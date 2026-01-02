- أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن "الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي"، الذي يحدد شكل الدولة والنظام السياسي والاقتصادي خلال مرحلة انتقالية مدتها سنتان، مع إمكانية التمديد، ويهدف إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تعتمد على الإرادة الشعبية وسيادة القانون. - يواجه الإعلان الدستوري جدلاً سياسياً واسعاً في اليمن، حيث لم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية أو المجتمع الدولي بشأنه، ويدعو المجلس الانتقالي إلى حوار لضمان حق شعب الجنوب في تقرير مصيره. - تأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو 2017، ويعتبر نفسه ممثلاً سياسياً لقضية الجنوبيين، مستنداً إلى الإرث التاريخي للدولة الجنوبية السابقة ونتائج الحرب الأهلية اليمنية، ويعتمد على تشكيلات مسلحة مدعومة من الإمارات.

نشر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء اليوم الجمعة، ما سمّاه "الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي"، متضمناً تصوراً كاملاً لشكل الدولة والنظام السياسي والاقتصادي وهيئات الحكم خلال مرحلة انتقالية مدتها عامان، في خطوة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً في اليمن، وسط استمرار الصراع وتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

ونصّت المادة الأولى من الإعلان على أن "دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها عدن"، وأن حدودها هي "الحدود الدولية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً". ووفق الإعلان، يقوم النظام السياسي على الفصل بين السلطات في "دولة مدنية ديمقراطية"، ويستند الحكم إلى الإرادة الشعبية وسيادة القانون والتعددية السياسية، مع التعهد بالاحتكام إلى استفتاء عام لتحديد طبيعة النظام السياسي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وحدّد الإعلان مرحلة انتقالية مدتها سنتان، قابلة للتمديد لمرة واحدة بقرار من الهيئة التشريعية الانتقالية، بهدف "تهيئة الظروف لبناء دولة مدنية ديمقراطية". ومنح الإعلان رئيس الدولة، الذي قدمه على أنه "الرئيس المفوض باستعادة الدولة"، صلاحيات واسعة تشمل رئاسة الحكومة الانتقالية، وقيادة القوات المسلحة، وتمثيل الدولة داخلياً وخارجياً، وتعيين كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وإعلان الطوارئ. كما نصّ على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس الدولة، تتولى إدارة شؤون البلاد وتوفير الخدمات وحماية حقوق المواطنين خلال المرحلة الانتقالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد سياسي وعسكري تشهده محافظات جنوب اليمن، وتوتر متزايد بين المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، والحكومة المعترف بها دولياً وأطراف أخرى من جهة ثانية، في وقت لا يزال فيه ملف مستقبل الدولة اليمنية ووحدتها أو انفصالها من أعقد ملفات الصراع، وسط رعاية إقليمية ودولية لمسارات سياسية متعثرة. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة اليمنية أو من المجتمع الدولي بشأن الإعلان، الذي يُتوقع أن يفتح باباً جديداً من الجدل حول شرعيته القانونية، وتداعياته السياسية والأمنية على مسار الأزمة اليمنية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي "إعلاناً سياسياً يتضمن مرحلة انتقالية لمدة سنتين، يعقبها إجراء استفتاء لتقرير المصير، وذلك على خلفية التصعيد العسكري غير المسبوق الذي تشهده محافظة حضرموت، شرقي اليمن، في ظل تبادل الاتهامات بين المجلس الانتقالي الجنوبي وقوى حضرمية محلية، بالتوازي مع غارات جوية سعودية، ما يثير مخاوف من انزلاق المحافظة، التي تعد من أهم المناطق النفطية والاستراتيجية في البلاد، إلى مواجهة مفتوحة تهدّد استقرارها وتنعكس على المشهد اليمني برمته.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان ألقاه رئيسه عيدروس الزُبيدي إنه يبارك "الإنجازات والمكتسبات التي حققها أبناء شعبنا الجنوبي في استلام مسؤولية تأمين وإدارة مناطقهم وإنهاء التهديدات الأمنية والتهريب والإرهاب وحالة الفوضى، ووقف الاستنزاف لمواردهم، لما تمثله من خطوة مسؤولة نحو تحقيق تطلعات هذا الشعب في استعادة وإعلان دولته التي ستكون درعاً حصيناً وحليفاً صادقاً لمحيطها وجوارها".

