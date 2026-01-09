البابا لاوون الرابع عشر: للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم

- أكد البابا لاوون الرابع عشر على حق الفلسطينيين في العيش بسلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، مجددًا دعم الفاتيكان لحل الدولتين، معبّرًا عن قلقه من تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. - انتقد البابا استخدام القوة العسكرية كوسيلة دبلوماسية، مشيرًا إلى ضعف المنظمات الدولية في مواجهة الصراعات العالمية، ودعا إلى تعزيز الدبلوماسية القائمة على الحوار والتوافق. - دعا البابا إلى احترام إرادة الشعب الفنزويلي وحماية حقوق الإنسان، منتقدًا الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، ومؤكدًا على أهمية سيادة القانون لتحقيق السلام.

شدد البابا لاوون الرابع عشر أمام السلك الدبلوماسي في الفاتيكان على أن للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، مجددا دعم الكرسي الرسولي لحل الدولتين

البابا ينتقد الدبلوماسية القائمة على القوة

. وقال البابا خلال لقائه السنوي مع الدبلوماسيين المعتَمدين لدى الكرسي الرسولي لتبادل التّهاني بالسنة الجديدة: "نرى للأسف تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الذين لهم الحق في العيش بسلام على أرضهم".

وندد البابا لاوون الرابع عشر باستخدام القوة العسكرية وسيلة لتحقيق أهداف دبلوماسية، وقال في خطاب سنوي حول السياسة الخارجية اتسم بحدة غير معتادة، اليوم الجمعة، إن ضعف المنظمات الدولية في مواجهة الصراعات العالمية "يدعو للقلق بشكل خاص". وأضاف: "الدبلوماسية التي تعزز الحوار وتسعى إلى التوافق بين جميع الأطراف يجري استبدالها بدبلوماسية قائمة على القوة".

وأوضح البابا، الذي انتخب لقيادة الفاتيكان في مايو/ أيار، أن الحروب أصبحت شائعة وعادت روح التحارب للتفشي. وأضاف "انكسر المبدأ الذي أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية وكان ينهى الدول عن أن تستخدم القوة لانتهاك حدود غيرها".

وتابع البابا الأميركي الجنسية "لم نعد نطلب السلام باعتباره عطية وخيرا نطلبه لذاته (...)، بل نطلبه بقوة السلاح، باعتباره شرطا لفرض الهيمنة والسيادة"، ورأى أن "هذا الأمر يقوّض بشكل خطير سيادة القانون التي تُعد الأساس لكل عيش مدني معا بسلام". وفي إشارة إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع على يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا البابا حكومات العالم إلى احترام إرادة الشعب الفنزويلي في المستقبل، وشدد على ضرورة أن تحمي الدول حقوق الإنسان والحقوق المدنية للفنزويليين.

(رويترز، فرانس برس)