الانتخابات التمهيدية في نيويورك... ليلة انتصار تيار ممداني

- فوز زهران ممداني كأول مسلم عمدة لنيويورك يعزز نفوذ التيار التقدمي الاشتراكي داخل الحزب الديمقراطي، ويشكل تحديًا للتيار الداعم لإسرائيل وللجنة "أيباك". - الانتخابات التمهيدية في نيويورك تعكس تحولًا في موقف الناخبين الديمقراطيين تجاه إسرائيل، مما يشير إلى تغير في المشاعر الأميركية ويزيد من الانتقادات لـ"أيباك". - التيار التقدمي يحقق نجاحات كبيرة في نيويورك، لكن يواجه تحديات في توحيد مواقفه تجاه إسرائيل بسبب اختلاف آراء المرشحين المدعومين من ممداني.

فاز عمدة مدينة نيويورك الشاب، وأول مسلم يفوز في المنصب، زهران ممداني، أمس الثلاثاء، بأول اختبار فيدرالي لنفوذه السياسي، عندما تمكن ثلاثة مرشحين لمقاعد في مجلس النواب بالانتخابات النصفية للكونغرس المقرّرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من تخطي امتحان التمهيديات الديمقراطية، حيث سيُنافسون في انتخابات الكونغرس، ضمن لائحة تقدمية اشتراكية على مستوى البلاد، لم تتضح معالمها بالكامل بعد، لكنها كما يبدو، مرشحةً للتوسع، خصوصاً في ظلّ الحرب التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط، واستمرار تغول إسرائيل في حروبها. ويشكّل هذا الفوز، ضربة كبيرة للتيار الداعم لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، خصوصاً أن المرشحين الثلاثة في الانتخابات التمهيدية في نيويورك فازوا في دوائر تعد معاقل للديمقراطيين، ما يعني صعوبة منافستهم من مرشحين جمهوريين في الانتخابات النصفية، ما يعني أيضاً أنهم أصبحوا نواباً بالانتظار. كما يشكّل الفوز ضربة موجعة للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، التي تفقد تدريجياً نفوذها في نيويورك، لصالح التيار التقدمي الآخذ في التوسع، والذي بات يحجز مكاناً متقدماً له داخل الحزب الديمقراطي. واللافت أن الحملة الانتخابية في المدينة، خصوصاً، والديمقراطية التمهيدية عموماً، تميل أكثر هذا العام إلى إدراج إسرائيل في قلب السباق، وهو ما ظهر بوضوح أمس، في تمهيديات نيويورك، وما سينعكس من دون شك على الانتخابات النصفية.

بدا مشهد نيويورك كأنه منافسة بين اليسار الاشتراكي والتيار التقدمي التقليدي

الليلة الكبيرة

ووصفت ليلة نيويورك، أمس، بعد صدور نتائج التمهيديات التي جرت الثلاثاء، بـ"الليلة الكبيرة" للديمقراطيين التقدميين، وللديمقراطيين الاشتراكيين، ولممداني نفسه، الذي لقّب بـ"صانع نجوم" للكونغرس، وتمكن من حصد رهانه على إمكانية إحداث تغيير في المدينة، لصالح حركته الاجتماعية الديمقراطية والحزب الديمقراطي بجناحه التقدمي. وكان ممداني شارك في حملات المرشحين في الانتخابات التمهيدية في نيويورك المدعومين منه، برفقة السيناتور التقدمي بيرني ساندرز، متحدياً محاولات الجمهوريين والرئيس دونالد ترامب لشيطنته. كما تحدى ممداني، بالفوز الذي حقّقه المرشحون المدعومون منه أمس، أسماء حصلت على دعم كبار قادة الحزب الديمقراطي، مثل زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وحاكمة نيويورك، كاثي هوكول، علماً أن خمسة مرشحين آخرين للسلطة التشريعية في برلمان الولاية، مدعومين منه، فازوا أيضاً، في خرق واضح لتياره.

ومن بروكلين إلى مانهاتن العليا، فاز التقدميون المدعومون من ممداني، في الانتخابات التمهيدية في نيويورك بمناطق تعدّ معقلاً للحزب الأزرق. وفي هذا الخصوص، تمكن براد لاندر، الذي شغل منصب المراقب المالي لعمدة نيويورك السابق إريك آدامز، من إلحاق الهزيمة في الانتخابات التمهيدية، بالنائب دانيال غولدمان (الدائرة العاشرة)، والمدعوم من "أيباك". ودعا لاندر، إلى إنهاء الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، علماً أن غولدمان، هو من أشدّ المعارضين لترامب، وكان من أول النواب في الكونغرس الذين دعموا عزله خلال ولاية الأخير الأولى، واعتبر أمس، في خطاب الإقرار بهزيمته، أن "العدو الحقيقي" هو "في البيت الأبيض، وليس داخل الحزب". لكن، بحسب شبكة أن بي سي، في تقرير لها اليوم، فإن أبرز نقاط ضعف هذا النائب الشاب "هي إسرائيل"، فهو يهودي، وقد حظي بدعم كبير من "أيباك"، ومن مجموعة الضغط اليهودية الليبرالية "جي ستريت" التي صنّفته "مقبولاً"، خصوصاً أنه يحاول دائماً وضع مسافة بين انتقاد حرب بنيامين نتنياهو على غزة، وبين دعمه وتمسكه بدعم إسرائيل. أما لاندر، فهو أيضاً يهودي، لكنه منتقد شرس للعدوان على غزة، الذي يصفه بـ"الإبادة"، وتعهد بدعم التشريع في الكونغرس لوضع القيود على تقديم الدعم العسكري لإسرائيل.

تقارير دولية مرشحون عرب ومسلمون يواجهون "أيباك" في الانتخابات التمهيدية للكونغرس

وفي الدائرة 13، خسر النائب أدريانو إسبيا، حملة إعادة ترشحه، أمام دارياليزا أفيلا شوفالييه، وهي طالبة دكتوراه، وعضو في حركة "الاشتراكيون الديمقراطيين الأميركيون" (دي أس آي) التي ينتمي إليها ممداني. وشوفالييه، مناصرة قوية للقضية الفلسطينية، ساعدت على تنظيم التظاهرات دعماً لغزة في جامعة كولومبيا، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، لكنها لم تتسلّم يوماً أي منصب عام. أما إسبيا، فهو نائب لخمس دورات متتالية، ويعدّ عضواً مؤثراً داخل الحزب الأزرق. وأظهرت النتائج الأولية أنها تفوقت عليه بحدود ثلاث نقاط مئوية، ما يعكس حدّة المنافسة، بعدما ركّزت شوفالييه في حملتها على العلاقة القوية التي تربط منافسها بجماعات الضغط الإسرائيلية. وإثر فوزها، أكدت شوفالييه أن الانتصار الذي تحقّق يؤسس للقطع مع الماضي، فيما هتف المؤيدون لها في احتفال بنيويورك: "فلسطين حرّة". وكان منافسها استغل حضورها البارز في التظاهرات الداعمة لفلسطين في الولايات المتحدة، حيث اتهمها في مناظرة تلفزيونية أخيراً بأنها تحتفل بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

وفي الدائرة السابعة، فازت كلير فالديز، وهي عضو في برلمان ولاية نيويورك، بالانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي، مدعومة من ممداني، بوجه أنطونيو رينوسو، بعدما نافسا على مقعد النائبة المغادرة، نيديا فيلاكيز. وفالديز ورينوسو، كلاهما، تقدميان، لكن خطاب فالديز اتسم بصراحة أكبر في انتقاد إسرائيل. ورأى موقع "سيتي أند ستات نيويورك"، أن المشهد بدا مع هذين المرشحين، وكأنه بين اليسار الاشتراكي، وبين التيار التقدمي التقليدي، الذي دعم المرشح الخاسر.

وفي الدائرة الـ12، خسر حفيد الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي، جاك سكولسبرغ، رهانه في التمهيديات، لحجز مقعد المنافسة على مقعد النائب جيري نادلر، الذي يعتزم التقاعد. وينظر إلى سكولسبرغ، داخل الحزب، على أنه تقدمي، أو من الجناح اليساري داخل الحزب الديمقراطي، والداعي إلى التغيير، لكنه لم يتمكن من هزيمة ميكا لاشر، وهو عضو في برلمان الولاية، دعمه نادلر، فيما لم يدعم ممداني سكولسبرغ.

في المقابل، دعم ممداني أيضاً عدداً من المرشحين، بمن فيهم ديمقراطيون اشتراكيون، للفوز بترشيح الحزب لخمسة مقاعد في سلطة الولاية التشريعية، وهؤلاء هم: سامنتا كاتان، عبير قواس، بريان روميرو، في كوينز، وإيلابا سايريتوباك في مانهاتن السفلى، وإيلي نورثروب في مانهاتن العليا، وجميعهم تقدموا في التمهيديات. وقواس، وهي فلسطينية أميركية، مرشحة لمجلس شيوخ الولاية، بينما ترشح الآخرون لمجلس نواب الولاية، وقد فازت على منافسها عضو جمعية الولاية ستيفن راغا، بفارق حوالي 20 نقطة مئوية. وأصبحت قواس، أول امرأة فلسطينية مسلمة تفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك. وفي المحصلة، فقد فاز سبعة مرشحين من أصل ثمانية، عن حركة "الاشتراكيون الديمقراطيون الأميركيون" بالترشيح للانتخابات البرلمانية الخاصة بالولاية.

