البابا لاوون الرابع عشر يزور الجزائر في 13 إبريل المقبل

- يزور بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر الجزائر في أبريل 2025 لتعزيز علاقات الصداقة بين الجزائر والفاتيكان، وتشمل الزيارة العاصمة الجزائرية ومدينة عنابة. - تهدف الزيارة إلى تعزيز صورة الجزائر كبلد للتسامح ودعم مشروع "المسار السياحي أوغسطين"، وتتزامن مع احتفالات تاريخية وثقافية مهمة. - تسعى الجزائر لتعزيز موقفها في قضايا التسامح الديني وبناء جسور بين العالمين المسيحي والإسلامي، مستفيدة من شخصية القديس أوغسطينوس.

أكدت مصادر متطابقة في الجزائر، أنّ بابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر يزور الجزائر، بداية من 13 إبريل/ نيسان المقبل، إذ تجري استعدادات حثيثة لاستقباله، في أعقاب دعوة وجهها له الرئيس عبد المجيد تبون في يوليو/ تموز 2025، في أول زيارة من نوعها يقوم بها البابا إلى الجزائر منذ استقلال البلاد.

وقال مصدر جزائري مطلع على تنظيم الزيارة لـ"العربي الجديد"، إنّ البابا يزور الجزائر في الفترة بين 13 و 15 إبريل المقبل، إذ تشمل زيارته كلاً من العاصمة الجزائرية، حيث توجد كبرى الكنائس "السيدة الأفريقية"، ومدينة عنابة حيث توجد كنيسة القديس أوغسطين (بنيت عام 1881) والذي يعتبر البابا نفسه أحد أتباع مذهبه الديني، ويمثل مرجعه الفكري والروحي، وفقاً لما أعلنه في خطاب تنصيبه بابا الفاتيكان في مايو/ أيار 2025، كما سبق وأن أعلن رغبته في زيارة المنطقة التي عاش فيها القديس أوغسطين كأحد أعظم أعمدة الفكر المسيحي في الجزائر.

وفي نفس السياق، أكد عضو لجنة تنظيم زيارة البابا إلى مدينة عنابة شرقي الجزائر، كريم كعرار لـ"العربي الجديد"، أن "زيارة البابا إلى الجزائر، التي ستجري بين 13 و15 إبريل المقبل، بالغة الأهمية على أكثر من صعيد، أكدنا عليها خلال لقاءات مع ممثلي الفاتيكان بشأن ترتيب الزيارة"، مضيفاً أن الزيارة "فرصة مهمة للسعي لإظهار الجزائر بلداً وأرضاً للتسامح والعيش المشترك، وتعزز صورة الجزائر على صعيد المؤشر الدولي حول البلد".

وأوضح كعرار أن الزيارة "ستدعم مشروع (المسار السياحي أوغسطين)، والذي يشمل المدن والأماكن التي عاش فيها القديس أوغسطين، لاعتماده لدى اليونسكو مساراً تراثياً".

وكان سفير الفاتيكان في الجزائر خافيير هيريرا كورونا قد كشف في العاشر من فبراير الماضي، أن البابا يعتزم زيارة الجزائر في الفترة المقبلة، بعد دعوة كان وجهها الرئيس الجزائري إلى البابا قبل أشهر. وقال السفير الجديد للفاتيكان في تصريح صحافي عقب تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس تبون، إن "الزيارة المرتقبة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى الجزائر ستساهم في تعزيز علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين الجزائر وحاضرة الفاتيكان"، وستكون الأولى من نوعها لبابا إلى الجزائر منذ استقلال البلاد.

ويرجح أن يعلن الفاتيكان في غضون أيام رسمياً عن موعد الزيارة، والتي تتزامن مع تحضير أسقفية الجزائر، لاحتفالية إحياء ذكرى مقتل تسعة عشر شخصاً من أعضاء الكنيسة في الجزائر خلال الأزمة الأمنية الدامية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، بينهم الرهبان السبعة الذين اختطفتهم جماعة مسلحة في منطقة تيبحيرين بولاية المدينة، (120 كيلومتراً جنوبي العاصمة)، والذكرى المئوية الثانية لولادة الكاردينال لافيجري، مؤسس الآباء البيض في الجزائر.

غير أن المناسبة الثانية هذه، قد تثير حفيظة السلطات الجزائرية، بالنظر إلى دور الكاردينال لافيجري في دعم الاستعمار ومساعيه للتبشير في الجزائر، إذ هدمت الجزائر بعد الاستقلال دار الآباء البيض التي أقامها، وجرى تغيير تسمية المنطقة التي كانت تحمل اسمه من "لافيجري"، إلى "المحمدية" نسبة إلى الرسول الكريم، وهي المنطقة ذاتها التي جرى فيها بناء جامع الجزائر.

وكان البابا قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده على متن الطائرة خلال رحلة عودته من زيارته إلى لبنان، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن زيارته المقبلة ستكون إلى دولة أفريقية. وقال "أتمنى التوجه إلى الجزائر لزيارة أماكن حياة القديس أوغسطينوس، وأيضاً لمواصلة موضوع الحوار وبناء جسور بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي، وشخصية القديس أوغسطينوس تساعد كثيراً بما هي جسر لأنه يحظى في الجزائر باحترام كبير بوصفه ابناً لهذه الأرض".

وفي 24 يوليو/ تموز 2025، كان البابا قد استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الفاتيكان، على هامش زيارة الأخير إلى إيطاليا، إذ جرت مناقشة العلاقات الجيدة القائمة بين الكرسي الرسولي والجزائر، كما جرى التطرق إلى مشروع الزيارة. وتراهن الجزائر على هذه الزيارة الدينية، لتعزيز موقفها في علاقتها بمسائل التسامح الديني، والتعايش بين الأديان، بعد فترة من الانتقادات التي توجه لها في الغرب، بشأن التضييق على الحريات الدينية.