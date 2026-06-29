الانتخابات النيابية في الجزائر: بدء التصويت في مناطق البدو النائية

- بدأت عملية التصويت المبكر للبدو الرحل في الانتخابات النيابية الجزائرية عبر مكاتب متنقلة، حيث قطعت القوافل الانتخابية مسافات طويلة لضمان مشاركة البدو في الصحراء والمناطق الحدودية. - تم تخصيص 134 مكتبًا متنقلًا لتسهيل تصويت البدو الرحل، مما يعكس حرص السلطات على ضمان حقوقهم السياسية والمدنية، وتوفير تجهيزات لوجيستية وأمنية لضمان سير العملية بسلاسة. - مع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح للبدو الرحل تواصل أكبر مع المجتمع السياسي، مما يسهل عليهم متابعة البرامج الانتخابية والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية.

بدأ التصويت المبكر للناخبين من البدو الرحل في الانتخابات النيابية الجزائرية، قبل يومين من التصويت العام المقرر الخميس، وذلك عبر مكاتب متنقلة توفرها السلطات في عدد من المناطق بعمق الصحراء الجزائرية، وعلى أطراف البلدات المتاخمة للحدود مع دول موريتانيا والنيجر ومالي وليبيا. وتقطع بعض القوافل الانتخابية مسافة 700 كيلومتر من أجل الوصول إلى نقاط تجمع وإقامة البدو في الصحراء، لتمكينهم من التصويت.

ويتطلب الإعداد لهذه القوافل الانتخابية فترة من الوقت تسبق الانتخابات، من حيث توفير تجهيزات لوجيستية كالسيارات رباعية الدفع ومعدات الاتصال، وفرق عمل متخصصة لها دراية بالطرق الوعرة والمسالك، إضافة الى قوات أمنية مرافقة، وهو ما يفسر بدء التصويت في هذه المكاتب قبل 72 ساعة من التصويت العام.

في ولاية ورقلة، عاصمة النفط الجزائري، بدأت اليوم الاثنين عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة المخصصة لفائدة البدو الرحل، والبالغ عددهم في هذه الولايات ثمانية آلاف ناخب، حيث وصلت القوافل الانتخابية إلى بلدية البرمة الحدودية. وفي ولاية إن قزام الحدودية مع دولة النيجر، وتين زواتين على الحدود مع مالي، يصوت البدو الرحل وسكان التجمعات المعزولة، وعددهم أكثر من خمسة آلاف ناخب، في أربعة مكاتب تصويت متنقلة. كما بدأ تشغيل أربعة مكاتب تصويت متنقلة لصالح البدو الرحل في مناطق نائية وبدوية بولاية بشار قرب الحدود مع المغرب.

وبدأ الناخبون من البدو الرحل في منطقة تندوف، قرب الحدود مع موريتانيا، التصويت عبر 12 مكتبا متنقلا. وقال المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتندوف محمد بن الدين للصحافة المحلية إن "المكاتب المتنقلة تمثل آلية مهمة لتقريب الإدارة من المواطن وضمان حق التصويت لسكان المناطق المعزولة".

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وفي المجموع خصصت السلطة المستقلة للانتخابات 134 مكتبا متنقلا لصالح الناخبين من البدو. وتعتبر السلطات أن هذا التوجه مرتبط بحرص سياسي على الاهتمام بهذه الفئة من السكان، والعمل على أن تشملها حقوقها السياسية والمدنية على الرغم من قلة عددهم. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالإنابة كريم خلفان، في تصريح للإذاعة الرسمية، الاثنين، إن "هذه العملية ستجري بصفة عادية، وفقا لما جرت عليه العادة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بما يعكس حرص السلطات على ضمان تقريب مكاتب التصويت من المواطنين المقيمين بالمناطق النائية".

وفي مراحل سابقة كان اتصال البدو الرحل في الجزائر مع المجتمع السياسي محدودا جدا، حيث كانوا يطلعون على البرامج والاستحقاقات الانتخابية عبر الإذاعة بشكل خاص، غير أن الحال اختلف مع انتشار الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي موسى بقي، الذي يغطي الأنشطة المحلية من منطقة حاسي مسعود، جنوبي الجزائر، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "البدو الرحل يتوزعون في مناطق مختلفة، بعضهم يبعد بمسافات بين 200 و500 كيلومتر عن التجمعات الحضرية. هؤلاء لديهم أماكن متغيرة بحكم الرعي والمهن التقليدية، وأحيانا يبقون في أماكن ثابتة، وعند كل تغيير لمواقعهم، يخبرون السلطات بذلك، حتى تكون على علم بأماكن وجودهم، وتصل إليهم في المناسبات المختلفة مثل القوافل الصحية والطبية، ولأغراض التموين وغيرها"، مضيفا أن "هذا ما يسهل على السلطات الاتصال بهم والوصول إليهم في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية".