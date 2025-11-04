الانتخابات الأميركية المحلية | بدء التصويت والعين على عمدة نيويورك

نيويورك

ابتسام عازم

04 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 18:47 (توقيت القدس)
+ الخط -

توجّه الناخبون في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، في الانتخابات الأميركية المحلية، بما يشمل اختيار المجالس التشريعية في بعض الولايات، إلى جانب حاكمي ولاية فيرجينيا ونيوجرسي، واختيار منصب العمدة في 26 مدينة على مستوى البلاد، وذلك في أول انتخابات عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب

 في يناير/كانون الثاني الماضي. وتكتسب الانتخابات في مدينة نيويورك أهمية خاصة، فهي تمهد ربما لرجحان أحد الجناحين المتنافسين داخل الحزب الديمقراطي، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.

وفي ولاية كاليفورنيا، سيقرر الناخبون ما إذا كانوا سيمنحون المشرعين الديمقراطيين سلطة إعادة رسم خريطة الولاية في الكونغرس، مما يوسع نطاق معركة على المستوى الوطني حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي يمكن أن تحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب الأميركي بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. وتغلق صناديق الاقتراع في فرجينيا أولاً الساعة السابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تليها نيوجيرسي ونيويورك وكاليفورنيا.

وفي نيويورك، يواجه المرشح الديمقراطي زهران ممداني، وهو اشتراكي يبلغ من العمر 34 عاماً، الحاكم الديمقراطي (أيضاً) السابق آندرو كومو (67 عاماً) والذي يخوض الانتخابات مستقلاً. ويصل عدد الناخبين المسجلين في نيويورك إلى أكثر من 5.3 ملايين ناخب بحسب بيانات مجلس انتخابات المدينة الأكبر والأهم في الولايات المتحدة ومركزها الاقتصادي والثقافي والتجاري، حيث يصل عدد سكانها إلى قرابة تسعة ملايين.

ممداني خلال حملته الانتخابية في نيويورك،1 نوفمبر 2025(ستيفاني كيث/Getty)
معركة نيويورك... سباق انتخابي قد يغير توجهات اقتصاد أميركا

"العربي الجديد" يتابع تطورات انتخابات الولايات وعمدة نيويورك أولاً بأول.

06:41 pm

العربي الجديد

واشنطن
ترامب: إعادة تقسيم الدوائر في كاليفورنيا "عملية احتيال ضخمة"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملية التصويت على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية كاليفورنيا بأنها "عملية احتيال ضخمة"، زاعمًا أن العملية برمتها، وخصوصًا التصويت نفسه، "مزورة". وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "إن التصويت غير الدستوري لإعادة تقسيم الدوائر في كاليفورنيا هو عملية احتيال ضخمة، لأن العملية بأكملها، ولا سيما التصويت نفسه، مزيفة".

06:01 pm

العربي الجديد

نيويورك
ترامب: اليهود الذين يصوّتون لممداني أغبياء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن اليهود من سكان نيويورك الذين يعتزمون التصويت للمرشح الديمقراطي لمنصب عمدة المدينة، زهران ممداني، هم "أشخاص أغبياء". وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" صباح اليوم: "أي شخص يهودي يصوّت لزهران ممداني، الكاره لليهود المُثبت والمُعترف به بنفسه، هو شخص غبي"، في إشارة إلى مواقف ممداني المؤيدة للفلسطينيين وانتقاداته المتكررة لإسرائيل.

06:00 pm

العربي الجديد

واشنطن
ممداني بعد الإدلاء بصوته: تهديدات ترامب لا تُخيفني

قال المرشح زهران ممداني، عقب إدلائه بصوته صباح اليوم في كوينز بنيويورك برفقة زوجته، إنه "لن يخاف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، وذلك في تصريحات للصحافيين تناول فيها تهديدات ترامب بقطع التمويل عن المدينة إذا لم يفز المرشح الذي يدعمه، الحاكم السابق أندرو كومو. وأضاف ممداني: "سأتعامل مع تهديداته بالطريقة التي تستحق أن تُعامَل بها، فهي كلمات رئيس وليست بالضرورة قانون البلاد، وغالباً ما نتعامل مع كل ما يقوله وكأنه قانون لمجرد أنه هو من يقوله".

04:34 pm

نيويورك

نيويورك
3 ملايين صوتوا في الصباح

صوّت في وقت مبكر أكثر من ثلاثة ملايين ناخب في فرجينيا ونيويورك ونيوجيرسي. وتجاوزت الأعداد في كل ولاية إجمالي ما سجلته قبل أربع سنوات بكثير.

04:33 pm

رويترز

أوباما ترأس التجمعات الانتخابية في نيوجرسي وفرجينيا

يتابع الديمقراطيون تحديداً نتائج اليوم الثلاثاء بعناية، لأن الحزب خارج السلطة في واشنطن ويكافح من أجل التوصل إلى توافق في الآراء على أفضل مسار لاستعادة نفوذه السياسي. ومما يؤكد المخاطر التي يتعرض لها الديمقراطيون، ترأس الرئيس السابق باراك أوباما، الذي لا يزال الشخصية الأكثر شعبية في الحزب، تجمعات انتخابية في نيوجيرسي وفرجينيا بمطلع الأسبوع. وحث الناخبين على انتخاب الديمقراطيين لمواجهة ما وصفه "بالخروج عن القانون" الذي يمارسه الرئيس الجمهوري ترامب.

4:38 PM
كيف قضى كومو الأيام التي سبقت يوم الاقتراع؟

قضى أندرو كومو الأيام الأخيرة على محطات تلفزيونية محافظة كـ"فوكس نيوز" وكذلك السائدة والليبرالية المقربة من قيادات الديمقراطيين، وبدا متعباً غير حيوي يتلعثم في الإجابات حتى عن تلك التي تتساءل عن سر دعم الرئيس ترامب له والكثير من الأثرياء الذين دعموا ترامب. تركز حملة كومو في دعايتها على استراتيجيتين هما التخويف والتشكيك.

التخويف من ممداني "المسلم" دون أن تسمي ديانته بالاسم، ورسم مستقبل كابوسي معتم وخانق في حال فاز، مستخدمة أرشيفاً من رهاب الإسلام ترسّخ بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 ومقولات الحرب ضد الإرهاب التي تشيطن كل المسلمين وتشكك بولائهم للبلاد. كما تركز حملة كومو على كونه صاحب خبرة وشغل منصب حاكم ولاية نيويورك. وتتفادى ذكر أنه اضطر للتنحي، عام 2021، بسبب تهم تحرش جنسي من 13 امرأة ودعاوى أغلقت جميعها لاحقاً بسبب التوصل لاتفاقيات خارج المحاكم.

4:35 PM
ممداني لا ينام وزار كل الأمكنة في نيويورك تقريباً

كان زهران ممداني في الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية لا ينام، وقد زار كل مكان يمكن أن يخطر على البال، من محالات تجارية ومطاعم وأحياء فقيرة إلى مراقص ليلية مختلفة لاجتذاب الشباب وحثهم على التصويت، إلى بيوت المسنين ورقص معهم كذلك، إلى محطات التاكسي لسائقي سيارات الأجرة في ورديتهم الليلية. وحيثما يذهب هناك من يبتسم ويرحب به ويريد الاقتراب منه واحتضانه من الكبار إلى الصغار. 

كما نشر ممداني العديد من الفيديوهات بعدد من اللغات غير الإنجليزية بما فيها الإسبانية والعربية، وتحدث بالعربية بشكل جيد، على الرغم من اعتذاره لعدم إتقانها كما يجب. وفي كل تلك الأماكن التي ظهر بها لم يبد متكلفاً أو مصطنعاً، وهو أمر لافت للانتباه، بالمقارنة مع منافسه كومو الذي يجد صعوبة في أن يبدو محبوباً أو طبيعياً. وصباح الاثنين قطع ممداني جسر بروكلين (يصل بين منطقتي بروكلين ومانهاتن) في صورة رمزية ومهمة وخلفه المئات وهو يحمل لافتة ضخمة كتب عليها "حان وقتنا". ولم يكتف ممداني بالحديث إلى الإعلام السائد، بل كذلك مع مؤثرين ومحطات محلية وصغيرة، وبدا أنه يقوم بكل ذلك بخفة ودون تعب. واللافت أن الكثير من الفيديوهات التي تطلقها حملته الانتخابية تعطي الأمل للمشاهد وبالرغبة في التغيير.

04:19 pm

رويترز

انتخابات اليوم اختبار لشعبية ترامب

ستختبر انتخابات اليوم بالنسبة للجمهوريين ما إذا كان الناخبون، الذين أيدوا ترامب في عام 2024، سيستمرون في الحضور عندما لا يكون هو نفسه على بطاقة الاقتراع. وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية ترامب لا تزال في تراجع، إذ لا يوافق 57% من الأميركيين على أدائه، لكن الديمقراطيين لا يكسبون بالضرورة تأييداً نتيجة لذلك. وانقسم المشاركون في الاستطلاع بالتساوي حول ما إذا كانوا سيفضلون الديمقراطيين أو الجمهوريين في عام 2026.

04:17 pm

رويترز

الناخبون يركزون على الاقتصاد بشكل أساسي

قال كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: "سواء كان ذلك في مدينة نيويورك أو فرجينيا أو نيوجيرسي، بصراحة يركز المرشحون الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد على الاقتصاد، والقدرة على تحمل التكاليف، وعلى القضايا التي تثير القلق حالياً في هذا البلد".

4:16 PM
735 ألفاً صوتوا في أيام الاقتراع المبكر

شهدت أيام الاقتراع المبكر (انتهت أول من أمس الأحد وكانت قد استمرت لتسعة أيام) أعداداً غير مسبوقة من المصوتين، حيث صوّت أكثر من 735 ألف شخص في مرحلة الاقتراع المبكر لاختيار عمدة مدينة نيويورك. وفاقت نسبة الاقتراع المبكر خمسة أضعاف مثيلتها في الانتخابات الأخيرة لعمدة نيويورك عام 2021. 

4:10 PM
إقبال غير مسبوق منذ عقود

ستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى التاسعة مساء، وسط إقبال غير مسبوق منذ عقود، وشهدت العديد من مراكز الاقتراع في الساعات المبكرة بعد افتتاحها، السادسة صباحاً، توافداً كبيراً للناخبين، ومن المتوقع أن تزداد الطوابير في المساء في واحد من أكثر الانتخابات سخونة منذ عقود.

نيويورك
رويترز
العربي الجديد
