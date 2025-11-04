الانتخابات الأميركية المحلية | بدء التصويت والعين على عمدة نيويورك

توجّه الناخبون في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الأميركية المحلية، بما يشمل اختيار المجالس التشريعية في بعض الولايات، إلى جانب حاكمي ولاية فيرجينيا ونيوجرسي، واختيار منصب العمدة في 26 مدينة على مستوى البلاد، وذلك في أول انتخابات عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب

وتكتسب الانتخابات في مدينة نيويورك أهمية خاصة، فهي تمهد ربما لرجحان أحد الجناحين المتنافسين داخل الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.

في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي ولاية كاليفورنيا، سيقرر الناخبون ما إذا كانوا سيمنحون المشرعين الديمقراطيين سلطة إعادة رسم خريطة الولاية في الكونغرس، مما يوسع نطاق معركة على المستوى الوطني حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأميركي بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. وتغلق صناديق الاقتراع في فرجينيا أولاً الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تليها نيوجيرسي ونيويورك وكاليفورنيا.

وفي نيويورك، يواجه المرشح الديمقراطي زهران ممداني، وهو اشتراكي يبلغ من العمر 34 عاماً، الحاكم الديمقراطي (أيضاً) السابق آندرو كومو (67 عاماً) والذي يخوض الانتخابات مستقلاً. ويصل عدد الناخبين المسجلين في نيويورك إلى أكثر من 5.3 ملايين ناخب بحسب بيانات مجلس انتخابات المدينة الأكبر والأهم في الولايات المتحدة ومركزها الاقتصادي والثقافي والتجاري، حيث يصل عدد سكانها إلى قرابة تسعة ملايين.

"العربي الجديد" يتابع تطورات انتخابات الولايات وعمدة نيويورك أولاً بأول.