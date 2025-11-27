البابا لاوون الرابع عشر يبدأ أولى زياراته الخارجية من تركيا

يبدأ البابا لاوون الرابع عشر، الخميس، زيارة لتركيا تستمر أربعة أيام، يستقبله خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

، في المحطة الأولى من تحركات الحبر الأعظم الخارجية وسط وضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط . وغادر البابا روما صباح الخميس، ويُتوقَّع أن يصل إلى أنقرة عند الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينتش)، حيث سيتحدث أمام مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي قبل توجهه إلى إسطنبول في ساعات المساء الأولى.

وتحظى هذه الزيارة، وهي الأولى للاوون الرابع عشر، للخارج منذ توليه الكرسي الرسولي، باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، في ظل المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وسيكون أكثر من 80 صحافياً موجودين في الطائرة البابوية مع أول أميركي في التاريخ يتولى رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، في هذه الجولة التي تشمل لبنان بعد تركيا.

ومنذ انتخاب لاوون الرابع عشر في مايو/ أيار، أظهر ارتياحاً متزايداً في تعامله مع وسائل الإعلام، إذ يقابل الصحافيين أسبوعياً. وسيلقي كل خطاباته بالإنكليزية، وهي لغته الأم، مفضلاً إياها على الإيطالية المستخدمة عادة، سعياً منه لإيصال كلامه إلى جمهور واسع. ويُرجّح أن يركز خطابه الأول على الحوار مع الإسلام، في بلد لا يشكل فيه المسيحيون سوى أقلية ضئيلة لا تتعدى نسبتها 0.1 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم 86 مليون نسمة، غالبيتهم من المسلمين.

ومن بوابة الشرق الأوسط، يتناول البابا نزاعات المنطقة وأزماتها، بعدما دعا منذ انتخابه في مايو/ أيار الفائت إلى "سلام من دون سلاح" فيها. كذلك يُثمّن الكرسي الرسولي جهود تركيا لاستقبال أكثر من مليونين ونصف مليون لاجئ، غالبيتهم العظمى من السوريين، وفق السلطات. وحذا الزعيم الروحي لنحو 1.4 مليار كاثوليكي حذو سلفه البابا فرنسيس، بانتقاده في الآونة الأخيرة معاملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "المهينة للغاية" للمهاجرين. وفي العاصمة التركية، يزور لاوون الرابع عشر أيضاً بعيد الظهر ضريح مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك (1881-1938)، وهو مزار وطني ورمز للجمهورية العلمانية.

وبعد أنشطة اليوم الأول سياسية الطابع، تتخذ الزيارة منحى دينياً، الجمعة، من خلال الاحتفال في إزنيق (نيقية القديمة) بالذكرى الـ1700 لأول مجمع مسكوني، شارك فيه عام 325 للميلاد نحو 300 أسقف من الإمبراطورية الرومانية، وشكّل محطة تأسيسية للمسيحية. وعلى ضفة بحيرة إزنيق، يشارك البابا الجمعة في صلاة مسكونية مشتركة مع كهنة من كنائس أرثوذكسية، بدعوة من بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول الذي يُعَدّ الممثل الأبرز للكنيسة الأرثوذكسية المنقسمة في الحوار مع الفاتيكان.

وقال لاوون الرابع عشر للصحافيين، الثلاثاء: "لقد التقيت أنا والبطريرك برثلماوس مرات عدة، وأعتقد أنها ستكون فرصة استثنائية لتعزيز الوحدة بين جميع المسيحيين". ويعود الانقسام بين الكاثوليك والأرثوذكس إلى ما يُعرَف بـ"الانشقاق الكبير" عام 1054، ويعترف الكاثوليك بالسلطة العالمية للبابا بكونه رأساً للكنيسة، بينما ينتظم الأرثوذكس في كنائس مستقلة.

(فرانس برس)