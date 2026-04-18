البابا: غير مهتم على الإطلاق بالدخول في سجال مع ترامب

- البابا لاوون الرابع عشر يؤكد عدم اهتمامه بالدخول في سجال مع الرئيس الأميركي ترامب حول الحرب على إيران، مفضلاً التبشير برسالة السلام الإنجيلية. - خلال جولته الأفريقية، شدد البابا على أن العالم يتعرض للدمار بسبب "حفنة من المتسلطين"، داعياً إلى السلام وانتقاد استخدام الدين لأهداف عسكرية وسياسية. - ترامب يرد على تصريحات البابا، مشيراً إلى أن العالم "بغيض" ويجب أن يدرك البابا واقع العنف في إيران، بينما يصفه بأنه "ليبرالي للغاية" وغير مؤمن بمكافحة الجريمة.

قال البابا لاوون الرابع عشر، اليوم السبت، إنه "غير مهتم على الإطلاق" بالدخول في سجال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، لكنه سيواصل التبشير برسالة الإنجيل الداعية إلى السلام. جاءت تصريحات البابا للصحافيين على متن الطائرة البابوية التي تحلق من الكاميرون إلى أنغولا.

وأعرب البابا قبيل وصوله إلى أنغولا، عن أسفه لاعتبار مواقفه خلال جولته الأفريقية بمثابة رد على انتقادات الرئيس الأميركي. وقال للصحافيين: "الخطاب الذي ألقيته في صلاة السلام قبل يومين (بشمال غرب الكاميرون) كُتب قبل أسبوعين، أي قبل وقت طويل" من انتقادات ترامب. وأضاف: "مع ذلك، فُهم الأمر كأنني أحاول إحياء نقاش مع الرئيس، وهو أمر لا يصب في مصلحتي على الإطلاق"، في إشارة إلى خطاب قال فيه إن "العالم تدمّره حفنة من المتسلطين".

وكان البابا شدد الخميس في اليوم الثاني من زيارته للكاميرون، على أن "العالم تدمّره حفنة من المتسلّطين"، داعيا إلى السلام في شمال غرب البلاد الذي يشهد نزاعا وحركة انفصالية. وقال: "الويل لمن يُخضع الأديان واسم الله نفسه لأهدافه العسكرية والاقتصادية والسياسية"، وذلك بعدما انتقده نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ودعاه إلى "التزام الشؤون الأخلاقية".

وتابع البابا في خطاب بالإنكليزية "إن العالم تدمّره حفنة من المتسلّطين، فيما يُبقيه موحّدا عدد لا يُحصى من الإخوة والأخوات المتضامنين". ولاحقا، اعتبر ترامب أن بإمكان البابا قول ما يحلو له بشأن القضايا العالمية، لكن عليه أن يدرك واقع هذا العالم "البغيض". وقال: "عليه أن يدرك أن إيران قتلت أكثر من 42 ألف شخص خلال الأشهر القليلة الماضية"، مضيفا: "كانوا متظاهرين عزلا تماما. عليه أن يدرك ذلك. هذا هو العالم الحقيقي، إنه عالم بغيض".

وكان السجال بين ترامب والبابا بدأ الأحد الماضي، عندما قال الرئيس الأميركي في حديث مع صحافيين، إنه ليس من المعجبين بالبابا لاوون الرابع عشر، وذلك بعد توجيه زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم نداءً إلى السلام السبت. وصرح ترامب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند: "لست من أشد المعجبين بالبابا لاوون. إنه شخص ليبرالي للغاية وهو رجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة"، متهماً البابا بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".

والاثنين، رد البابا خلال زيارته إلى الجزائر على انتقادات ترامب، قائلا إنه "لا يخشى" الإدارة الأميركية، وإن عليه "واجبا أخلاقيا" بأن يعبّر عن موقفه المؤيد للسلام، مضيفا أن الرسالة المسيحية تتعرض "لإساءة الاستخدام".

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)