الاستخبارات و7 أكتوبر: قراءة إسرائيلية في أسباب فشل الإنذار المبكر

- يكشف الكتاب "الاستخبارات والسابع من أكتوبر" عن إخفاقات الاستخبارات الإسرائيلية في التقاط إشارات الهجوم وتحويل المعرفة إلى قوة، مشيراً إلى أن الفشل ناتج عن بنية استعمارية ممتدة. - يبرز الكتاب ثلاثة محاور للإخفاق: الانحيازات الذهنية، الاختلالات التنظيمية، والتحول نحو العملياتية المفرطة، مما أدى إلى تآكل وظيفة الإنذار الاستراتيجي. - يعترف الكتاب بأن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا أضعف التقدير الإنساني، ويقترح إصلاحات لتعزيز التوازن بين الإنسان والتقنية في صنع القرار الاستخباري.

يمثل السابع من أكتوبر 2023 لحظة كاشفة لأزمة عميقة في منظومة الاستخبارات الإسرائيلية، ليس فقط من حيث الإخفاق في التقاط إشارات الهجوم، بل بوصفه فشلاً بنيوياً طاول وظيفة التقدير والإنذار المبكر وفهم الخصم وآليات تحويل المعرفة إلى قوة. وفي هذا السياق يقدّم كتاب "الاستخبارات والسابع من أكتوبر" (الصادر عن مركز تراث الاستخبارات بالتعاون مع مجلة معرخوت في أكتوبر 2025) قراءة نقدية داخلية تحاول تفكيك الجذور العميقة للإخفاق. ويشارك في الكتاب ضباط سابقون وباحثون وأكاديميون، يؤكدون فيه ضرورة توسيع دائرة النقد والتأمل لفهم ما جرى، لكنهم حتى في قرائتهم النقدية يظلون أسرى إطار التفكير الإسرائيلي للصراع، إذ يتعاملون مع الفشل كأزمة مهنية وتنظيمية وتكنولوجية، أكثر من كونه نتاجاً لبنية استعمارية ممتدة.

يرى محررا الكتاب دودي سيمان طوف وعوفر غوترمان أن ما حدث لم يكن هفوة عابرة، بل "ورقة عباد شمس" كشفت تراكم عيوب مزمنة. ويضعون في قلب هذه العيوب ثلاثة محاور مترابطة: انحيازات ذهنية وهيمنة تصورات مسبقة، اختلالات تنظيمية وثقافة مؤسسية منغلقة، وتحول وظيفي وتقني دفع الاستخبارات نحو نزعة عملياتية وتكنولوجية مفرطة على حساب مهمة الإنذار الاستراتيجي.

في المحور الأول، يشدد عدد من المؤلفين على أن جذور فشل الإنذار المبكر ارتبطت بتحولات عميقة في الذهنية الاستخباراتية. يقارن البروفيسور أوري بار يوسف بين مفاجأة حرب أكتوبر 1973 ومفاجأة 7 أكتوبر 2023، ليخلص إلى أن نمط الإخفاق تكرر بصورة شبه متطابقة: ثقة مفرطة بقوالب التفكير والمسلمات التي شكلت "كونسبتسيا" (تصوّر مسبق) مغلقة أعمت المحللين عن تحدي افتراضاتهم. وبحسب هذه الرؤية، لم تكن المشكلة نقص بيانات بقدر ما كانت عجزاً عن تخيل سيناريو بديل: هجوم واسع لحماس ينسف الافتراض السائد بأنها مردوعة وغير معنية بحرب شاملة. ويضيف يوني هيرتس أن عملية البحث الاستخباري نفسها أنتجت إطاراً مرجعياً ضيقاً لم تملك آليات المراجعة الداخلية القدرة على كسره، ما أبرز الحاجة إلى منهجيات استشراف أوسع تضع كامل طيف السيناريوهات المحتملة على الطاولة، لا السيناريو الذي يريح المنظومة.

أما التحوّل الذهني المفصلي الآخر، فيتعلق بانحسار مفهوم "الإنذار الاستراتيجي" بوصفه المهمة العليا للاستخبارات. يعرض سيمان طوف وغوترمان وايهود عيران، عبر تحليل تاريخي لمسار المؤسسة، كيف تراجعت مركزية الإنذار تدريجياً نتيجة تغيرات فكرية وبنيوية وتكنولوجية، إلى حد أن وظيفة الإنذار التي كانت لعقود الفكرة الناظمة لعمل الاستخبارات "توقفت عملياً عن العمل". ويطرح الكتاب سؤالاً جوهرياً: ما الذي غيّر الأولويات؟ هنا يبرز تفسير غوترمان للتحول الوظيفي داخل شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان): فبعد تجربة 2006 وما رافقها من شعور بالفشل في تقديم دعم معلوماتي ميداني فعال، ومع صعود عقيدة "المعركة بين الحروب"، وظهور فرص تكنولوجية جديدة، بدأت "أمان" تعيد تعريف ذاتها من هيئة تقيّم الواقع واحتمالات تطوره إلى هيئة تسعى للتأثير في الواقع عبر الاشتباك العملياتي المباشر، مقتربة من نمط الشاباك والموساد.

هذا التحوّل، بحسب آساف هيلر، أفضى إلى مفارقة لافتة: نجاحات عملياتية كبيرة ضد إيران وحزب الله بالتوازي مع إخفاق كامل أمام حماس. ليس الأمر صدفة في رأيه، بل نتيجة حتمية لتحول بنيوي في هوية الاستخبارات: تضخم "العضلة العملياتية" المتمثلة بالضربات والمبادرات السريعة، مقابل تآكل "العضلة التقديرية" المعنية بالفهم العميق والإنذار الاستراتيجي. ومع الزمن، ترسخت ثقافة تمجيد الإنجاز الفوري، وتقلصت مساحة الشك المنهجي والتواضع الفكري، وانتقلت المؤسسة من شخصية استخباراتية تقليدية ترى المعرفة عملية متواصلة وحذرة، إلى ثقافة تدّعي "السيادة الاستخباراتية" مطمئنة إلى يقينها. وضمن هذه البيئة تولدت قناعة بأن الأجهزة "تعرف كل شيء" عن العدو بفضل قدرات السايبر والتجميع التقني، لكن الواقع كشف أنها ثقة زائفة، وأن حماس امتلكت أفضلية معلوماتية عبر خطة خداع متقنة وقدرة على الاختباء خارج نطاق الاستشعار التقني.

المحور الثاني في الكتاب يركز على الإشكاليات التنظيمية والثقافة المؤسسية التي عطلت التقاط الإشارات وتحويلها إلى إنذار. يصف يوسي كوبرفاسر شبكة عوامل متداخلة، أبرزها الغرور والثقة الزائدة بالنفس، وما نتج عنه من انغلاق أمام الأصوات المغايرة. فحتى حين ظهرت مؤشرات مناقضة، بقيت "الكونسبتسيا" القائلة إن حماس مردوعة هي الإطار المرجعي الغالب، ولم تتوفر قابلية فعلية لمراجعتها أو اختبارها بجدية. ويذهب الكتاب إلى أن المشكلة لم تكن في غياب التحذيرات بالكامل، بل في بيئة تنظيمية تقلل من شأن التحذير المخالف، ولا تمتلك قيادة ورقابة قادرتين على إدارة مخاطر التغيير وضبط انحراف المؤسسة عن مهامها.

وتقدم سريت شابيرا تفصيلاً إضافياً حول ثقافة "أمان" التي أصبحت أقرب إلى وحدات قتالية هجومية: لغة عنيفة، تركيز على الإنجاز الملموس، وانضباط صارم يمنح القوة لكنه يثبط الجرأة في إبداء الرأي المخالف. وتلفت إلى نمط "الصديق يجلب الصديق" في التعيينات والترقيات، بما ينتج مجموعات متجانسة فكرياً، ويقلص التنوع في زوايا النظر، ويجعل "الصوت النقدي" خافتاً أو غائباً. ومع الثورة الرقمية تآكلت أيضاً "أحزمة الأمان" التقليدية لضبط جودة التقدير، لأن سرعة التدفق والاتصال الأفقي قللت من فاعلية الغربلة الهرمية متعددة المستويات. ويؤكد عوفر شيلح أن إصلاح عملية صنع القرار الاستخباري لا يمكن أن يقتصر على إعادة هيكلة، بل يتطلب تغييراً في الثقافة الاستراتيجية وعلاقة الاستخبارات بصناع القرار، بما يعيد الاعتبار للنقد والتعددية وتقبل عدم اليقين.

المحور الثالث يتناول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوصفهما سلاحاً ذا حدين. يعترف الكتاب بأن ثورة البيانات الضخمة والخوارزميات ومنصات الإنسان-الآلة منحت الاستخبارات قدرات هائلة، خصوصاً في دعم العمليات وفي إنتاج بنك أهداف واسع عبر ما يوصف بـ"مصنع الأهداف"، إضافة إلى نماذج إنذار تكتيكي تساعد على رصد تهديدات محدودة بسرعة. ويشرح تساحي دافيدي أن إدخال التقنيات المتقدمة أزال اختناقات تدفّق المعلومات وسرّع إنتاج الأهداف ونقل المعلومات في الزمن الحقيقي إلى الوحدات الميدانية، وهو ما عزّز فعالية "المعركة بين الحروب" وزاد اعتماد الجيش على الاستخبارات لتوجيه الضربات الدقيقة.

لكن الوجه الآخر كان تغول النزعة الكمية على حساب النوعية التحليلية. فنجاحات التقنية عزّزت الاتكال على المعالجة الآلية وخفضت الحافز على التعمق النقدي، وولّدت لدى القيادة اعتقاداً بأن الخوارزميات ستنتج إنذاراً تلقائياً دائماً. ويشدّد محررو الكتاب على أن الاستثمار في الأدوات لم يُرافقه تطوير كاف لمنهجيات نقد وتقييم تضمن تكامل التقنية مع تقدير إنساني ناقد. وضمن هذا السياق يطرح دافيدي سؤالاً محورياً حول حدود دور وحدة 8200: هل هي مجرد جهة تجمع "مادة خام" تودع في "بركة" البيانات، أم عليها أن تنتج استنتاجاً وإنذاراً استباقياً؟ هذا السؤال برز لأن الرقمنة غيّرت مسار تدفق المعلومات: بات بإمكان عناصر صغار إيصال معطيات حساسة مباشرة عبر البريد الإلكتروني أو قنوات رقمية إلى مستويات عليا، من دون المرور بالتسلسل الاستخباري المعتاد. ويورد دافيدي مثالاً دالاً على ذلك: تداول معلومات عن خطة حماس الهجومية عبر تواصل غير رسمي، ما سمح بانتشارها أفقياً، لكنه أيضاً جعلها لا تمر بتقييم منظم ولم تُدمج في صورة تهديد شاملة. هكذا تحولت السرعة إلى مشكلة: المعلومة توزعت ولم تُستوعب، وضاع الإنذار في زحمة البيانات.

ويمتد نقد الكتاب إلى الاعتماد المفرط على تقنيات الرقابة وإهمال مصادر أخرى، خاصة البشرية والمفتوحة. يوضح بار يوسف أن الجهد الاستخباري ضد حماس قبيل الهجوم اعتمد بدرجة شبه حصرية على استخبارات الإشارة والتصنت، مع رهان على "أداة سرية" باهظة التكلفة (مشاريع بمليارات الشواقل) نجحت في اختراق بعض الأسرار وكشفت جزئياً مخططاً هجومياً عرف باسم "جدار أريحا". لكن ضيق نطاق هذه الأداة جعلها غير كافية كقاعدة إنذار وحيدة، ورافقها تراجع وزن الأصناف الأخرى من الاستخبارات. ويعرض بار يوسف مثال "شرائح SIM" التي زرعها الشاباك لدى عناصر حماس، والتي كان يُفترض أن تفعيلها مؤشر حرب فوري؛ وقد ومض "الزر الأحمر" فعلاً قبل الهجوم، لكنه لم يكسر سطوة التصور المسبق بأن حماس لن تشن حرباً. أي أن التقنية أعطت إشارة، لكن الذهنية المغلقة منعت تحويلها إلى إنذار حاسم.

وفي مقابل الاستثمار في أدوات معقدة، يكشف بار يوسف عن إهمال وسائل أبسط: تجاهل اعتراض اتصالات لاسلكية بدائية استخدمتها حماس في تدريباتها الواسعة التي حاكت اقتحام قواعد وبلدات، بل إن وحدة 8200 أوقفت قبل الحرب التنصت على تلك الشبكات. ويشير إلى أن متطوعين مدنيين هاوين تمكنوا من التقاط إشارات تحذيرية، ما يعني أن المؤشرات كانت قابلة للرصد بوسائل غير فائقة التعقيد لو توفرت الحساسية اللازمة. كذلك ينتقد ضعف الاستخبارات البشرية داخل قيادة حماس، مقارنة بما كان قائماً عشية 1973 حين قدمت شبكات العملاء إنذارات مبكرة رغم تشكك "أمان". ويضاف إلى ذلك إهمال نسبي لمصادر المعلومات المفتوحة، رغم أن الحرب شهدت لاحقاً مبادرات مدنية لتحليل فيديوهات وجمع معلومات، بما يؤكد أن جزءاً من المعطيات كان متاحاً لمن يبحث خارج الدائرة المغلقة.

ويتناول الكتاب أيضاً أثر العصر الرقمي على ديناميات الإنذار. فمع انتقال المنظومة إلى نمط شبكي موزع، ظهرت وحدات رقمية داخل قيادات المناطق تبني قواعد بيانات ومعرفة بصورة شبه مستقلة، وتخلق قنوات مباشرة مع أنظمة الجيش، أحياناً على حساب مركزية "أمان" وحدة 8200. صحيح أن ذلك عزز السرعة والاستجابة الميدانية، لكنه خلق تشتتاً: لم تعد المؤشرات تتجمع لدى جهة مركزية تصوغ صورة استراتيجية موحدة، وبرزت ضبابية في المسؤولية: من يقرع جرس الإنذار في منظومة تتدفق فيها المعلومة أفقياً؟ ومع هذا الغموض، افترض البعض أن غيره سيتكفل بالتحليل، وافترض القادة أن عدم ورود تقرير رسمي يعني عدم وجود خطر، فتسربت التحذيرات بين القنوات.

في المحصلة، يقدّم الكتاب تفسيراً تراكمياً لفشل الإنذار في 7 أكتوبر 2023: غرور ذهني ومسلمات مغلقة، ثقافة تنظيمية تضعف النقد وتكافئ الانسجام، تحول وظيفي يقدّم العمليات على التقدير، وتكنولوجيا متقدمة زادت الكم والسرعة لكنها أضعفت التركيب التحليلي وقللت من قيمة المصادر البشرية والمفتوحة. ومع ذلك، لا يتوقف الكتاب عند تشخيص الإخفاق، بل يطرح خطوطاً إصلاحية: يؤكد أهارون زئيفي فركش ضرورة إعادة الاعتبار لمهمة الإنذار بوصفها الواجب الأسمى للاستخبارات، مع تحديث عقيدة الأمن بحيث لا تقوم حصرياً على انتظار الإنذار بل على الوقاية والاستعداد لاحتمال الفشل. ويشدّد مؤلفون آخرون على استعادة التوازن بين الإنسان والتقنية، وإحياء التواضع المعرفي والشك المنهجي، وبناء آليات نقد وتقييم داخلية تعيد "أحزمة الأمان" لجودة التقدير، وتوضح المسؤوليات في عصر التدفق الشبكي. وبحسب روح الكتاب، فإن تحويل إخفاق 7 أكتوبر إلى نقطة تحول إيجابية مشروط باعتراف صادق بالأخطاء وتغيير ثقافي عميق، لأن الاستخبارات التي تعتقد أنها ترى كل شيء عبر بريق التكنولوجيا والنجاحات العملياتية قد تصاب بالعمى التدريجي وهي تحدق في المستقبل.