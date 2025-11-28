الاغتيالات في غزة… استراتيجية "المنطقة الرخوة" والنموذج اللبناني

- تبنت إسرائيل استراتيجية جديدة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 2025، تشمل عمليات عسكرية واغتيالات تستهدف قيادات المقاومة، مما أدى إلى استشهاد 352 فلسطينياً. تبرر إسرائيل هذه الأفعال بوجود خروقات من المقاومة، بينما ترفضها حماس وتطالب بتدخل الوسطاء. - تسعى إسرائيل لتحويل غزة إلى منطقة رخوة يمكن التحكم بها أمنياً، مستفيدة من دعم دولي مثل خطة ترامب. تهدف لإعادة صياغة البنية السياسية والاقتصادية في غزة بما يتوافق مع شروطها. - تتحرك إسرائيل وفق استراتيجية استباقية لتحقيق أهداف ميدانية قبل تفعيل قرار مجلس الأمن 2803، مستغلة الغموض الزمني للقرار. تهدف لتقليص قدرات الفصائل في غزة وإعادة تشكيل البيئة الداخلية بما يشبه "النموذج اللبناني".

منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة صياغة استراتيجيته الأمنية والعسكرية تجاه فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع. وتستند هذه الاستراتيجية إلى تنفيذ عمليات عسكرية ذات طابع موضعي، تقوم بالأساس على استخدام سلاح الاغتيالات في غزة باعتباره من الأدوات الفاعلة في مواجهة الأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية في القطاع.

ووثقت الجهات الحكومية في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 خرق لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما تسبب في استشهاد 352 فلسطينياً، إضافة إلى 896 مصاباً بجروح متفاوتة. وخلال عمليات الخرق للاتفاق، كان الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات وكوادر ميدانية في صفوف المقاومة الفلسطينية، طاولت عدة أذرع عسكرية، لعل من أبرزها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

الاغتيالات في غزة وشهداء

ورغم عدم الإعلان الصريح من حركة حماس عن الاغتيالات في غزة التي طاولت بعض قادتها الميدانيين، إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمصادر المحلية الفلسطينية كانت تؤكد استشهاد عدد من هؤلاء الكوادر والشخصيات. وتذرّع الاحتلال بحدوث خروق من جانب المقاومة الفلسطينية، مثل عمليات إطلاق نار في ما يعرف بمحيط "الخط الأصفر"، لتبرير الاغتيالات في غزة، وآخرها استهداف مسؤول التسليح في دائرة الإمداد التابعة لكتائب القسام علاء الحديدي، الذي لم يتم إصدار بيان نعي له رغم تشييعه قبل أيام. وعلل الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بأن مسلحاً فلسطينياً حاول استهداف قوة لجيش الاحتلال جنوبي القطاع، قبل أن تكشف العائلة عن أن نجلها لا ينتمي لأي فصيل فلسطيني وحمّلت الاحتلال مسؤولية الحدث الذي روجه بمقطع فيديو قصير للغاية.

ساري عرابي: إسرائيل اتجهت نحو هدف بديل يتمثل في تحويل غزة إلى منطقة رخوة

ومع تكرار عمليات الاستهداف والاغتيال يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يسير في اتجاه تثبيت معادلة جديدة، تقوم على فكرة الاغتيالات في غزة واستخدام أي حدث صغير لتبرير ذلك أمام الرأي العام الدولي والإدارة الأميركية. في الوقت ذاته ترفض حركة حماس والفصائل الفلسطينية السياسة الإسرائيلية الحالية، وترى فيها عمليات خرق للاتفاق المبرم في أكتوبر الماضي، وتطالب في كل مرة الوسطاء والضامنين بالتدخل، إلا أن المشهد لم يحمل أي تغيير في السلوك الإسرائيلي. وحتى اللحظة لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كامل بنود المرحلة الأولى على الصعيد الإنساني المرتبط بإدخال المساعدات أو فتح معبر رفح البري أو حتى تشغيل محطة توليد الكهرباء وتنفيذ عمليات إعادة الإعمار.

