الاعتداءات الإيرانية على الخليج | قتيل في أبوظبي وجريحان بالكويت

- تستمر الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج للأسبوع الثالث، حيث قُتل شخص في أبوظبي وأصيب اثنان بالكويت جراء سقوط شظايا، بينما اندلع حريق في منطقة صناعية قطرية نتيجة اعتراض صواريخ. - أعلنت السعودية والبحرين عن اعتراض وتدمير هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن الإقليمي. - تشنّ إيران هجمات على دول خليجية منذ 28 فبراير، مدعية استهداف قواعد أميركية، مما أدى إلى قتلى وجرحى وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية.

تستمرّ الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج مع استمرار الحرب في المنطقة للأسبوع الثالث، حيث قُتل شخص في أبوظبي وأصيب اثنان بالكويت جراء سقوط شظايا اليوم الثلاثاء، بينما اندلع حريق في منطقة صناعية قطرية، جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صواريخ، فيما تصدّت السعودية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.

الإمارات

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في منطقة بني ياس، عقب اعتراض صاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، ما أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية". من جانبه، قال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الإماراتية، في بيان، إن "الجهات المختصة أكدت نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية، ناجم عن استهداف بطائرات مسيّرة، دون وقوع أي إصابات".

وذكر المكتب أن "فرق الدفاع المدني بالإمارة باشرت على الفور بالتعامل مع الحادث والسيطرة عليه". وسبق ذلك، إعلان وزارة الدفاع الإماراتية التعامل مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران".

السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيانات عدة، اعتراض وتدمير 17 طائرة مسيّرة استهدفت منذ فجر اليوم الثلاثاء المنطقة الشرقية للبلاد، دون مزيد من التفاصيل.

الكويت

أعلن الجيش الكويتي، في بيان، التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت البلاد، دون تفاصيل أكثر. ولاحقاً، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند تعرض اثنين من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات في أثناء وجودهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف، وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع. وأوضح أن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث فوراً، حيث قُدِّمَت الإسعافات الأولية للمصابَين في الموقع، قبل نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لاستكمال التقييم والرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهما مستقرة.

قطر

ذكرت وزارة الداخلية القطرية، صباح اليوم، أن الدفاع المدني "يتعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج من سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، دون تسجيل أي إصابات"، فيما أعلنت وزارة الدفاع التصدّي لموجتين صاروخيتين استهدفتا دولة قطر.

البحرين

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت منذ بدء الاعتداءات 129 صاروخاً و233 طائرة مسيّرة، استهدفت المملكة. وبيّنت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة "يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة"، وأن "هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين".

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشنّ طهران هجمات على دول عربية وخليجية، عقب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران. وتقول إيران إنها لا تستهدف دولاً بعينها، بل ما تقول إنها قواعد ومصالح أميركية بالمنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت بقتلى وجرحى وأضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، وطالبت بوقفه.

(الأناضول، العربي الجديد)