس شربل نحن الأساقفة والخدّام المرسومين بمتطلّبات دعوتنا الإنجيلية. إن اتساقه الجذري والمتواضع هو رسالة لكل المسيحيين. ثم هناك جانب حاسم آخر: فالقديس شربل لم يتوقّف قطّ عن التشفّع لنا لدى الأب السماوي، مصدر كل خير وكل نعمة. فقد كان، حتى أثناء حياته الأرضية، يأتي إليه كثيرون لينالوا من الرب التعزية والمغفرة والمشورة. وبعد موته، تضاعف هذا كلّه وأصبح كجدول من الرحمة. ولهذا أيضاً، يأتي في كل يوم اثنين وعشرين من الشهر آلاف الحجاج من بلدان مختلفة لقضاء يوم في الصلاة وراحة النفس والجسد"، مشيراً إلى "أننا نريد اليوم أن نوكل إلى شفاعة القديس شربل حاجات الكنيسة ولبنان والعالم".

وعلى الرغم من الطقس الماطر، توافد المواطنون منذ ساعات الصباح الأولى إلى دير مار مارون، وسط قرع الأجراس، حاملين الشماسي، منتظرين وصوله، لإلقاء التحية عليه والحصول على بركته، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة اتخذت على طول الطريق، إفساحاً في المجال أمام مرور موكب البابا الذي طيلة مساره، كانت طائرات الجيش اللبناني أيضاً تحلّق في الأجواء لمواكبته.

وعبّر اللبنانيون عن سعادتهم الكبيرة بمجيء البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، وتخصيصه بلدهم في أولى زياراته الخارجية، متأملين أن تحمل هذه الزيارة معها الخير لوطنهم، خصوصاً في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها، والتحديات الكبرى، أهمها الأمنية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية والتهديد بتوسعة العمليات العسكرية، كما الأزمات المادية التي فاقمت معاناتهم، خصوصاً، منذ أواخر عام 2019 إبان الانهيار النقدي.

وغادر البابا لاوون الرابع عشر بعدها إلى مزار سيدة لبنان – حريصا، حيث يعقد لقاء مع الأساقفة والكهنة والمكرّسين والعاملين في الرعويات، ومن ثم يعقد لقاء خاص مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية، فلقاء مسكوني وحواري بين الأديان في ساحة الشهداء في بيروت، ليختتم نهاره بلقاء مع الشباب في ساحة الصرح البطريركي الماروني في بكركي.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الثالث والأخير للبابا غداً الثلاثاء يشمل زيارة دير الصليب في بقنايا، حيث يعقد لقاء مع الموظفين والمرضى، ومن ثم زيارة مرفأ بيروت للصلاة من أجل شهداء انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، والاحتفال بالقداس الإلهي في الواجهة البحرية لبيروت، والذي يُتوقّع أن يشارك به أكثر من 120 ألف شخص، قبل أن تُقام له مراسم وداع رسمي في المطار ويغادر بعدها إلى روما.