حول هذه التطورات، قال الباحث في الشأن السياسي ساري عرابي إن الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع المناطق الهشّة والرخوة في الإقليم ليست طارئة، بل تشكّل امتداداً لنهج مترسخ منذ سنوات، تصاعدت حدّته مع اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة. وأضاف عرابي في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن فشل إسرائيل في تحقيق هدفها الاستراتيجي الأعلى، المتمثل في تهجير الفلسطينيين قسراً نحو سيناء، واصطدام تنفيذه بجملة من المعرقلات، أبرزها صمود سكان القطاع وتحملهم ظروفاً قاسية، وصلابة موقف المقاومة، إلى جانب الرفض المصري القاطع لأي تغيير ديمغرافي يمس حدودها الشرقية، فضلاً عن العجز اللوجستي والسياسي لدى الاحتلال عن إدارة عملية تهجير بهذا الحجم، دفعها لهدف آخر.

وأشار عرابي إلى أن إسرائيل اتجهت نحو هدف بديل يتمثل في تحويل غزة إلى منطقة رخوة يمكن التحكم بها أمنياً كما تشاء، مع السعي إلى إعادة صياغة البنية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية داخل القطاع بما يتوافق مع شروط الاحتلال، مستندة في ذلك إلى موازين قوى دولية تميل لصالحها، وإلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قرار مجلس الأمن الأخير، التي تمنح إسرائيل غطاءً سياسياً لإعادة تثبيت أهدافها بأدوات دبلوماسية ودولية لا تقل خطورة عن الأدوات العسكرية. وأكد عرابي أن هذا النهج ليس محصوراً بغزة وحدها، بل ينسجم مع الطريقة التي تدير بها إسرائيل تدخلها في الإقليم، خصوصاً في سورية ولبنان، لافتاً إلى أن إسرائيل تخوض في تقديرها "حرباً مفتوحة" في مختلف الجبهات.

وبحسب عرابي، فإن إسرائيل ترى نفسها صاحبة الحق في تفسير أي تفاهمات أو اتفاقيات مع الأطراف التي واجهتها عسكرياً بطريقة تخدم استمرار عملياتها، وهو ما يفتح الباب أمام اعتداءات متكررة تحت مسميات مختلفة. ونبّه عرابي إلى أن هذا السلوك يجد بيئة مؤاتية بفعل حالة الإقليم التي تراوح بين العجز والتواطؤ، ما يجعل المقاومة في غزة ولبنان تقف في مواجهة منفردة أمام مشروع إسرائيلي يسعى لإعادة تشكيل المنطقة برمتها، ليس فقط عبر التوسع العسكري المباشر، بل أيضاً من خلال الهيمنة السياسية وإعادة هندسة علاقات القوى في الشرق الأوسط.

مصطفى إبراهيم: إسرائيل ترغب في تطبيق "النموذج اللبناني" في غزة

استراتيجية الاحتلال الاستباقية

بدوره، اعتبر المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن إسرائيل تتحرك في هذه المرحلة وفق استراتيجية استباقية تهدف إلى حسم أكبر قدر ممكن من الأهداف الميدانية، قبل دخول قرار مجلس الأمن 2803

(المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة) حيّز التنفيذ، الذي لم يتم تحديد موعده بعد. وأوضح إبراهيم في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن الغموض المتعلق بالجدول الزمني لتفعيل آليات القرار، سواء ما يرتبط بمجلس السلام أو بقوة الاستقرار الدولية، يمنح إسرائيل فراغاً زمنياً تتحرك خلاله بحرية شبه كاملة، مستفيدة من غياب القيود الدولية المباشرة. وأشار إبراهيم إلى أن موجة الاغتيالات في غزة والضربات المركّزة التي نفذها الاحتلال، وأسفرت عن استهداف عدد من قادة المقاومة، تعكس سعياً واضحاً لتقليص القدرات القيادية والتنظيمية للفصائل قبل فرض أي ترتيبات جديدة على الأرض. وأضاف أن هذا السلوك يدل على رغبة إسرائيلية في إعادة تشكيل البيئة الداخلية في غزة بما يشبه "النموذج اللبناني"، عبر خلق واقع سياسي وأمني مجزّأ تُدار فيه المنطقة من خلال ترتيبات خارجية وقوى محلية ضعيفة أو متنافسة. وبحسب إبراهيم، فإن إسرائيل لا تستعجل فقط تحقيق مكاسب ميدانية سريعة، بل تعمل أيضاً على التأثير في شكل البنية المستقبلية لغزة، قبل تثبيت الإطار الدولي الذي سيفرضه القرار الأممي، ما يضمن لها أكبر هامش ممكن من النفوذ والسيطرة في المرحلة المقبلة.