وأعلن عن "دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان"، داعياً "المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالاً حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب"، وأوضح أن ذلك يأتي "انطلاقاً من رغبة وإرادة شعبنا الجنوبي في استعادة وإعلان دولته، واستنادا للتفويض الشعبي والمسؤولية الوطنية والبيانات والمواقف الصادرة عن نخب وقيادات الدولة والحكومة والسلطات المحلية في محافظات الجنوب، واستشعاراً لحجم المخاطر التي تحيط بالشراكة السياسية القائمة عموماً، وبالجنوب على وجه الخصوص، وتجنباً لمزيد من الصراعات والانقسامات".

ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي "كل مؤسسات وهيئات الدولة، والحكومة، والسلطات المحلية لممارسة عملها وأداء مهامها في تطبيع الحياة وتحسين الأوضاع والخدمات وانتظام صرف المرتبات عبر تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي في العاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة"، وذلك خلال المرحلة الانتقالية التي وضعها.

وقال في بيانه إنه "ينطلق من قناعة راسخة بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول، يحفظ للجنوب حقه المشروع، ويُجنّب الشمال والمنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة"، مشدداً على أن "الإعلان يحقق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن، ويوفّر للشمال شريكاً مستقراً ومسؤولاً خلال المرحلة الانتقالية، ويقدّم للإقليم والمجتمع الدولي مساراً سياسياً وقانونياً واضحاً يمكن دعمه والبناء عليه".

وفيما أكد البيان أن "تحقيق تطلعات شعب الجنوب ستظل جوهر هذا الإعلان وروحه"، شدد على أن "هذه المرحلة تمثل أرضية سياسية مفتوحة، ويجدد دعوته لكافة المكونات والقوى السياسية، دون استثناء، للدخول في حوار بناء ومسؤول لمناقشة هذه المرحلة وإثرائها وتطويرها"، كما دعا إلى أن يقوم هذا الحوار "على مبادئ واضحة، في مقدمتها: الاعتراف المتبادل بالقضايا الجوهرية، وفي صلبها قضية الجنوب وحق شعبه في تقرير مصيره؛ الالتزام بالحلول السلمية والتوافقية ورفض فرض الوقائع بالقوة؛ احترام الإرادة الشعبية ومخرجات أي مسار توافقي يتم الاتفاق عليه؛ وضمان أن يكون الحوار جزءاً من مسار سياسي جاد ومحدد زمنياً".

وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي في الوقت ذاته أن "المرحلة الانتقالية تنتهي خلال سنتين من تاريخه، وأنه قد تم إقرار إعلانٍ دستوري لاستعادة دولة الجنوب، سيتم إعلانه اليوم، وسيبدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الأحد"، مشدداً على أن الإعلان "يُعد نافذاً بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ في حال لم تتم الاستجابة للدعوة أو تعرّض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية"، وأكد أن "جميع الخيارات تبقى مطروحة أمامه، وفي مقدمتها هذا المسار، ما لم تُؤخذ مطالبه بعين الاعتبار ضمن الإطار الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وبما ينسجم مع المدة الزمنية المحددة وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي".

ودخلت الأزمة في شرق اليمن، التي اندلعت على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منعطفاً لافتاً بعدما قصفت السعودية، يوم الثلاثاء، شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا، بالتوازي مع طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي انسحاب القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري مؤقت على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة.

وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في مايو/أيار 2017 بقرار من الزبيدي بعد أسابيع من إقالته من منصب محافظ عدن. وجاء الإعلان عن المجلس في سياق تصاعد الاحتجاجات الجنوبية المطالبة باستعادة دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل وحدة اليمن عام 1990. ويضم المجلس هيئة رئاسية وقيادات سياسية وعسكرية وشخصيات قبلية واجتماعية من محافظات جنوب اليمن. يرفع المجلس شعار "استعادة دولة الجنوب"، ويعتبر نفسه ممثلاً سياسياً لقضية الجنوبيين، ويستند في خطابه إلى ما يصفه بالإرث التاريخي للدولة الجنوبية السابقة، وإلى نتائج الحرب التي اندلعت عام 1994، والتي انتهت بسيطرة قوات الشمال على الجنوب.

على الصعيد العسكري والأمني، يعتمد المجلس على تشكيلات مسلحة، أبرزها قوات "الحزام الأمني" في عدن ولحج وأبين، وقوات "النخبة" في شبوة وحضرموت سابقاً، إضافة إلى ألوية عسكرية أخرى تتبع لقيادته سياسياً وعسكرياً. وقد لعبت هذه القوات دوراً محورياً في فرض نفوذ المجلس على الأرض. يحظى المجلس الانتقالي بدعم سياسي وعسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى دول التحالف العربي في اليمن، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً حول طبيعة هذا الدعم وتأثيره على مسار الصراع اليمني ووحدة البلاد.