الاستخبارات التركية: لعبنا دوراً في منع توسع الحرب بالمنطقة

- الاستخبارات التركية، بتوجيهات من الرئيس أردوغان، لعبت دورًا حيويًا في تيسير وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، من خلال اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية لمنع تصعيد الصراع. - تركيا أظهرت دورًا محوريًا في الأمن الإقليمي عبر التواصل مع دول عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، لنقل مقترحات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة في إجلاء المواطنين. - الرئيس أردوغان رحب بوقف إطلاق النار، معربًا عن أمله في تطبيقه بشكل كامل، مؤكدًا استمرار تركيا في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

نقلت مصادر أمنية اليوم الأربعاء عن الاستخبارات التركية أن الأخيرة عملت، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، "بنشاط وفعالية بشكل خفي بالتنسيق مع جميع المؤسسات"، لتيسير وقف إطلاق النار ومنع تصعيد الصراع في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضافت المصادر لوسائل الإعلام من بينها "العربي الجديد"، أن الاستخبارات التركية انخرطت منذ البداية في اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لمنع نشوب الصراعات، واضطلعت "بأدوار مهمة منها منع انتشار الصراع وتصعيده، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الأطراف وتجنب سوء الفهم، ونقل رسائل من شأنها منع تصعيد الأزمة، وتحديد حلول لوقف الصراع".

وخلال هذه العملية، أظهرت الاتصالات التي أجرتها الاستخبارات التركية مع العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة وإيران والعراق وباكستان وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، الدور المحوري لتركيا في بنية الأمن الإقليمي، وفق المصادر نفسها.

وكثفت الاستخبارات التركية استخدام قنوات الاتصال مع نظيراتها الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري خلال هذه الفترة، ناقلة باستمرار مقترحاتها ورسائلها بشأن وقف إطلاق النار، وفق المصادر. كما قدمت الاستخبارات التركية خلال هذه الفترة المساعدة إلى الدول الأخرى في طلباتها لإجلاء المواطنين من مناطق النزاع، وعملت بنشاط على منع الأزمة في إيران من التأثير سلباً على مرحلة "تركيا خالية من الإرهاب"، ومنع نشوب صراع عرقي داخل إيران. وأوضحت المصادر أن الاستخبارات التركية اتخذت في الإطار نفسه، إجراءات صارمة ضد أنشطة التجسس التي قد تنفذ في تركيا باستغلال الاضطرابات القائمة في المنطقة.

إلى ذلك، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، معرباً عن أمله في "أن يطبق وقف إطلاق النار بشكل كامل على أرض الواقع من دون إتاحة أي فرصة للاستفزازات أو أعمال التخريب".

وقال أردوغان في منشور على منصة إكس إن الحرب أشعلت المنطقة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، مهنئاً "جميع الأطراف التي ساهمت في عملية التوصل إلى وقف إطلاق النار ولا سيما باكستان". وأضاف "نتمنى من قلبنا أن تنعم منطقتنا بالسلام والطمأنينة والاستقرار في أقرب وقت بعد أن عانت كثيراً ويلات الحرب والصراع والتوتر والقمع". وختم منشوره قائلاً "ستواصل تركيا رفع صوتها من أجل السلام في المنطقة والعالم".