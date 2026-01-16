الاستخبارات السورية: معراج أورال يصل إلى الطبقة للقتال بجانب "قسد"

- عودة "جزار بانياس" إلى الساحة: وصل علي كيالي، المعروف بمعراج أورال، إلى مدينة الطبقة برفقة عناصر من فلول النظام السوري السابق لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" ضد الجيش السوري، مما يثير تساؤلات حول دوره الحالي. - تاريخ دموي ومثير للجدل: ارتبط اسم أورال بجرائم حرب، أبرزها مجزرة البيضا عام 2013، حيث قُتل عشرات المدنيين، مما أكسبه سمعة سيئة في مناطق الساحل السوري. - نشاطات إقليمية مشبوهة: ينحدر أورال من أصول تركية، واتهمته السلطات التركية بالضلوع في تفجيرات الريحانية عام 2013، مما جعله مطلوبًا للعدالة التركية.

نقلت قناة الإخبارية السورية عن "مصدر استخباري سوري"، اليوم الجمعة، قوله إن علي كيالي المعروف باسم "معراج أورال"، والملقب شعبياً بـ"جزار بانياس"، وصل إلى مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، برفقة مجموعة من عناصر فلول النظام السوري السابق، وذلك للمشاركة إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مواجهات عسكرية ضد الجيش السوري.

وأضاف المصدر، بحسب القناة، أن المجموعة التي يقودها أورال تضم عناصر سبق أن شاركت في العمليات العسكرية التي نفذتها مليشيات موالية للنظام السابق خلال سنوات الحرب الأولى، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الدور الذي قد تؤديه هذه الشخصيات المثيرة للجدل في المرحلة الحالية.

ويُعد معراج أورال، واسمه الحقيقي علي كيالي، أحد أبرز قادة المليشيات الموالية لنظام الأسد المخلوع خلال سنوات الحرب، وهو شخصية ارتبط اسمها باتهامات واسعة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، ولا سيما في مناطق الساحل السوري.

وبرز اسم أورال بشكل خاص عقب مجزرة قرية البيضا في ريف بانياس عام 2013، والتي قُتل خلالها عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أكثر المجازر دموية التي شهدها الساحل السوري خلال الحرب. وتتهم تقارير حقوقية محلية ودولية مجموعات مسلحة مرتبطة بأورال بالمشاركة المباشرة في تلك الأحداث، التي حملت طابعًا طائفيًّا واضحًا.

وينحدر أورال من أصول تركية، وكان ناشطًا في تنظيمات يسارية متطرفة داخل تركيا قبل أن ينتقل إلى سورية في تسعينيات القرن الماضي، حيث حظي بحماية مباشرة من نظام حافظ الأسد آنذاك. لاحقًا، أسس مليشيا عُرفت باسم "المقاومة السورية" أو "الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، وشاركت في القتال إلى جانب قوات النظام السابق في عدة جبهات.

كما تتهمه السلطات التركية بالضلوع في تفجيري مدينة الريحانية عام 2013 جنوبي تركيا، اللذين أسفرا عن مقتل عشرات المدنيين، وهو ما جعل اسمه مدرجًا في ملفات أمنية تركية، وسط مطالبات بمحاكمته على خلفية تلك الهجمات.