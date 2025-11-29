البابا لاوون الرابع عشر يزور جامع السلطان أحمد في إسطنبول

- زار البابا لاوون الرابع عشر جامع السلطان أحمد في إسطنبول، في أول زيارة له لمكان عبادة إسلامي، لتعزيز الحوار بين الأديان، حيث استقبله وزير السياحة وأئمة الجامع. - التقى البابا بمسؤولي الكنائس المحلية وحضر قداساً في كنيسة القديس جاورجيوس، ووقع إعلاناً مشتركاً مع البطريرك المسكوني بارثولوميو الأول، مما يعزز العلاقات بين الكنائس. - زار البابا إزنيق وشارك في صلاة مسكونية، وألقى كلمة في كنيسة القديس إسبرِيت، مستذكراً ضحايا زلازل 2023، ويخطط لزيارة لبنان لتعزيز السلام والوحدة.

زار البابا لاوون الرابع عشر، اليوم السبت، جامع السلطان أحمد الشهير في إسطنبول والمعروف بالجامع الأزرق. يأتي ذلك ضمن اليوم الثالث من زيارة بابا الفاتيكان الخارجية الأولى له إلى تركيا بعد توليه المنصب البابوي في مايو/ أيار الماضي. وكان في استقبال البابا عند وصوله إلى جامع السلطان أحمد، وزير السياحة محمد نوري أرصوي وأئمة الجامع، وسط إجراءات أمنية مشددة واهتمام إعلامي. وأجرى البابا جولة داخل الجامع واستمع إلى معلومات عن أقسام المسجد من المسؤولين الأتراك، مقدّماً هدايا رمزية للمسؤولين بنهاية الجولة.

وعقب جولة استمرّت نحو خمس وعشرين دقيقة خرج لاوون الرابع عشر من الجامع ليستكمل برنامج زياراته في إسطنبول. واصطفت العشرات من الزائرين أمام الجامع، فيما لم تسمح السلطات الأمنية من اقترابهم ليبقوا خارج الأسوار، كذلك أوقفت الزيارات اليومية خلال جولة البابا. وهذه الزيارة هي الأولى للبابا الأميركي لمكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في مايو/ أيار رئيساً للكنيسة الكاثوليكية التي تضم نحو 1.4 مليار شخص، بعد وفاة سلفه فرنسيس الذي كان من أشد دعاة الحوار مع الإسلام.

وبهذه اللفتة الرمزية، يسير لاوون الرابع عشر على خطى بنديكتوس السادس عشر الذي زار الجامع عام 2006، وفرنسيس الذي زاره عام 2014 برفقة مفتي إسطنبول، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس. لكن على عكسهما، لن يزور البابا آيا صوفيا القريبة، الكنيسة التي تعود للقرن السادس والتي بنيت في عهد الإمبراطورية البيزنطية وحُولت إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية عام 1453. وتم تحويل آيا صوفيا إلى متحف عام 1935 في إطار إصلاحات قامت بها السلطات التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. وبعد 50 عاماً أُدرجت ضمن قائمة "يونسكو" للتراث العالمي.

لكن في عام 2020، أُعيد تحويلها إلى مسجد في خطوة أثارت جدلاً دولياً، بما في ذلك من قبل البابا الراحل فرنسيس الذي أعرب حينها عن "حزنه الشديد" إزاء قرار الرئيس رجب طيب أردوغان. ويُعد الجامع الأزرق الذي اشتق اسمه من البلاط الأزرق على جدرانه المصنوع في إزنيق، من أهم معالم إسطنبول السياحية.

وبني الجامع بمآذنه الست الشاهقة في أوائل القرن الـ17 في عهد السلطان أحمد الأول على جزء من ميدان ضخم كان يستخدم لسباق العربات في القسطنطينية عندما كانت عاصمة الدولة البيزنطية. وبعد ظهر السبت، سيلتقي البابا لاوون مسوؤلي كنائس محلية، ويحضر قداساً قصيراً في كنيسة القديس جاورجيوس البطريركية قبل أن يزور البطريرك المسكوني بارثولوميو الأول في قصره في منطقة القرن الذهبي. وهناك، سيوقع الزعيمان الروحيان إعلاناً مشتركاً لم يُكشف عن محتواه. في وقت لاحق من اليوم نفسه، سيقيم البابا لاوون قداساً في قاعة فولكسفاغن أرينا بالمدينة، حيث من المتوقع أن يشارك نحو أربعة آلاف مصلٍّ.

وكان لاوون الرابع عشر قد زار الجمعة إزنيق (نيقية القديمة) في جنوب إسطنبول وشارك في صلاة مسكونية على ضفاف البحيرة التي تضمّ بقايا بازيليك مغمورة تعود إلى القرن الرابع، بحضور شخصيات دينية من الطوائف الأرثوذكسية والبروتستانتية. وألقى البابا في كنيسة القديس إسبرِيت الكاثوليكية (كاتدرائية الروح القدس) بمدينة إسطنبول كلمة قدّم فيها نصائح وتوجيهات لرجال الدين المسيحيين وأفراد الجماعات المسيحية، واستذكر ضحايا زلازل 6 فبراير/ شباط 2023 الذي ضرب 11 ولاية جنوبي تركيا.

البابا لاوون الرابع عشر في نيقية بتركيا، 28 نوفمبر 2025 (الأناضول)

والأحد بعد قداس في الكاتدرائية الأرمنية وقيادة قداس إلهي في كنيسة القديس جاورجيوس، سيتوجه البابا إلى لبنان، المحطة الثانية في جولته الخارجية الأولى منذ انتخابه. ووصل البابا لاوون الرابع عشر إلى تركيا أول أمس الخميس، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما ألقى كلمة حذر فيها من مخاطر الحروب والكوارث ودعا إلى توحيد البشرية.