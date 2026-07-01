الانتخابات الجزائرية وسؤال الجدوى

- البرلمان الجزائري الجديد لا يُتوقع أن يُحدث تغييراً كبيراً بسبب هيمنة السلطة التنفيذية، لكن هناك أمل في تعزيز دوره مستقبلاً عبر تطوير أدوات إبداعية لمراقبة الحكومة ومساءلة السياسات العامة. - الانتخابات الجزائرية لم تحقق التغيير السياسي والاقتصادي المطلوب، لكنها تظل ضرورية لاستدامة مؤسسات الدولة وتجنب الفراغ السياسي، مع الحاجة لإصلاح المؤسسات ومراجعة دورها وصلاحياتها. - هناك توجه متزايد لرفض خيار المقاطعة في المجتمع السياسي الجزائري، لكن لم يُفتح نقاش جاد حول معالجة العزوف عن التصويت، مما يتطلب تعاوناً بين السلطة والأحزاب لإيجاد حلول فعالة.

ينتخب الجزائريون غداً الخميس برلماناً جديداً، بعدما كان البرلمان في غضون خمس سنوات، قد أنتج قانوناً واحداً فحسب بمبادرة ذاتية، وهو قانون تجريم الاستعمار، بغضّ النظر عن تفاصيل تعلّقت بظروف صياغته، بينما كانت الحكومة هي صاحبة المبادرة التشريعية. هذا الوضع هو الذي يدفع قطاعاً واسعاً من الجزائريين إلى التساؤل عن فعالية المؤسسة النيابية، وعن جدوى الانتخابات والفرق بين الأحزاب ومرشحيها أساساً، وهذا التساؤل بقدر ما يبدو واقعياً، بقدر ما فيه فائض من العدمية السياسية و"اللامبالاة" القاسية.

بحكم ظروف الحالة السياسية الجزائرية، لن يُحدث هذا البرلمان الجديد فارقاً كبيراً مقارنة مع البرلمانات التسعة السابقة، بسبب طبيعة النظام الرئاسي المحكم الذي ترسخ في النموذج الجزائري، والذي يهيمن على سلطة القرار والتشريع. وما زال الطريق طويلاً أمام الجزائريين لكي يحظوا بمؤسسة برلمانية بكامل زخمها السياسي ودورها التشريعي حيال السياسات الحكومية ومساءلة الحكومة ومراقبة الخطط العمومية، غير أن هذه الحقيقة السياسية القائمة، لا تعني بأي حال من الأحوال الاستسلام لهذا الواقع، بقدر ما تتطلب المسؤولية السياسية الإبقاء على هذا التطلع المشروع قائماً، والعمل عليه ضمن الأطر الممكنة، لخلق عوامل وأدوات إبداعية تتيح إعادة المؤسسة النيابية إلى دورها الأساسي، متى توفرت ظروف مناسبة لذلك، وهذا أمر يحسب للأحزاب الجزائرية الراسخة.

صحيح أيضاً أن الانتخابات في البيئة السياسية الجزائرية ليست منتجة على صعيد القيمة المضافة في الرصيد الديمقراطي، ولم تكن آلية مساعدة وحاسمة في إحداث التغيير السياسي والاقتصادي، ولا على صعيد الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للجزائريين، وهذا أمر ليس من مهرب للإقرار به، لكنها كانت تحقق الحد الأدنى بالنسبة لكينونة الدولة واستحقاقاتها، من حيث استحضار الجانب الضروري لاستدامة مؤسسات الدولة، وضد الفراغ الذي يمكن أن يؤدي إلى مآلات غير محسوبة. جرّب الجزائريون ذلك الفراغ المؤسساتي الداهم في بداية التسعينيات بعد توقف المسار الانتخابي في يناير/كانون الثاني 1992، حتى انتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، ثم استئناف المؤسسة التشريعية عام 1997.

في الظرفيات السياسية الضاغطة والمتداخلة، من حيث الإكراهات الداخلية، والإقليمية التي باتت حقيقية في الواقع الجيوسياسي المحيط بالجزائر، يصبح الحفاظ على المؤسسات أولوية أساسية، ومحدداً يحيل إلى الانتباه الجمعي، من دون أن يكون ذلك كابحاً لمسعى سياسي نحو إصلاحها ومراجعة أدوات عملها، وإخضاعها للمراجعات الضرورية بشأن دورها وصلاحياتها، ومن دون أن يمنع ذلك من استمرار الصوت الديمقراطي المرفوع، والمطالب ذات الصلة بالتغيير السياسي والتطلعات المشروعة، وهذا دور الأحزاب السياسية التي يقع عليها هذا الحمل. والمقصود بالأحزاب هنا، تلك الحاملة لمشروع سياسي وذات رصيد من الإسهامات، دون غيرها من الكيانات الحزبية العابرة في المشهد الجزائري وما أكثرها!

هناك قناعة سياسية إيجابية، بصدد التكريس أكثر فأكثر لدى المجتمع السياسي الجزائري، بأن خيار المقاطعة بات خياراً رديئاً ومتجاوزاً، ومن دون أي معنى ولا يحقق أي هدف سياسي. لكن هذه القناعة ما زالت في مستواها الأفقي، ولم تتنزل عمودياً لدى كل مجتمع الناخبين، وما زال العزوف عن التصويت هاجساً ضاغطاً على السلطة، ومقلقاً بالنسبة للأحزاب السياسية، وكلاهما يتحمّل مسؤولية ذلك. من المؤسف أنه في كل التجارب السابقة، تهرّبت السلطة والأحزاب من فتح نقاش جاد حول هذه المسألة، ومن آليات معالجة هذا العزوف الذي لا يعبّر بالضرورة عن موقف سياسي.

