"الانتقالي": الرياض لم تدع الزبيدي إلى الحوار ووفدنا محتجز بالسعودية

- اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي السعودية بشن غارات جوية غير مبررة في جنوب اليمن، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وزعزعة الاستقرار، وأكد المجلس تمسكه بخيار الحوار السياسي مع الرياض رغم التصعيد العسكري. - شهدت محافظة أبين توترًا أمنيًا بعد فرار 39 سجينًا من السجن المركزي في زنجبار، حيث تم القبض على 16 منهم، وأعلنت إدارة أمن أبين تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة. - أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي بتهمة الخيانة العظمى، بسبب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وعرقلة جهود الدولة.

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية بشن غارات جوية وصفها بـ"غير المبررة" على مناطق في جنوب اليمن، محمّلًا الرياض مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين، ومحذرًا من أن هذه العمليات تساهم في زعزعة الاستقرار وتخدم جماعة الحوثيين وتنظيمات متطرفة، من بينها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وقال المجلس، في بيان صادر عن هيئة الشؤون الخارجية التابعة له، إن الغارات "عشوائية وغير قانونية"، مؤكدًا أنه لم يشكل في أي وقت تهديدًا عسكريًا للسعودية، وأن مشروعه السياسي يقوم على "تحويل الجنوب إلى دولة حديثة ديمقراطية تعددية". وأشار البيان إلى أن المجلس لا يزال متمسكًا بخيار الحوار السياسي مع الرياض، رغم ما وصفه بالتصعيد العسكري، لافتًا إلى إيفاد وفد رفيع المستوى إلى السعودية للمشاركة في ما سماه "مؤتمر الحوار الجنوبي".

غير أن المجلس الانتقالي اتهم السلطات السعودية باحتجاز أكثر من 50 مسؤولًا تابعين له "تعسفيًا" ونقلهم إلى مكان مجهول، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم، ومحمّلًا الرياض المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. كما تطرق البيان إلى بقاء رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في مدينة عدن، معتبرًا أن غيابه عن الرياض استُخدم "ذريعة لمهاجمة المدنيين"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يُدعَ إلى الحوار، بل "طُلب منه التوقيع على التزامات مسبقة تحت التهديد باستخدام القوة العسكرية"، وفق البيان. وانتقد المجلس ما وصفه بـ"تناقض" الموقف السعودي، معتبرًا أن حديث الرياض عن سيادة اليمن لا ينسجم مع ما تقوم به من قصف وحصار على الجنوب، الأمر الذي يجعلها، بحسب البيان، "غير مؤهلة للعب دور الوسيط النزيه" في أي عملية سياسية قادمة.

توتر أمني في أبين بعد فرار سجناء

ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت تشهد فيه محافظة أبين، جنوب البلاد، توترًا أمنيًا لافتًا، عقب إعلان إدارة أمن المحافظة فرار 39 سجينًا من السجن المركزي في مدينة زنجبار، مركز المحافظة، إثر اضطرابات أمنية شهدها محيط السجن. وقالت إدارة أمن أبين إن وحدات أمنية تدخلت للسيطرة على الوضع، ونفذت عملية أمنية واسعة استمرت لساعات، أسفرت عن إلقاء القبض على 16 سجينًا من الفارّين، وتأمين المنطقة ومنع أي محاولات فرار جديدة.

وأضافت الإدارة أن عدد السجناء الموجودين حاليًا في السجن المركزي بلغ 150 سجينًا، إضافة إلى 16 في السجن الاحتياطي، فيما لا يزال 23 سجينًا فارّين، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية عمّمت أسماءهم ونفذت حملات ملاحقة متواصلة لتعقبهم، كما أكدت تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات الحادثة، مع التحفظ على قائد السجن وعدد من أفراد الحراسة، بالتوازي مع استمرار التحقيقات. وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليًا تعميمًا أمنيًا عاجلًا طالبت فيه الأجهزة المختصة، بما فيها أمن المنافذ والمطارات والهجرة والجوازات وهيئة العمليات المشتركة، بتكثيف البحث والتحري والقبض على المطلوبين في قضية هروب السجناء، وتشديد الإجراءات الأمنية وإحالة الفارين فور ضبطهم إلى الجهات المختصة.

وكان سكان محليون قد أفادوا، في وقت سابق، بسماع دوي إطلاق نار في محيط السجن المركزي، وسط تضارب في الروايات حول أسباب الحادثة بين حديث عن هجوم مسلح استهدف السجن، واتهامات غير رسمية بتورط إدارة السجن في عملية الإفراج عن السجناء. وأثارت الحادثة مخاوف أمنية من احتمال ارتباط بعض الفارين بتنظيم القاعدة، في ظل عدم صدور توضيح رسمي بشأن انتماءاتهم أو طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي قد أعلن، الأربعاء، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس وإحالته للنائب العام "لارتكابه الخيانة العظمى". وقال العليمي في بيان: "ثبت قيام عيدروس الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية".