الاعتداءات الإيرانية: الكويت تتصدى لمسيّرات وإنذارات في البحرين

- شهدت الكويت والبحرين تصعيدًا في الهجمات الإيرانية باستخدام الطائرات المسيّرة، حيث تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لموجتين من الهجمات، وأطلقت البحرين صفارات الإنذار دون تفاصيل إضافية. - أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهدافه لمطار العقبة في الأردن بصواريخ باليستية، مما ألحق أضرارًا بطائرات شحن أميركية وتدمير 20 صالة لإيواء القوات الأميركية، مع اعتراض الدفاعات الأردنية لثلاثة صواريخ. - استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، ووجهت له رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد الاعتداءات الإيرانية، مطالبة بوقف الأعمال العدائية.

دوّت صفارات الإنذار مرتين في البحرين اليوم تحذيراً من اعتداءات

تتواصل الاعتداءات الإيرانية على دول عربية عدة منذ بدء التصعيد الأخير مع واشنطن في 12 يوليو/تموز الحالي، إذ طاولت اليوم الاثنين، كلاً من الكويت والبحرين، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تفاصيل اعتدائه على الأردن أمس الأحد.

الكويت

أعلنت الكويت التصدي لموجتين من الهجمات الإيرانية بطائرات مسيّرة منذ فجر اليوم الاثنين، فيما أطلقت البحرين صفارات الإنذار في أرجاء البلاد. وقال الجيش الكويتي إنه تصدّى لطائرات مسيّرة "معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم". ونبّهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان، إلى أن "أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/xDoiin4fIt — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 20, 2026

وقبل ساعات أصدر الجيش الكويتي بياناً ثانياً مشابهاً بشأن التصدّي لاعتداءات إيرانية. وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه "دمّر" بالكامل نظام رادار للإنذار المبكر تابعاً للجيش الأميركي عبر هجوم بطائرات مسيرة في الكويت. كما أعلن عن إصابة عنبر لتجهيزات وقطع غيار جوية وحظيرة لطائرات مسيرة من طراز MQ9 في قاعدة علي السالم بالكويت، مما أدى إلى "احتراق" عدد من تلك الطائرات حسب البيان. وتواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية منذ بدء التصعيد الأخير مع واشنطن في 12 يوليو/تموز الجاري.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/ZlPcNIezhJ — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 19, 2026

البحرين

وفي البحرين، أصدرت وزارة الداخلية إعلانين منذ فجر الاثنين، دعت فيهما المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، بعد إطلاق صفارات الإنذار، دون مزيد من التفاصيل.

تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية . — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 20, 2026

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، استهداف ناقلتين، معتبراً أنهما ارتكبتا "مخالفة" عبر محاولة عبور مسار جنوب مضيق هرمز، وهو ممر ترفض طهران الملاحة فيه خارج المسار الذي حددته مسبقاً. كما شدد الحرس الثوري على أن الجيش الأميركي يجب أن يستعد لما وصفه بـ"عملياتنا العقابية" رداً على هذه المخالفات.

الحرس الثوري يكشف تفاصيل الاعتداء على الأردن

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري، في بيان، أن القوة الجوفضائية التابعة له استهدفت في الموجة الحادية والعشرين من "عملية نصر 2" طائرات شحن ضخمة من طراز C17 وطائرات قيادة وسيطرة من طراز P8 تابعة للجيش الأميركي في مطار العقبة بالأردن باستخدام صواريخ باليستية، مما ألحق حسب بيانه "أضراراً جسمية" بتلك الطائرات.

أخبار اعتداءات إيرانية على العراق والبحرين والكويت والأردن

وأكد الحرس الثوري، في بيانه، أن هجماته الأخيرة على قواعد أميركية في الأردن أدت إلى "تدمير" 20 صالة كانت تُستخدم لإيواء قوات الجيش الأميركي في منطقة الأزرق، متحدثاً عن مقتل العشرات من الجنود الأميركيين في تلك العملية.

وأعلن الأردن، أمس، أن الدفاعات الجوية اعترضت، ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي البلاد، بالتزامن مع سقوط شظايا اعتراض شمالي مدينة إيلات الإسرائيلية، بعد هجوم صاروخي قالت إسرائيل إنه استهدف مدينة العقبة الأردنية.

وفي أعقاب هذه الهجمات، استدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وبلّغته "رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضدّ استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المُبرَّرة التي تستهدف أراضي المملكة، والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة".