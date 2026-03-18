الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج تتواصل لليوم الـ19

- تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يومها التاسع عشر، حيث أعلنت السعودية والكويت وقطر والإمارات التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة. - السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا و12 مسيّرة، بينما تصدت قطر لهجمة صاروخية، وأعلنت الإمارات تعامل دفاعاتها الجوية مع اعتداءات بصواريخ ومسيّرات. - البحرين أكدت تدمير 130 صاروخًا و234 طائرة مسيرة، مشددة على أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين، وسط إدانة عربية واسعة للهجمات الإيرانية.

تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلة على إيران يومها التاسع عشر، إذ أعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والإمارات، التصدي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة.

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع في بيانين، "اعتراض وتدمير" مسيّرة في منطقة الرياض وأخرى في المنطقة الشرقية من المملكة. وسبق أن أعلنت الوزارة "اعتراض وتدمير 9 مسيّرات في المنطقة الشرقية، و"إسقاط مسيرة معادية" في أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات بالعاصمة الرياض. كما أعلنت "اعتراض وتدمير" صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج (وسط)، وسقوط شظايا الاعتراض في محيط قاعدة الأمير سلطان الجوية من "دون أضرار". وبذلك يرتفع إجمالي الاستهدافات للسعودية إلى صاروخ و12 مسيّرة منذ فجر الأربعاء.

قطر

أعلنت زارة الدفاع في بيان فجر الأربعاء "تصدي" القوات المسلحة لهجمة صاروخية، من دون تفاصيل.

الإمارات

أعلنت وزارة الدفاع في بيانات متتالية، أن دفاعاتها الجوية تعاملت 3 مرات مع "اعتداءات" بصواريخ ومسيّرات قادمة من إيران. وقالت إن أصواتاً سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة "اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة". والطائرات المسيرة قابلة لإعادة الاستخدام، ومن مهامها إطلاق صواريخ والتصوير والاستطلاع، أما الجوالة فتُستخدم لمرة واحدة فقط، إذ تنفجر عند اصطدامها بالهدف.

الكويت

قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية". ولاحقاً نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن متحدث الحرس الوطني العميد جدعان فاضل قوله إنه تم فجر الأربعاء إسقاط 7 طائرات مسيّرة في مواقع يتولى الجيش تأمينها.

البحرين

أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارة الإنذار، ودعت السكان إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، من دون تفاصيل. كما أعلنت قوة دفاع البحرين، اعتراض منظومات الدفاع الجوي وتدميرها 130 صاروخاً و234 طائرة مسيرة منذ بدأت إيران استهداف المملكة. وأكدت في بيان، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة بالمملكة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشنّ طهران اعتداءات على دول الجوار، عقب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران. وتقول إيران إنها لا تستهدف دولاً بعينها، بل قواعد ومصالح أميركية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات سبَّبت قتلى وجرحى وأضراراً بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، وطالبت بوقفه.