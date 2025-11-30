البابا لاوون الرابع عشر في بيروت... لقاءات رسمية في يومه الأول

- وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان: استُقبل البابا بحفل رسمي في مطار رفيق الحريري الدولي، وبدأ جولته بلقاءات مع كبار الشخصيات السياسية والدينية، وسط ترحيب شعبي واسع. - أهمية الزيارة في ظل التحديات اللبنانية: تأتي الزيارة في وقت حرج للبنان، الذي يواجه تهديدات إسرائيلية وأزمات اقتصادية واجتماعية، مع آمال بتحقيق السلام والاستقرار. - برنامج الزيارة وتأثيرها المتوقع: تشمل زيارة مواقع دينية وتاريخية، مع توقع مشاركة واسعة في القداس الإلهي، وتسليط الضوء على التحديات اللبنانية ودعوة لدعم دولي.

وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عصر اليوم الأحد، قادماً من تركيا، حيث أقيم له حفل استقبال رسمي بمشاركة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس البرلمان نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وشخصيات سياسية ودينية عديدة.

ويبدأ البابا لاوون الرابع عشر أولى محطات جولته اللبنانية، اليوم، باجتماع يعقده مع عون في قصر بعبدا الجمهوري قبل أن يستكمل لقاءاته الرسمية مع بري، فسلام، ومن ثم مع ممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.

وشهدت الطرقات المؤدية من بيروت إلى القصر الجمهوري في بعبدا تجمّعات للمواطنين لإلقاء التحية على البابا، ضمنها على طريق المطار، حيث نظم كشافة الإمام المهدي، استقبالاً له، في تأكيد من جانب حزب الله وفق تعبيره على "دوره في هذه المناسبة، وترحيبه الشديد به".

وتأتي زيارة البابا لاوون الرابع عشر، التي تستمرّ حتى يوم الثلاثاء، وهي الرابعة لبابوات إلى لبنان، في توقيت حسّاس يعيشه لبنان، بفعل تواصل الضربات الإسرائيلية على أراضيه، وارتفاع حدّة التهديدات بتصعيد العمليات العسكرية في حال لم تسارع السلطات اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله، خصوصاً مع نهاية العام الجاري، علماً أن أجواء كثيرة تشاع أيضاً بأن إسرائيل قد تستأنف تكثيف اعتداءاتها بعد مغادرة البابا الأراضي اللبنانية.

ويُعوّل اللبنانيون كثيراً على زيارة البابا، لما يمكنها أن ترتدّ سلاماً على وطنهم، بعد أزمات عدّة مرّوا بها، خصوصاً منذ عام 2019، مع الانهيار النقدي والمعيشي، فانفجار مرفأ بيروت، وأزمة كورونا، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، كما ينتظرون الرسائل التي يمكن أن يوجهها لهم وتحديداً إلى العالم، في إطار الدعوة إلى وقف الصراعات وتثبيت الاستقرار، والتشديد على أهمية لبنان ودوره في المنطقة، ربطاً بالوصف التاريخي للبابا السابق يوحنا بولس الثاني، بأن "لبنان رسالة".

ويتخذ لبنان خلال هذه الزيارة جملة تدابير أمنية وتنظيمية استثنائية، معلناً عطلة رسمية بالمناسبة، وذلك من أجل حسن إقامة ونجاح الحدث، وتأمين حركة مرور سلسة وآمنة لجميع الزوّار، ورُفعت الأعلام اللبنانية والفاتيكانية على كافة الطرقات التي ستشملها جولات ومحطات البابا لاوون الرابع عشر.

محطات اليوم الثاني والثالث

ويشمل اليوم الثاني من محطات البابا، زيارة دير مار مارون، عنايا، والصلاة عند ضريح القديس شربل، وزيارة ساحة الشهداء، والمشاركة في اللقاء المسكوني، ومن ثم زيارة بازيليك حريصا (السيدة حريصا، أكبر مزار مريمي في الشرق الأوسط)، وعقد لقاء مع الأساقفة، بينما يشمل اليوم الثالث زيارة دير الصليب في بقنايا، حيث يعقد لقاء مع الموظفين والمرضى، وزيارة مرفأ بيروت للصلاة من أجل شهداء انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، والاحتفال بالقداس الإلهي في الواجهة البحرية لبيروت، الذي يُتوقّع أن يشارك به أكثر من 120 ألف شخص، قبل أن تُقام له مراسم وداع رسمي في المطار ويغادر بعدها إلى روما.

