- أغلقت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر باب الترشح للانتخابات النيابية، حيث قدمت 854 قائمة انتخابية تضم أكثر من عشرة آلاف مترشح يتنافسون على 407 مقاعد في البرلمان. - تثير المادة 200 من القانون الانتخابي قلق الأحزاب والمترشحين بسبب إمكانية إقصاء المترشحين بناءً على شبهات فساد أو علاقات بأوساط المال السياسي، مما دفع الأحزاب للمطالبة بتوضيحها. - ستعلن السلطة المستقلة عن القوائم المقبولة في 27 مايو، وتبدأ الحملة الانتخابية في 9 يونيو، مع تسجيل 24.7 مليون ناخب، بينهم 869 ألف ناخب في الخارج.

أغلقت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، عند منتصف الليلة الماضية، باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة المقررة في الثاني من يوليو/ تموز القادم، حيث تعيّن على مجموع الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة تقديم لوائح المترشحين وملفاتهم إلى مكاتب السلطة قبل حلول منتصف الليل، على أن تبدأ السلطة معالجة وفحص هذه اللوائح قبل الإعلان عن اللوائح النهائية التي ستخوض الانتخابات في 28 مايو/ أيار الجاري، وسط هواجس جدية لدى المترشحين من إمكانية أن تطاولهم المادة 200 من القانون الانتخابي.

وأخفقت أكثر من 721 قائمة، بينها 550 قائمة تمثل أحزاباً سياسية، في تقديم ترشحها للانتخابات النيابية المقبلة، بعدما عجزت عن جمع التوقيعات المطلوبة من الناخبين (150 توقيعاً عن كل مقعد في الولاية)، أو استيفاء الشروط اللازمة للترشح.

وأُغلق باب الترشيحات عند سقف 854 قائمة انتخابية تضم أكثر من عشرة آلاف مترشح، سيتنافسون على 407 مقاعد في البرلمان عبر 69 ولاية وفي الخارج، بينها 647 قائمة قدمها 32 حزباً سياسياً، وقائمة واحدة برعاية تحالف سياسي، و138 قائمة مستقلة.

فيما قدم 15 حزباً سياسياً ما مجموعه 59 قائمة للمنافسة في المناطق الثماني في الخارج، وست قوائم مستقلة، ضمت في مجموعها 528 مترشحاً.

وتبدأ سلطة الانتخابات، الثلاثاء، مراجعة وفحص ملفات وقوائم المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة، ومطابقتها مع الاستحقاقات القانونية المطلوبة، وسط مفاجآت كبيرة حملتها الترشيحات، إذ تمكنت ثمانية أحزاب سياسية فقط، من بين 36 حزباً سياسياً، من تقديم قوائم للمنافسة على المقاعد الـ31 الممثلة للعاصمة الجزائرية.

وتضم هذه الأحزاب أربعة أحزاب معارضة هي: جبهة القوى الاشتراكية، وحركة مجتمع السلم، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال، إلى جانب أربعة أحزاب من الموالاة هي: جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة البناء الوطني، وجبهة المستقبل.

وأكثر الهواجس التي تحيط بالمترشحين والأحزاب والقوائم المستقلة، تلك المتعلقة بالمادة 200 من القانون الانتخابي، بفعل مضمونها الواسع وغير المحدد، حيث تتيح إقصاء المترشحين بداعي وجود شبهات فساد أو علاقة بأوساط المال السياسي.

أخبار سلطة الانتخابات الجزائرية ترفض تمديد موعد إيداع قوائم الانتخابات

وتنص المادة على أنه "يُشترط في المترشح ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، أو تأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين"، وهي شبهات يمكن للسلطة الاستناد إليها في تحييد المترشحين، حتى من دون وجود ما يثبت ذلك عملياً، سواء بحكم قضائي بحقهم أو وجودهم قيد ملاحقة قضائية في قضية ذات صلة أو محل تحريات وتحقيقات أمنية.

وعشية إغلاق باب الترشيحات، كان قادة أحزاب سياسية قد عبروا عن مخاوف في هذا الشأن، إذ أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، السبت الماضي، خلال إعلان الحزب عن برنامجه الانتخابي، أن مجال تطبيق المادة 200 ما زال يثير القلق.

وقال: "إذا كان هناك شخص لديه شبهات المال الفاسد أو الحق العام، وادعاء بحقه في هذا الإطار، فيتعين أن يُحاسب من قبل العدالة قبل أن يترشح، وليس انتظار ترشحه للادعاء بذلك دون وجود دليل واضح، خاصة وأن قرينة البراءة تظل قائمة ضد أي شخص".

فيما كانت الأحزاب السياسية قد طالبت، خلال تعديل القانون الانتخابي نهاية مارس/ آذار الماضي، بمراجعة هذه المادة وتوضيحها على نحو لا يتيح للإدارة استخدامها ضد أي مترشح لاعتبارات ذاتية.

ومن المقرر أن تعلن السلطة المستقلة، في 27 مايو/ أيار الجاري، عن القوائم المقبولة، وتتيح في الأثناء للمترشحين الذين تم إقصاؤهم لأسباب قانونية أو دوافع مختلفة تقديم طعون لدى المحكمة الإدارية التي تنظر بشكل استعجالي في الطعون، حيث يمكن للمحاكم الإدارية إعادة مترشحين أو قوائم إلى السباق الانتخابي، قبل إصدار اللوائح النهائية المعنية بالانتخابات في السادس من يونيو/ حزيران المقبل.

وتبدأ الحملة الانتخابية في التاسع من يونيو، وتستمر 21 يوماً حتى 30 يونيو/ حزيران الجاري، ليبدأ الصمت الانتخابي قبل ثلاثة أيام من موعد التصويت.

وكشفت بيانات السلطة المستقلة للانتخابات أن الهيئة الناخبة التي ستصوت في الانتخابات النيابية المقبلة بلغت 24.7 مليون ناخب، بينهم أكثر من 869 ألف ناخب مسجلين في الخارج، حيث تمت إضافة ربع مليون ناخب جديد سيصوتون للمرة الأولى.

وتشير البيانات إلى أن فئة الناخبين من 18 سنة إلى أقل من 25 سنة تمثل 1.2 مليون ناخب، فيما تمثل الفئة العمرية بين 25 سنة وأقل من 40 سنة أكثر من سبعة ملايين ناخب، بينما تمثل فئة الناخبين فوق 40 عاماً أكثر من 16 مليون ناخب.