"أيباك" تخسر الانتخابات التمهيدية في نيويورك

ورأت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم، أن "أيباك" لعبت دوراً في الانتخابات التمهيدية في نيويورك هذا العام، بشكل واضح، بعدما سعى الفائزون إلى ربط منافسيهم بها، ما يعكس نفوراً متزايداً في نيويورك من إسرائيل. وكان ممداني نفسه، شنّ هجوماً قوياً، قبل أيام قليلة، على "أيباك"، واصفاً إياها خلال تجمع انتخابي حضره أيضاً ساندرز، بأنها "وحوش"، ومتهماً اللجنة بإنفاق "ملايين الدولارات من الأموال المشبوهة" لإثارة الانقسام بين الأميركيين والحفاظ على نفوذها السياسي. وقال إن "الوحوش التي نواجهها تتخذ أشكالاً عدة"، موسعاً دائرة انتقاداته لتشمل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ووصف "أيباك" بأنها منظمة "لا يوجد ما هو أكثر رعباً بالنسبة لها من السماح للديمقراطية بأن تأخذ مسارها الطبيعي، سوى إنهاء الإبادة الجماعية وحروب نتنياهو"، وفق تعبيره. ورأى أن "أيباك، تحرّك ملايين الدولارات من الأموال المظلمة" بهدف الحفاظ على نفوذها السياسي، معتبراً أن هذه الأموال "تُستخدم لإثارة الانقسامات بين الأميركيين بدلاً من دفع القادة السياسيين نحو ما وصفه التغيير الأخلاقي الضروري". مع العلم أن تقديرات تعود إلى شهر فبراير/شباط الماضي كانت تشير إلى أن "أيباك" تستعد لانتخابات التجديد النصفي بمبلغ بلغ 95 مليون دولار في حينه.

نيويورك تايمز: نتائج نيويورك التمهيدية أظهرت عصراً جديداً من التشكيك داخل الحزب الديمقراطي تجاه إسرائيل وتصرفاتها

واستدعى خطاب ممداني، هجوماً لاذعاً عليه، حيث اتهم بمعاداة السامية مجدداً، من قبل أعضاء في الكونغرس، ولجان عمل يهودية إسرائيلية، ولوبيات ضغط محافظة، ما جعله يدافع مجدداً عن خطابه، وعن تعبير "وحوش"، معتبراً أن "أيباك حمت الوضع الراهن، وأخفقت في إيصال الأمان إلى الناس، ليس فقط في فلسطين، بل في كل المنطقة"، مشيراً إلى أن "الوضع القائم هو مرادف لانعدام الأخلاق".

ورأت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم، في تقرير، أن نتائج الانتخابات التمهيدية في نيويورك أظهرت عصراً جديداً من التشكيك داخل الحزب الديمقراطي تجاه إسرائيل وتصرفاتها، لافتة إلى أن الناخبين الديمقراطيين أصبحوا أكثر ميلاً إلى انتقاد إسرائيل وحكومتها، من دعمها، وفق استطلاعات الرأي، وهو تغيير كبير بالمشاعر الأميركية. وفي رأيها، أنه بينما يبقى الكثير من المسؤولين الديمقراطيين داعمين لإسرائيل، يقترب فريق الديمقراطيين في الكونغرس المقبل، من أن تكون أكثر تساؤلاً بشأن علاقة بلاده بإسرائيل من أي وقت مضى منذ تأسيس الكيان في عام 1948.

ويبدو هذا الفوز عند ممداني والجناح التقدمي الاشتراكي داخل الحزب، مضاعفاً، إذا ما أخذ بالاعتبار حجم الأموال التي خصّصتها "أيباك" هذا العام للانتخابات النصفية، علماً أنها من جهتها حقّقت أيضاً بعض الانتصارات في ولايات أخرى، لكن نيويورك تبدو عصية عليها. ولا يعود ذلك فقط بسبب كاريزما ممداني، بل وفق تقديرات، لقدرته على التنظيم، وقوة فريقه وترابطه، فضلاً عن أن إسرائيل تحولت إلى مادة دسمة في حملات المرشحين الديمقراطيين.

وليس بالضرورة أن يكون جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية في نيويورك الذين دعمهم ممداني على الموجة ذاتها في جميع تفاصيل الانتقاد لإسرائيل، فلاندر على سبيل المثال، يهودي، ويصف نفسه بأنه "صهيوني ليبرالي"، وقد انسحب من حركة "الديمقراطيون الاشتراكيون الأميركيون"، لما قال إنها روّجت هجومَ "حماس" في 7 أكتوبر، بعد تنظيمها تظاهرة في تايمز سكوار بنيويورك، في 8 أكتوبر 2023، رفعت شعار "المقاومة مبرّرة حين يكون الشعب محتلاً". وهذه التظاهرة شاركت في تنظيمها المرشحة الفائزة شوفالييه التي تروي مراراً تجربتها في العيش لفترة في الضفة الغربية المحتلة.