رئيس مزار حريصا: هذه الزيارة لها معنى أوسع من الزيارات السابقة

في الإطار، يقول رئيس مزار سيدة لبنان – حريصا، الأب خليل علوان، لـ"العربي الجديد" إن "هناك تحديات عدّة قائمة اليوم، سواء على صعيد ظروف المنطقة والتعهدات الإبراهيمية والشرق الأوسط الجديد، إلى جانب المشاكل اللبنانية من فقدان للسيادة وأزمات المجتمع من الناحية الاقتصادية والمالية والفساد المستشري، وقد بدأ اللبنانيون، خصوصاً الفئات الشابة، يفقدون الأمل، وشهدنا بهذه الأعوام الخمسة أكبر ظاهرة هجرة بتاريخ لبنان".

ويردف علوان أن "البابا لا يأتي اليوم ليصنع المعجزات، لكن عندما يستقبله الآلاف، وخصوصاً بوجود أكثر من 1300 صحافي، فهذا من شأنه أن يضيء على لبنان وحالته وواقعه، وعلى الدمار والقرى المهدمة والانتهاك الحاصل للسيادة اللبنانية، والأزمات التي يعانيها الشعب، والجريمة الكبرى التي حصلت في مرفأ بيروت عام 2020، وأمور أخرى لا تظهرها الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذه من شأنها أن تترك تأثيراً".

كذلك، يضيف علوان أن "مرافقي البابا من الكرادلة، يتعاطون بالشأن الاجتماعي والعلاقات بين الدول، من هنا هناك تعويل كبير على هذه الدوائر الرومانية للقيام بنوع من الضغط على البلدان المؤثرة التي لها قرار في الشرق الأوسط الجديد، من أجل إحداث تغيير ما في الوضع اللبناني الذي ينطبق عليه اليوم وصف راوح مكانك، وسط غياب الحلول".

ويلفت علوان إلى أن "هذه الزيارة لها معنى أوسع من الزيارات الرعوية السابقة، فالبابا لاوون الرابع عشر احتفل في تركيا بذكرى 1700 سنة على قانون الإيمان للعقيدة المسيحية، والذي كُتِب في مجمّع نيقية، والتقى بطريرك الأرثوذكس، كما سيلتقي بطاركة لبنان لأنه بالعرف الكنسي البطريرك هو بمثابة البابا لكنيسته، وهو آتٍ بالتالي عند زملائه المتساوين، وهو الأول بين المتساوين، وفق التعبير اللاهوتي"، مضيفاً "إلى جانب ذلك، فإن لبنان هو وطن رسالة وحرية، ولبنان بلا حرية لا يكون لبنان".

وحول ما إذا كان هناك من تطمينات دولية أو ضمانات حصل عليها لبنان من أجل عدم قيام إسرائيل بأي عمل عسكري خلال هذه الزيارة، يقول علوان "هناك عمل حثيث من الحرس الجمهوري الذي يتولى حراسة البابا، وتدابير أمنية واستثنائية واسعة وضعت لحفظ الأمن، ونتّكل على الضمانات التي تأتي من ربنا"، مشيراً كذلك إلى أن البابا سيكون له كلام عن الجنوب، ويؤكد وقوفه إلى جانب اللبنانيين وسيادة لبنان.

رسالة حزب الله إلى البابا

وأمس السبت، وجّه حزب الله رسالة إلى البابا لاوون الرابع عشر، تطرّق فيها إلى المأساة التي شهدتها غزّة في فلسطين المحتلة خلال السنتين الماضيتين، كما المعاناة التي يعيشها اللبنانيون، من جراء احتلال بعض أرضهم، ومواصلة ‏الاعتداءات عليهم وتهديد أمنهم واستقرارهم في بلدهم.

وأكد حزب الله في رسالته "تمسّكنا ‏بالعيش الواحد المشترك، وبالديمقراطية التوافقية، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وبحرصنا ‏على السيادة الوطنية وحمايتها، بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أيّ عدوان أو احتلال لأرضنا ‏وبلدنا.‏ كما أننا نلتزم بحقنا المشروع في رفض التدخل الأجنبي، الذي يريد فرض وصايته على بلدنا ‏وشعبنا، ومصادرة قراره الوطني وصلاحيات سلطاته الدستورية".